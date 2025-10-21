Despiden a cantante Johan Mora y bailarina asesinados en el Callao: Familiares piden justicia

Velan restos de cantante y bailarina asesinados en el Callao| América Noticias

El asesinato de Johan Sebastián Mora Castro, vocalista principal de la Timber Orquesta, y Ariana Alexa Cañola Barriga, bailarina de la agrupación, ha dejado un profundo dolor al mundo musical. El ataque se registró el sábado pasado, poco antes de iniciar una presentación en un quinceañero, cuando sicarios irrumpieron y dispararon más de veinte veces contra el equipo artístico en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en el Callao.

Ariana Alexa Cañola Barriga tenía 19 años y esperaba graduarse de la carrera de Administración de Empresas en diciembre. Johan Sebastián Mora Castro, de 28 años, preparaba el lanzamiento de su primer sencillo musical. Ambos fueron despedidos en emotivas ceremonias y música mientras sus allegados exigieron que la investigación no cese hasta hallar a los responsables.

Asimismo, la madre de Ariana recordó a su hija con la música y su baile característico. De la misma manera, reiteró que busca justicia y conocer quién está detrás del doble crimen.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Johan Mora y Ariana Cañola intentaron refugiarse, pero recibieron impactos que les causaron la muerte.

“Era agarrarla y correr, y en el momento yo siento de que ella me suelta [...] Cuando salgo, Johan ya estaba tirado en el suelo, su cara ensangrentada. Ariana también estaba tirada en el suelo”, relató un testigo a América Noticias.

Los heridos fueron trasladados por integrantes de la orquesta al hospital Daniel Alcides Carrión, pero la gravedad de las lesiones impidió que sobrevivieran al trayecto.

La investigación, liderada por el Depincri del Callao, apunta a que tres hombres armados dispararon directamente contra los músicos. El hermano de Johan Mora descarta el robo como móvil del crimen, una versión que también sostiene la policía, debido a que no se le arrebató su celular ni su billetera.

Las amenazas que habría recibido Johan Mora antes del atentado también forman parte de la pesquisa. Según la madre de Ariana, días atrás, durante una transmisión por el aniversario de la Timber Orquesta, amenazaron a Johan Mora.

Familiares atribuyen el ataque a represalias, ya que los agresores no ingresaron al local y actuaron desde una distancia considerable. “Me están comentando los integrantes que habían amenazado a Johan, pero como Johan no ha de tener problemas con nadie, él lo eliminó”, agregó la familiar.

