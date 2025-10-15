Perú

¿Habrá estado de emergencia en todo Lima?: La respuesta del presidente José Jerí ante pedido desde el Congreso

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, envió un oficio al nuevo mandatario para que adopte, cuanto antes, acciones destinadas a frenar el avance del crimen organizado en la capital

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Agentes de las Fuerzas Armadas
Agentes de las Fuerzas Armadas situados en distritos de Lima y Callao en un pasado estado de emergencia. (Foto: Ministerio de Defensa)

El congresista Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, envió un oficio al presidente de la RepúblicaJosé Jeri, solicitando la declaratoria urgente del estado de emergencia en Lima Metropolitana ante el avance del crimen organizado.

Soto advierte sobre el crecimiento descontrolado de la inseguridad ciudadana que afecta la vida de los habitantes de la capital, detallando que ningún distrito se encuentra exento de violencia.

En su comunicado, el parlamentario sostiene que los niveles de delincuencia han alcanzado niveles críticos, con delitos graves como robosasaltosextorsiones y homicidios que afectan a ciudadanos, trabajadores, empresarios, policías y personal de serenazgo, tanto en espacios públicos como privados.

Soto enfatiza que esta situación representa una amenaza directa para la paz y el orden interno, y considera que la respuesta estatal requiere medidas extraordinarias.

El oficio cita el artículo 44 de la Constitución Política, que habilita al presidente a decretar estados de excepción, como el estado de emergencia, cuando exista perturbación de la paz o del orden interno.

También menciona el Decreto Legislativo 1095, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) bajo estas circunstancias, siempre en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Por ello, le pido la declaratoria urgente del estado de emergencia en toda la capital de la República, para que la Policía Nacional del Perú mantenga el orden interno, con la participación activa de las Fuerzas Armadas”, se lee en su misiva.

“Hemos visto cómo en anteriores ocasiones se han declarado estados de emergencia sin mayor resultado porque la participación de las Fuerzas Armadas fue pasiva, ello tiene que cambiar en su gestión. Asimismo, le pido que esa labor se lleve a cabo también con la participación de las municipalidades y su cuerpo de serenazgo”, finaliza el texto.

Congresista Wilson Soto. (Foto: Congreso)
Congresista Wilson Soto. (Foto: Congreso)

Respuesta del presidente

Este oficio fue presentado el miércoles 15 de octubre y anunciado a través de la red social X, plataforma antes conocida como Twitter, al promediar las 10 de la mañana. Un par de horas después, el mandatario Jerí le respondió la misiva por dicha vía: “Anotado”.

Al respecto, el parlamentario Soto se mostró rápidamente agradecido y le recordó otro oficio enviado que busca iniciar el trámite para el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y así debatir la pena de muerte para los delincuentes.

“Perfecto, señor presidente, no se olvide también tomar nota de este clamor de la población y hacer historia frente a la criminalidad. (...) La inseguridad ha sobrepasado todo límite, el país exige decisiones firmes”, sostuvo el congresista de Acción Popular.

Respuesta de José Jerí ante
Respuesta de José Jerí ante el pedido de estado de emergencia en Lima por parte de congresista Wilson Soto.

Críticas al estado de emergencia

El alcalde de San Juan de LuriganchoJesús Maldonado, afirmó que los estados de emergencia aplicados en Lima y otras regiones no han generado resultados efectivos frente a la delincuencia.

En una entrevista para Exitosa Noticias, expresó que esta medida ha perdido credibilidad al ser utilizada sin un impacto real y denunció la falta de planificación y seguimiento en su ejecución.

Además, Maldonado señaló que el problema no radica en la figura legal del estado de emergencia, sino en la ausencia de control territorial efectivo y en la carencia de recursos para la Policía y las Fuerzas Armadas.

Temas Relacionados

Estado de emergenciaLima MetropolitanaJosé JeríCongresoAcción PopularWilson Sotoperu-politica

Más Noticias

Soldado muere mientras cumplía guardia en base del VRAEM: Fiscalía y Comando Especial investigan las circunstancias del deceso

Edison Florido Alanía realizaba labores de vigilancia en una base militar del VRAEM cuando recibió un impacto de bala. La zona es considerada de alta peligrosidad por la presencia de remanentes del terrorismo y actividades del narcotráfico

Soldado muere mientras cumplía guardia

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

El presentador recordó la inesperada llamada de producción, las condiciones del contrato y el impacto personal y mediático que le dejó su paso por el exitoso programa televisivo

‘El Flaco’ Granda cuenta por

Padre de la ministra Sandra Gutiérrez murió un día después de asumir el Ministerio de la Mujer: “Recibí la llamada mientras me preparaba”

La noticia fue confirmada por la propia funcionaria. Hasta el momento, ni el presidente José Jerí ni sus compañeros en el gabinete ministerial han expresado sus condolencias públicas

Padre de la ministra Sandra

‘Ser persona trans es una tragedia y un trastorno’: crece el rechazo al premier Ernesto Álvarez por sus dichos transfóbicos y homófobos

Durante su presidencia en el Tribunal Constitucional, el actual premier lideró una polémica sentencia que negó el reconocimiento de identidad de género en el DNI

‘Ser persona trans es una

Doña Marthita, madre de Milett Figueroa, sale en defensa de Marcelo Tinelli tras polémico tuit editado: “solo me da risa”

Después de que el argentino editara un mensaje dirigido a Milett, su madre, Martha Valcárcel, rompió el silencio. Con tono irónico y desafiante, defendió al conductor argentino y aseguró que la pareja sigue unida y feliz

Doña Marthita, madre de Milett
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Padre de la ministra Sandra

Padre de la ministra Sandra Gutiérrez murió un día después de asumir el Ministerio de la Mujer: “Recibí la llamada mientras me preparaba”

‘Ser persona trans es una tragedia y un trastorno’: crece el rechazo al premier Ernesto Álvarez por sus dichos transfóbicos y homófobos

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” con sentencias que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista pese a que ya es el presidente encargado ¿Es posible?

Dina Boluarte obtiene una victoria: Las razones del PJ para no darle impedimento de salida del país

ENTRETENIMIENTO

Doña Marthita, madre de Milett

Doña Marthita, madre de Milett Figueroa, sale en defensa de Marcelo Tinelli tras polémico tuit editado: “solo me da risa”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Mayra Couto cuestiona a Maju Mantilla por ‘besos reales’ con George Slebi: “Eso pasa cuando no estudias actuación”

Ibai Llanos ya no viene a Perú: Este es el país de Latinoamérica que eligió y peruanos lamentan

Seguidores de ‘Yo Soy’ se conmueven con presentación del imitador de Diego Bertie y recuerdan con cariño al fallecido actor y cantante

DEPORTES

Luis Advíncula se despidió de

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?

Universitario lucha por ascender a la Liga 2 2026: programación de las semifinales de la Liga 3

“Ya no es la mejor”: Mirtha Uribe y su rotunda opinión sobre el presente de Ángela Leyva en la selección peruana de vóley

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley