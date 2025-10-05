Perú

Ministro de transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

El titular del sector transportes defendió la labor del Ejecutivo e hizo un llamado al representante religioso, en un contexto de protestas y paro nacional convocado por transportistas tras nuevos episodios de violencia

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
El titular del Ministerio de Transportes aseguró que la estrategia del gobierno contra la ola de crímenes "va a funcionar" y que la PNP aplicará mayor inteligencia. (Video: RPP)

César Sandoval, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solicitó públicamente al cardenal Carlos Castillo, máxima autoridad católica del país, que evite declaraciones críticas hacia el Gobierno de Dina Boluarte. La petición ocurrió en medio de las tensiones suscitadas por el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa y el posterior anuncio de un paro nacional del gremio de transportistas.

Tensión tras el asesinato de un conductor

El asesinato de un trabajador de Lipetsa, atribuido a un presunto caso de extorsión, desató inquietud entre los gremios de transportistas. Martín Ojeda, representante del sector, confirmó la decisión de iniciar una paralización a nivel nacional como respuesta a la creciente inseguridad. Esta ola de violencia ciudadana motivó una serie de declaraciones oficiales, entre ellas, las de Sandoval, quien manifestó su consternación al abordar la situación en una entrevista con RPP Noticias.

Declaraciones del ministro Sandoval: llamado a la unidad y críticas a la Iglesia

Durante la entrevista, César Sandoval expresó su inconformidad con los señalamientos emitidos por el cardenal Castillo, quien días antes había criticado la actuación gubernamental en materia de seguridad. El titular del MTC dijo: “Me parece irresponsable [...] que, siendo representante de la Iglesia católica, en vez de llamar a la unidad, afirme que los gobernantes contribuyen a la muerte de las personas”. Añadió que la máxima figura de la Iglesia debería propiciar un clima de paz.

Ministro de trasnportes pide, entre
Ministro de trasnportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

Sandoval enfatizó que las comunicaciones entre el Estado y los representantes del sector transporte son constantes. “Las reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones son todos los viernes a partir de las cinco de la tarde. Permanentemente el ministro del Interior viene trabajando”, aseguró el funcionario.

La seguridad de los transportistas y el papel del Ejecutivo

Consultado por la percepción de desprotección entre los transportistas, vinculada con los homicidios reportados cada semana, Sandoval respondió que el Ejecutivo mantiene canales de comunicación abiertos para informar acerca de las acciones emprendidas contra la delincuencia. El funcionario lamentó las pérdidas humanas y aseguró: “Pronto vamos a tener buenos resultados [...] los vamos a arrinconar y vamos a pelear para salir victoriosos de esta batalla”.

Carlos Castillo respalda a la
Carlos Castillo respalda a la Generación Z - Andina

Entre sollozos, Sandoval reafirmó su compromiso con la función que ocupa y su lealtad al Ejecutivo. “Estoy dedicando mi vida, mi salud, al Perú”, señaló. Aprovechó la oportunidad para insistir en que las declaraciones del cardenal Castillo no contribuyen a la unidad nacional. “Eso me compromete más para seguir peleando con esta lacra delincuencial”, agregó.

Controversia por las palabras del cardenal Castillo y respuesta del Gobierno

El pronunciamiento del ministro llegó tras las declaraciones realizadas días antes por Carlos Castillo. El cardenal había respaldado movilizaciones juveniles de la llamada Generación Z de los últimos días y criticado enérgicamente la situación de inseguridad y las muertes violentas, adjudicando responsabilidad política al Ejecutivo.

Sandoval reiteró que la decisión sobre su permanencia en el MTC depende directamente de la presidenta Dina Boluarte. “La presidenta desde las cinco de la mañana está coordinando conmigo para combatir la delincuencia. Ella será quien decida si continúo”, concluyó.

Temas Relacionados

Carlos CastilloDina BoluarteCésar Sandovalperu-politica

Más Noticias

Golazo madrugador de Joffré Escobar de Alianza Universidad ante Alianza Lima por Liga 1 2025

El delantero ecuatoriano logró adelantar a los ‘azulgranas’ con una diana de gran factura ante un desconcertado cuadro ‘blanquiazul’

Golazo madrugador de Joffré Escobar

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

El equipo ‘blanquimorado’ enfrenta un desafío clave en la altura de Huánuco, donde buscará una victoria que le permita seguir de cerca a Universitario en la tabla. Sigue aquí las incidencias del duelo

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Ley Chlimper 2.0: Midagri instala grupo para reglamentar privilegios a la agroexportación

Tajada. Además de significar la pérdida de más de S/20.000 millones, la Ley N° 32434 permite que la salud de los trabajadores del agro, uno de los sectores más prósperos del país, sea subsidiada por el resto de peruanos

Ley Chlimper 2.0: Midagri instala

Ministro César Sandoval se quiebra al responder si postulará al Congreso en 2026: “La presidenta será quien decida si yo continúo o no”

El titular del Ministerio de Transportes afirmó que no ha pensado en una posible renuncia al MTC para postular al Parlamento en 2026. Sandoval mantiene su afiliación al partido Alianza Para el Progreso

Ministro César Sandoval se quiebra

Paolo Guerrero define su final para el próximo año: “Mi plan es jugar por Alianza Lima en 2026 y me retiro”

El histórico goleador de la selección peruana ha establecido la fecha para decirle adiós a la actividad deportiva después de más de dos décadas gloriosas. No descarta, en el futuro, incursionar como Gerente Deportivo

Paolo Guerrero define su final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro César Sandoval se quiebra

Ministro César Sandoval se quiebra al responder si postulará al Congreso en 2026: “La presidenta será quien decida si yo continúo o no”

Paro de transportistas preocupa al MTC y ministro afirma que respuesta del Gobierno ante ola criminal “va a ser fuerte, potente”

Paro de transportistas: ministro del Interior afirma que la protesta lo sorprende porque “ayer nos han aplaudido”

Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente vehicular en Arequipa y quedan bajo observación médica

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Flavia López, la

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, voceada como favorita en el Miss Grand International 2025?

Hija de Christian Domínguez revela que no se lleva bien con Pamela Franco: “No hablo con ella”

Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y cómo enfrenta la mirada mediática

Christian Rodríguez muestra las amenazas que recibió antes de ser atacado por Gustavo Salcedo: “La guerra no ha empezado”

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

DEPORTES

Golazo madrugador de Joffré Escobar

Golazo madrugador de Joffré Escobar de Alianza Universidad ante Alianza Lima por Liga 1 2025

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

Paolo Guerrero define su final para el próximo año: “Mi plan es jugar por Alianza Lima en 2026 y me retiro”

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad: duelo en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025