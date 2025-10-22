Perú

Muerte de ingeniero en pozo de Arequipa da giro radical: policía detiene a dos implicados y los acusa de presunto homicidio

El caso revela contradicciones en los testimonios tras lo revelado por la necropsia y mantiene a la familia a la espera de respuestas oficiales

El caso de Carlos Eduardo Huaranga Chaña, ingeniero de minas de 39 años, presentó un nuevo giro en Arequipa tras la detención de dos personas, identificadas como el propietario de un hotel y su hijo, quienes ahora enfrentan acusaciones por presunto homicidio. El hallazgo del cuerpo de la víctima ocurrió al interior de un pozo en el baño de un establecimiento situado en Cerro Colorado.

Según confirmó Latina Noticias en los primeros informes de las autoridades, la necropsia preliminar determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión, además de detectarse un hematoma en la zona occipital del cráneo.

Esto hace que la investigación recaiga que se trate de un presunto asesinato. Asimismo, los testimonios serán claves para la reconstrucción de los hechos.

Cronología de los hechos

La cronología reconstruida por los investigadores y la familia señala que Huaranga Chaña llegó a Arequipa acompañado de familiares, deteniéndose durante un viaje hacia Puno tras recibir una invitación para participar en una fiesta.

De esta manera, fueron a buscarlo al hotel donde se hospedaba, pero los propietarios les informaron inicialmente que el ingeniero se habría retirado en compañía de una mujer. No convencidos por esta versión, iniciaron su propia búsqueda, regresaron al lugar en compañía de la policía y descubrieron el cuerpo bajo una tapa metálica en un baño del inmueble.

Durante la inspección, la policía constató que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, calculando que la muerte habría ocurrido entre veinticuatro y treinta horas antes del hallazgo.

Dos detenidos en presunto crimen

Además del titular del inmueble, también fue aprehendido su hijo, quien habría mantenido una relación de amistad con la víctima. Los dos detenidos permanecen bajo investigación de la Fiscalía y de la Policía Nacional de Arequipa.

Entre los testimonios recogidos por el medio, la madre del ingeniero detalló: “Mi hijo dice que está aquí adentro. Por favor, permítame entrar”, reflejando la desesperación por obtener respuestas ante la desaparición.

“Tras la detención, no solo del propietario, sino del hijo, desde el lugar donde se había registrado este hecho. [...] Tenía una amistad, llámese con el occiso por parte del hijo del propietario. No, nosotros no descartamos todo caso la implicancia”, refiere el coronel PNP Eduardo del Campo, jefe de la Divincri Arequipa.

A la espera de los avances en la investigación, la familia de la víctima anunció su retorno a Lima para velar los restos de Huaranga Chaña y proceder con el sepelio.

Canales de ayuda

  • La Línea 105 de la Policía Nacional del Perú recibe llamadas de emergencia a cualquier hora del día en todo el país. A través de este canal gratuito, la ciudadanía puede denunciar casos de desaparición, hechos delictivos o cualquier situación de riesgo que requiera atención policial inmediata.
  • La Línea 100, gestionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, proporciona atención gratuita y confidencial para personas afectadas por violencia familiar o sexual. Este servicio no solo ofrece orientación psicológica, sino que también canaliza el acceso a protección y asesoría legal.
  • El Ministerio Público del Perú (Fiscalía) cuenta con canales presenciales y virtuales para recibir denuncias en casos de muerte sospechosa, hechos de violencia o cuando es necesaria la intervención penal.

