Perú

Despiden a cantante Johan Mora y bailarina asesinados en el Callao: Familiares piden justicia

Familiares y vecinos de la zona asistieron al último adiós de los jóvenes artistas tras ser asesinados por sicarios, mientras la Policía investiga el ataque

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Velan restos de cantante y bailarina asesinados en el Callao| América Noticias

El asesinato de Johan Sebastián Mora Castro, vocalista principal de la Timber Orquesta, y Ariana Alexa Cañola Barriga, bailarina de la agrupación, ha dejado un profundo dolor al mundo musical. El ataque se registró el sábado pasado, poco antes de iniciar una presentación en un quinceañero, cuando sicarios irrumpieron y dispararon más de veinte veces contra el equipo artístico en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en el Callao.

Ariana Alexa Cañola Barriga tenía 19 años y esperaba graduarse de la carrera de Administración de Empresas en diciembre. Johan Sebastián Mora Castro, de 28 años, preparaba el lanzamiento de su primer sencillo musical. Ambos fueron despedidos en emotivas ceremonias y música mientras sus allegados exigieron que la investigación no cese hasta hallar a los responsables.

Despiden a cantante Johan Mora
Despiden a cantante Johan Mora y bailarina asesinados en el Callao: Familiares piden justicia| América Noticias

Asimismo, la madre de Ariana recordó a su hija con la música y su baile característico. De la misma manera, reiteró que busca justicia y conocer quién está detrás del doble crimen.

Doble crimen en quinceañero

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Johan Mora y Ariana Cañola intentaron refugiarse, pero recibieron impactos que les causaron la muerte.

“Era agarrarla y correr, y en el momento yo siento de que ella me suelta [...] Cuando salgo, Johan ya estaba tirado en el suelo, su cara ensangrentada. Ariana también estaba tirada en el suelo”, relató un testigo a América Noticias.

Los heridos fueron trasladados por integrantes de la orquesta al hospital Daniel Alcides Carrión, pero la gravedad de las lesiones impidió que sobrevivieran al trayecto.

Dos integrantes de la Timbera
Dos integrantes de la Timbera Orquesta, el cantante y la bailarina, fueron asesinados durante una fiesta de quinceañera en el Callao. - Composición: Infobae Perú

La investigación, liderada por el Depincri del Callao, apunta a que tres hombres armados dispararon directamente contra los músicos. El hermano de Johan Mora descarta el robo como móvil del crimen, una versión que también sostiene la policía, debido a que no se le arrebató su celular ni su billetera.

¿Habría recibido amenazas?

Las amenazas que habría recibido Johan Mora antes del atentado también forman parte de la pesquisa. Según la madre de Ariana, días atrás, durante una transmisión por el aniversario de la Timber Orquesta, amenazaron a Johan Mora.

Familiares atribuyen el ataque a represalias, ya que los agresores no ingresaron al local y actuaron desde una distancia considerable. “Me están comentando los integrantes que habían amenazado a Johan, pero como Johan no ha de tener problemas con nadie, él lo eliminó”, agregó la familiar.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte por los siguientes medios de manera gratuita ante cualquier emergencia

  • Central de Emergencias 105: Número de la Policía Nacional del Perú (PNP) para atención de delitos, reportes inmediatos y situación de peligro.
  • Bomberos 116: Línea gratuita para solicitar asistencia en casos de incendio, accidentes vehiculares o rescates.
  • Samu 106: Servicio de atención médica de urgencia de Emergencias del Ministerio de Salud.
  • Línea 100: Brinda orientación y apoyo ante casos de violencia familiar, abuso sexual y situaciones de riesgo para menores de edad, gestionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
  • CEM: también puedes acudir a los centros de emergencias para que te brinden un apoyo presencial por denuncias sobre violencia de género.

Temas Relacionados

Johan Moraperu-noticiasCallaoAsesinato en Perú

Más Noticias

Precio del dólar revierte baja: Así abrió el tipo de cambio hoy 21 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar revierte baja:

Vandalizan mural de rapero ‘Trvko’ en Cusco: desconocidos borraron su rostro y frase “la Policía lo mató”

El homenaje a Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz fue borrado parcialmente con pintura blanca poco tiempo luego de ser pintado por artistas urbanos

Vandalizan mural de rapero ‘Trvko’

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La vigente bicampeona se medirá ante el recién ascendido en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Entérate de todos los detalles de este compromiso

Alianza Lima vs Kazoku No

José Domingo Pérez podría renunciar al Ministerio Público tras fallo del TC: “La posibilidad está latente”

Así lo indicó el fiscal ante la persecución anunciada por Keiko Fujimori tras el fallo a su favor

José Domingo Pérez podría renunciar

Afiliados de AFP reportan que sus fondos están bajando: Así lo explica una de las administradoras

Justo antes de que empiece a correr el cronograma del retiro AFP, aportantes reportan en redes sociales que su rentabilidad han caído

Afiliados de AFP reportan que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez podría renunciar

José Domingo Pérez podría renunciar al Ministerio Público tras fallo del TC: “La posibilidad está latente”

El APRA tiene 15 precandidatos a la presidencia: militancia elegirá a su nuevo representante el 30 de noviembre

Fuerza Popular ya escribe su plan de gobierno: reforma del sistema de justicia está en sus prioridades, según su vocero

César Combina, ex PPC, Fuerza Popular y APP ahora postula por Avanza País: excongresista competirá contra Phillip Butters

El contundente voto de la presidenta del TC en contra de la anulación del caso Cócteles

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla reaparecen juntos en evento familiar, pese a sus recientes enfrentamientos

Imitador de Liam Gallagher, llegó al casting de ‘Yo Soy’ por sexta vez y sorprende con su parecido

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug: en una piscina, con mujeres y amigos en Huánuco

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

DEPORTES

Alianza Lima vs Kazoku No

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

Universitario rumbo al tricampeonato: ¿qué resultados necesita para ganar el Torneo Clausura 2025?

Franco Velazco tras ser cuestionado por declaraciones contra Sporting Cristal: “No me van a callar ni a amedrentar”

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo