¿Habrá estado de emergencia en todo Lima?: La respuesta del presidente José Jerí ante pedido desde el Congreso

Agentes de las Fuerzas Armadas situados en distritos de Lima y Callao en un pasado estado de emergencia. (Foto: Ministerio de Defensa)

El congresista Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, envió un oficio al presidente de la República, José Jeri, solicitando la declaratoria urgente del estado de emergencia en Lima Metropolitana ante el avance del crimen organizado.

Soto advierte sobre el crecimiento descontrolado de la inseguridad ciudadana que afecta la vida de los habitantes de la capital, detallando que ningún distrito se encuentra exento de violencia.

En su comunicado, el parlamentario sostiene que los niveles de delincuencia han alcanzado niveles críticos, con delitos graves como robos, asaltos, extorsiones y homicidios que afectan a ciudadanos, trabajadores, empresarios, policías y personal de serenazgo, tanto en espacios públicos como privados.

Soto enfatiza que esta situación representa una amenaza directa para la paz y el orden interno, y considera que la respuesta estatal requiere medidas extraordinarias.

El oficio cita el artículo 44 de la Constitución Política, que habilita al presidente a decretar estados de excepción, como el estado de emergencia, cuando exista perturbación de la paz o del orden interno.

También menciona el Decreto Legislativo 1095, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) bajo estas circunstancias, siempre en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Por ello, le pido la declaratoria urgente del estado de emergencia en toda la capital de la República, para que la Policía Nacional del Perú mantenga el orden interno, con la participación activa de las Fuerzas Armadas”, se lee en su misiva.

“Hemos visto cómo en anteriores ocasiones se han declarado estados de emergencia sin mayor resultado porque la participación de las Fuerzas Armadas fue pasiva, ello tiene que cambiar en su gestión. Asimismo, le pido que esa labor se lleve a cabo también con la participación de las municipalidades y su cuerpo de serenazgo”, finaliza el texto.

Congresista Wilson Soto. (Foto: Congreso)

Respuesta del presidente

Este oficio fue presentado el miércoles 15 de octubre y anunciado a través de la red social X, plataforma antes conocida como Twitter, al promediar las 10 de la mañana. Un par de horas después, el mandatario Jerí le respondió la misiva por dicha vía: “Anotado”.

Al respecto, el parlamentario Soto se mostró rápidamente agradecido y le recordó otro oficio enviado que busca iniciar el trámite para el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y así debatir la pena de muerte para los delincuentes.

“Perfecto, señor presidente, no se olvide también tomar nota de este clamor de la población y hacer historia frente a la criminalidad. (...) La inseguridad ha sobrepasado todo límite, el país exige decisiones firmes”, sostuvo el congresista de Acción Popular.

Respuesta de José Jerí ante el pedido de estado de emergencia en Lima por parte de congresista Wilson Soto.

Críticas al estado de emergencia

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, afirmó que los estados de emergencia aplicados en Lima y otras regiones no han generado resultados efectivos frente a la delincuencia.

En una entrevista para Exitosa Noticias, expresó que esta medida ha perdido credibilidad al ser utilizada sin un impacto real y denunció la falta de planificación y seguimiento en su ejecución.

Además, Maldonado señaló que el problema no radica en la figura legal del estado de emergencia, sino en la ausencia de control territorial efectivo y en la carencia de recursos para la Policía y las Fuerzas Armadas.