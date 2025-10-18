Desvíos y nuevas rutas que tomarán el Metropolitano y los corredores para hoy 18 de octubre por la procesión del Señor de los Milagros

La ATU ha dispuesto desvíos y cierres temporales de estaciones y vías para garantizar el desplazamiento de la imagen religiosa en zonas centrales de la ciudad - Créditos: Andina/Composición.

La celebración del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Lima, motivará ajustes en los recorridos y paraderos de diversos servicios de transporte público este fin de semana.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con la Policía Nacional, establece desvíos y cierres de estaciones los días sábado 18 y domingo 19 de octubre para facilitar el paso de la imagen procesional en el Centro de Lima y La Victoria.

En el caso del Metropolitano, el recorrido del servicio regular A se realizará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, manteniendo parada en la estación El Peruano–Quilca.

Los buses tomarán rutas ante la salida del Señor de los Milagros - Créditos: Andina.

La ruta C llegará solo hasta la estación Central. Estaciones habituales como Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán inactivas de manera intermitente según avance la procesión. No se reportan alteraciones para los servicios expresos y el regular B. Durante la madrugada, el servicio Lechucero asumirá el desvío del regular A si se requiere cierre de vías.

El corredor azul, el sábado 18, desplazará sus unidades por Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (incluyendo Plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola, para luego incorporarse a Garcilaso de la Vega, con destino final a Barranco y Miraflores. El servicio especial 08 solo irá hasta jirón Washington y continuará posteriormente por las avenidas Uruguay y Venezuela.

El corredor azul también tomará desvío en su recorrido - Créditos: Andina.

Para quienes utilizan el corredor morado, los buses de la 404 y 405 recorrerán jirón Huanta y avenida Miguel Grau rumbo a Magdalena y San Isidro, y retornarán por Miguel Grau y jirón Huánuco. De su lado, el servicio 406 optará por Tacna y Garcilaso de la Vega. Por su parte, el recorrido del 412 concluirá en jirón Virú y prolongación Tacna, a la altura del Rímac.

De otro lado, las rutas del transporte tradicional serán redirigidas por avenidas y calles como 9 de Octubre, Sebastián Llorente, Abancay, Argentina, así como jirones Áncash, Huanta, Junín, Jauja y otros puntos céntricos.

Ante estos cambios, la ATU invita a los usuarios a consultar sus canales oficiales y planificar con anticipación sus traslados.

¿Cuál es el recorrido de la segunda procesión del Señor de los Milagros?

El trayecto comprende la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal.

Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.

Salidas restantes del Señor de los Milagros

Tercera salida (domingo 19 de octubre): Inicia en la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.

Cuarta salida (domingo 26 de octubre): En la visita histórica al Callao con el Nazareno Móvil, el anda recorrerá la av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, av. Mariano H. Cornejo, av. Universitaria y av. La Marina. Realizará visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.

Quinta salida (martes 28 de octubre): Durante este recorrido se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta contempla la av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Alfonso Ugarte, av. Venezuela, av. Garcilaso de la Vega, y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.

Sexta y última salida (sábado 1 de noviembre): En esta ocasión el anda circulará por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.