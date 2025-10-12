Fiscal de Áncash que investiga tráfico de aletas y barcos chinos podría perder la vida en 10 días: PNP le pide esperar hasta enero

La fiscal Evelyn La Madrid Bances enfrenta amenazas de muerte tras investigar delitos ambientales en Santa.

A la congeladora. La Asociación de Fiscales del Perú (AFISPERU) reclamó acciones urgentes frente a las amenazas de muerte recibidas por la fiscal provincial Evelyn La Madrid Bances, especializada en materia ambiental en el distrito fiscal del Santa.

Según el pronunciamiento emitido por la entidad, la magistrada, su esposo y sus hijos menores han sido objeto de presiones anónimas que le exigen abandonar su cargo en un plazo de 10 días, atribuyéndole afectaciones a intereses ilícitos vinculados a investigaciones ambientales, así como a la inacción del nuevo Gobierno.

Fiscal ambiental Evelyn La Madrid recibe amenazas de muerte

La declaración de AFISPERU pone en relieve una preocupación central para la autonomía e independencia del Ministerio Público en el Perú. El gremio denunció que la seguridad de la fiscal y su familia no ha sido garantizada de modo inmediato, pese a que la propia magistrada solicitó protección ante la jefatura policial de la región Áncash.

De acuerdo con el comunicado, el trámite ordinario para el otorgamiento de resguardo puede demorar hasta tres meses, lo que deja a los funcionarios públicos expuestos a represalias por causas derivadas de su labor. La Asociación de Fiscales del Perú afirma que “resulta imperativo que ante hechos gravísimos como los que afronta la fiscal y su entorno se dispongan medidas inmediatas que garanticen su integridad”.

El gremio insistió en la necesidad de que se asigne el personal policial idóneo sin demoras administrativas y advirtió que la inacción de las autoridades “haría responsables a los funcionarios competentes por cualquier afectación a la vida de la magistrada o su núcleo familiar”. En caso de que se concrete algún daño, la organización de fiscales peruanos aseguró que iniciará acciones administrativas y penales correspondientes.

La Asociación de Fiscales del Perú denuncia falta de protección policial para la magistrada y su familia.

Fiscales peruanos exigen protección urgente para funcionaria amenazada en Santa

Estas amenazas reflejan el nivel de exposición y riesgo a los que están sujetos funcionarios que investigan delitos ambientales en Perú, particularmente en regiones con alta conflictividad y presión de intereses económicos. Según la asociación, “la fiscal había presentado denuncias formales ante la autoridad policial y judicial sobre diversos hechos en materia ambiental”, lo que habría motivado la reacción de los sectores afectados.

En el pronunciamiento, AFISPERU abogó de forma explícita por el respeto a la dignidad, independencia y autonomía del Ministerio Público y demandó tanto al comando general de la Policía Nacional del Perú (PNP) como a las autoridades del Ministerio Público que actúen con la celeridad que impone la gravedad del caso.

El mensaje advierte del riesgo sistémico: si no se adoptan mecanismos eficaces y rápidos, se incentiva la intimidación contra fiscales y otros actores del sistema de justicia, socavando la lucha contra la impunidad y la protección del medio ambiente.

Las amenazas reflejan el alto riesgo de los funcionarios que investigan delitos ambientales en Perú.

Asociación de Fiscales responsabiliza a autoridades por seguridad de magistrada

El pronunciamiento, emitido este viernes 10 de octubre en Nuevo Chimbote, reafirma la postura de la asociación sobre la defensa colectiva de la seguridad jurídica en escenarios de alto riesgo.

La organización enfatizó que la falta de respuestas inmediatas minaría la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la persecución penal y la protección de derechos fundamentales, exigiendo así una respuesta proporcional a la amenaza.

De acuerdo con medios regionales, Evelyn Lamadrid es conocida por haber impulsado importantes denuncias contra barcos chinos que presuntamente realizaban pesca ilegal en mar peruano, además de investigar el tráfico de aletas de tiburón y otros delitos ambientales.

AFISPERU exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la fiscal y advierte sobre responsabilidad de las autoridades.