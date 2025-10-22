Perú

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 22 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina

Precio del dólar hoy miércoles 22 de octubre en Perú. El tipo de cambio ha cerrado ayer con alza en S/3,3920, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,370
  • Venta: S/3,400

Este año se espera una etapa de volatilidad en el corto plazo. Sobre todo con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así cerró el dólar, al
Así cerró el dólar, al alza, hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,383
  • Venta: S/3,390

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Previsiones para Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúTipo de cambioBCRPSol peruanoperu-economia

Más Noticias

Santos Bravos presentó a sus integrantes: Alejandro Aramburú es el primer peruano en debutar con HYBE

La boyband latina fue conformada luego de una competencia televisiva seguida en toda la región, donde el joven peruano destacó y se ganó un lugar entre los seleccionados bajo el sello de la reconocida compañía musical internacional

Santos Bravos presentó a sus

SUNAT devolverá parte de lo pagado por este combustible entre julio y septiembre del 2025: los detalles

Transportistas y conductores de todo el Perú podrán solicitar el reembolso, siempre que hayan adquirido combustible en distribuidores formales

SUNAT devolverá parte de lo

Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Qué actividades necesitan permiso desde esta medianoche, según decreto supremo?

El decreto supremo publicado en el diario El Peruano precisa qué eventos deberán obtener permisos específicos durante los próximos 30 días

Estado de emergencia en Lima

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

La jueza Norma Carbajal, a cargo de la audiencia, rechazó el pedido de suspensión presentado por la exprimera ministra y objetó los documentos entregados debido a inconsistencias

Betssy Chávez discute con jueza

¿Cuándo salen a la venta las entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Gino Vegas, presidente de la FPV, reveló el día en el cual los ‘voleilovers’ podrán adquirir sus boletos para los seis partidos de la jornada inaugural

¿Cuándo salen a la venta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez discute con jueza

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

Dina Boluarte libre de dejar el Perú: PJ rechaza segundo pedido de impedimento de salida del país

¿Funcionará el Estado de Emergencia del Gobierno de José Jerí? Estas son las diferencias con los de Dina Boluarte

Presidente José Jerí recorre Lima durante estado de emergencia, decretado por incremento de inseguridad ciudadana

Los primeros mensajes de José Jerí luego de declarar en emergencia Lima y Callao: “Nunca exijas nada que no ofrezcas”

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos presentó a sus

Santos Bravos presentó a sus integrantes: Alejandro Aramburú es el primer peruano en debutar con HYBE

Soda Stereo en Perú: precios de entradas y preventa para el show que traerá de vuelta a Gustavo Cerati

Asaltan a los ganadores de Yo Soy: restaurante de imitadores de Pimpinela fue saqueado, se llevaron equipos y pistas musicales

Soda Stereo vuelve a Perú: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti

Sergio George se molesta cuando le preguntan si tuvo romance con Yahaira Plasencia: “¿No tienen nada que hacer?"

DEPORTES

¿Cuándo salen a la venta

¿Cuándo salen a la venta las entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

“Vamos a priorizar el partido oficial”: Horacio Bastit explicó cómo Regatas afrontará la Noche Blanquiazul y Liga Peruana de Vóley

Todo listo para la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025: fecha de inicio, formato y equipos participantes

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Gino Vegas aseguró que la Liga Peruana de Vóley es la segunda mejor de Sudamérica: “Hoy ya suena a nivel mundial”