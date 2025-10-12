Perú

Fiscal de Áncash que investiga tráfico de aletas y barcos chinos podría perder la vida en 10 días: PNP le pide esperar hasta enero

Guerra en el Santa. La Asociación de Fiscales del Perú ha demandado al nuevo gobierno de José Jerí inmediata acción para proteger a la letrada Evelyn La Madrid de las mafias del norte de Lima

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La fiscal Evelyn La Madrid
La fiscal Evelyn La Madrid Bances enfrenta amenazas de muerte tras investigar delitos ambientales en Santa.

A la congeladora. La Asociación de Fiscales del Perú (AFISPERU) reclamó acciones urgentes frente a las amenazas de muerte recibidas por la fiscal provincial Evelyn La Madrid Bances, especializada en materia ambiental en el distrito fiscal del Santa.

Según el pronunciamiento emitido por la entidad, la magistrada, su esposo y sus hijos menores han sido objeto de presiones anónimas que le exigen abandonar su cargo en un plazo de 10 días, atribuyéndole afectaciones a intereses ilícitos vinculados a investigaciones ambientales, así como a la inacción del nuevo Gobierno.

Fiscal ambiental Evelyn La Madrid recibe amenazas de muerte

La declaración de AFISPERU pone en relieve una preocupación central para la autonomía e independencia del Ministerio Público en el Perú. El gremio denunció que la seguridad de la fiscal y su familia no ha sido garantizada de modo inmediato, pese a que la propia magistrada solicitó protección ante la jefatura policial de la región Áncash.

De acuerdo con el comunicado, el trámite ordinario para el otorgamiento de resguardo puede demorar hasta tres meses, lo que deja a los funcionarios públicos expuestos a represalias por causas derivadas de su labor. La Asociación de Fiscales del Perú afirma que “resulta imperativo que ante hechos gravísimos como los que afronta la fiscal y su entorno se dispongan medidas inmediatas que garanticen su integridad”.

El gremio insistió en la necesidad de que se asigne el personal policial idóneo sin demoras administrativas y advirtió que la inacción de las autoridades “haría responsables a los funcionarios competentes por cualquier afectación a la vida de la magistrada o su núcleo familiar”. En caso de que se concrete algún daño, la organización de fiscales peruanos aseguró que iniciará acciones administrativas y penales correspondientes.

La Asociación de Fiscales del
La Asociación de Fiscales del Perú denuncia falta de protección policial para la magistrada y su familia.

Fiscales peruanos exigen protección urgente para funcionaria amenazada en Santa

Estas amenazas reflejan el nivel de exposición y riesgo a los que están sujetos funcionarios que investigan delitos ambientales en Perú, particularmente en regiones con alta conflictividad y presión de intereses económicos. Según la asociación, “la fiscal había presentado denuncias formales ante la autoridad policial y judicial sobre diversos hechos en materia ambiental”, lo que habría motivado la reacción de los sectores afectados.

En el pronunciamiento, AFISPERU abogó de forma explícita por el respeto a la dignidad, independencia y autonomía del Ministerio Público y demandó tanto al comando general de la Policía Nacional del Perú (PNP) como a las autoridades del Ministerio Público que actúen con la celeridad que impone la gravedad del caso.

El mensaje advierte del riesgo sistémico: si no se adoptan mecanismos eficaces y rápidos, se incentiva la intimidación contra fiscales y otros actores del sistema de justicia, socavando la lucha contra la impunidad y la protección del medio ambiente.

Las amenazas reflejan el alto
Las amenazas reflejan el alto riesgo de los funcionarios que investigan delitos ambientales en Perú.

Asociación de Fiscales responsabiliza a autoridades por seguridad de magistrada

El pronunciamiento, emitido este viernes 10 de octubre en Nuevo Chimbote, reafirma la postura de la asociación sobre la defensa colectiva de la seguridad jurídica en escenarios de alto riesgo.

La organización enfatizó que la falta de respuestas inmediatas minaría la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la persecución penal y la protección de derechos fundamentales, exigiendo así una respuesta proporcional a la amenaza.

De acuerdo con medios regionales, Evelyn Lamadrid es conocida por haber impulsado importantes denuncias contra barcos chinos que presuntamente realizaban pesca ilegal en mar peruano, además de investigar el tráfico de aletas de tiburón y otros delitos ambientales.

AFISPERU exige medidas inmediatas para
AFISPERU exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la fiscal y advierte sobre responsabilidad de las autoridades.

Temas Relacionados

FiscaliaMinisterio PublicoPescaAncashEvelyn La Madrid Guerrabarcos chinosJose JeriPNPPolicía Nacional del Perúaletas de tiburonSantaperu-economia

Más Noticias

Incendio en Pamplona Alta EN VIVO: José Jerí llegó a asentamiento afectado y supervisó atención a damnificados

El Cuerpo General de Bomberos desplegó más de 18 unidades para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras viviendas. Hasta el momento, se estima que al menos 100 viviendas han resultado afectadas por el siniestro

Incendio en Pamplona Alta EN

MVCS dará bonos a las familias damnificadas por incendio en SJM: Municipalidad de Lima también anunció apoyo

El Ministerio de Vivienda anunció la entrega de bonos de arrendamiento y la evaluación para futuros programas de vivienda, mientras la Municipalidad de Lima habilitará albergues temporales y distribuirá ayuda humanitaria a los damnificados del siniestro en Pamplona Alta

MVCS dará bonos a las

Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración: “Por mi lado no es”

Tras viralizarse una foto del presidente José Jerí con Rosángela Espinoza, la modelo peruana sorprendió al autodenominarse ‘primera dama’.

Rosángela Espinoza asegura ser la

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

La ‘bicolor’ cayó 2-1 ante su clásico rival, Chile, en la última jugada. Ahora, se medirá con el elenco europeo en condición de visita

¿Cuándo vuelve a jugar la

Llegó de Chimbote, padeció una grave enfermedad, pero su capacidad y perseverancia la llevaron a participar en programa de Harvard

La trayectoria de Luciana Escobar, marcada por desafíos personales y logros académicos, se convierte en ejemplo para adolescentes que buscan transformar su realidad a través de la educación y el liderazgo en contextos adversos

Llegó de Chimbote, padeció una
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

ENTRETENIMIENTO

Rosángela Espinoza asegura ser la

Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración: “Por mi lado no es”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: ¿Quiénes son los finalistas del concurso?

Flavia López es criticada por no hablar inglés durante entrevista con los directores del ‘Miss Grand International 2025′

Magaly advierte a Pamela Franco sobre Christian Cueva: “El día que se aparte de ti te hará igual que lo que le hizo a la anterior”

El curioso post de José Jerí tras conocer a Rosángela Espinoza y antes de ser presidente: “Sueño cumplido”

DEPORTES

¿Cuándo vuelve a jugar la

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

“Necesita desesperadamente regresar a Sporting Cristal”: la respuesta de Franco Velazco a las acusatorias declaraciones de Felipe Cantuarias

Ricardo Gareca lamentó la decisión de Raziel García por disputar la Liga 2: “Fue titular en la selección peruana”

Universitario vs Géminis 3-0: resumen del triunfazo de las ‘pumas’ en el Atenea Open 2025