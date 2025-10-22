Illya Kuryaki And The Valderramas vuelve a los escenarios limeños: así será su reencuentro con los fans peruanos

Illya Kuryaki & The Valderramas

El esperado retorno de Illya Kuryaki And The Valderramas a los escenarios limeños se materializará el próximo 28 de marzo, cuando el dúo argentino encabece el festival Una Noche en Perú en la Arena Monumental. Tras ocho años de ausencia en el país, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur volverán a desplegar su inconfundible fusión de soul, funk y rap, acompañados en esta ocasión por Gondwana y The Sacados. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a través de Joinnus y Yape Entradas.

Reconocidos como una de las bandas más influyentes de la música en español, Illya Kuryaki And The Valderramas han dejado una huella indeleble en la escena latinoamericana desde su irrupción en los años 90. Su propuesta, que amalgama funk, hip hop, soul y rock, les permitió revolucionar el panorama musical de la época y consolidarse como referentes de la libertad artística y la innovación. El repertorio del dúo incluye temas emblemáticos como “Coolo”, “Abarajame”, “Jugo” y “Jennifer del Estero”, canciones que han trascendido generaciones y continúan siendo sinónimo de energía y sofisticación musical.

El regreso de los llamados “hermanos fantásticos del funk argentino” se produjo en febrero durante el festival Buena Vibra en Buenos Aires, donde se presentaron con su formación original. La crítica y el público celebraron este reencuentro, que marcó el fin de un prolongado silencio de ocho años. Según la revista Rolling Stone, “cuando lanzaron Chaco. En tiempo de MTV latino, ‘Abarajame’ se transformó en un standard insólito”, destacando el impacto que tuvo el álbum en 1995 y la relevancia de la banda en la cultura musical de la región.

Illya Kuryaki and the Valderramas en el Movistar FRI Music celebra a Soda Stereo

A lo largo de su trayectoria, Illya Kuryaki And The Valderramas han sido galardonados con tres Grammy Latino y siete Premios Gardel, distinciones que reflejan la magnitud de su aporte artístico. Su estilo irreverente y magnético, junto a un universo sonoro propio, les ha permitido mantener una vigencia inusual en la industria.

La organización del festival Una Noche en Perú está a cargo de Longplay Entertainment, que apuesta por consolidarse en el ámbito de los festivales de reggae, rock y pop. Pol Liza, CEO de la productora, expresó: “Estamos muy emocionados de traer de regreso al dueto de pop funk latino más importante de todos los tiempos y muy honrados de haber sido elegidos por los ‘Reyes de MTV LA’ en los 90’s, Los Illya Kuryaki and The Valderramas. Como productora les aseguramos que este festival quedará en la memoria de todos sus fans peruanos y que la organización estará a la altura de los grandes festivales que se desarrollan en el mundo”, según declaraciones recogidas en el comunicado oficial.

La Arena Monumental, escenario del evento, ha sido testigo de múltiples funciones con localidades agotadas, y se prevé que la presentación de Illya Kuryaki And The Valderramas no será la excepción.

ARCHIVO - Dante Spinetta de Illya Kuryaki and the Valderramas durante su presentación en Cumbre Tajín 2014 en Papantla, México, el 22 de marzo de 2014. Spinetta está nominado a mejor álbum de música alternativa por "Mesa dulce" y mejor canción alternativa por "Sudaka" en los Latin Grammy se entregarán el 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Félix Maáquez)

Cómo será el show

El espectáculo está diseñado para repasar los grandes éxitos de la banda, como “Abarajame”, “Coolo” y “Chaco”, con arreglos actualizados y una producción escénica que incorpora tecnología de última generación en iluminación y sonido. El show incluye un setlist que recorre distintas etapas de su trayectoria, integrando nuevas versiones de clásicos y momentos dedicados a la improvisación.

La escenografía utiliza recursos audiovisuales sincronizados con cada canción, ofreciendo una experiencia inmersiva al público. Además, la banda sumó músicos invitados para enriquecer la propuesta en vivo y reforzar la fusión de géneros como el funk, el hip hop y el rock. Los integrantes, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, compartirán anécdotas y dialogarán con la audiencia, reforzando el vínculo con los fans peruanos en su regreso tras casi ocho años alejados de los escenarios.

La organización adelantó que habrá sorpresas musicales y un segmento especial dedicado al repertorio de su último reencuentro, lo que convierte al show en Lima en uno de los eventos destacados de la temporada.