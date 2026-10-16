Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 16 de octubre en Huancayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, conoce el estado del tiempo en Huancayo para las próximas horas para hoy.

El clima para este viernes 16 de octubre en Huancayo alcanzará los 18.2 grados, mientras que la temperatura mínima será de 6.6 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 15.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 52%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 66%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

PUBLICIDAD

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Piura: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Piura: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Iquitos este 16 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Iquitos este 16 de octubre

¿Cómo estará el clima en Cuzco este 16 de octubre?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Cómo estará el clima en Cuzco este 16 de octubre?

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 15 de octubre del 2026

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 15 de octubre del 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco defiende su ONG para niños con autismo y promete llevarla a más regiones: "Hay gente malintencionada"

Pamela Franco defiende su ONG para niños con autismo y promete llevarla a más regiones: "Hay gente malintencionada"

Korina Rivadeneira desconcierta a Mario Hart con una llamada en vivo y él reacciona: "¿Qué te pasa?"

‘Gordapaluza’, festival de moda plus size, llevará tributos a Nicky Jam y Queen a San Miguel

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Gian Marco ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos tras 35 años de carrera

DEPORTES

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Diego Elías va por la gloria en Egipto: el peruano jugará la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer a Paul Coll

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026