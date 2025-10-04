Perú

Cursos gratis de Excel, Adobe Illustrator, entre otros: conoce los cursos disponibles y el link de la inscripción

Estos cursos tienen importancia ya que brindan la oportunidad de incorporar habilidades prácticas y recientes que enriquecen la experiencia académica o profesional obtenida de forma previa

Por Alejandro Aguilar

Estos cursos están orientados tanto a quienes buscan empleo como a emprendedores o personas que desean adquirir nuevas habilidades técnicas - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Martín de Porres lanzó una convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en fortalecer sus habilidades profesionales mediante una serie de cursos gratuitos.

La iniciativa surge como parte de la apuesta del municipio por capacitar a los vecinos para el futuro y facilitar el acceso a herramientas orientadas a la demanda del mercado laboral actual.

Estos cursos, desarrollados en colaboración con el Instituto Peruano de Negocios, serán ofrecidos bajo la modalidad virtual a partir del lunes 6 de octubre, lo que permitirá la participación de una mayor cantidad de personas, sin límites geográficos.

La oferta educativa es diversa y actualizada con contenidos alineados a las demandas del mercado laboral actual - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

La oferta contempla seis cursos enfocados en competencias demandadas:

  • Microsoft Excel Intermedio con IA
  • Asistente de Logística y Operaciones
  • Community Manager
  • Diseño Gráfico: Adobe Illustrator
  • Cajero Bancario y Comercial
  • Reclutamiento y Selección de Personal

Las clases se impartirán de lunes a viernes desde las 18 hasta las 20 horas y estarán disponibles para todos los adultos del distrito interesados en potenciar su perfil laboral.

Las áreas de formación incluyen tecnología, gestión, servicios, idiomas, emprendimiento y desarrollo personal, entre otras - Créditos: Freepik.

¿Cuáles es el link de la inscripción?

Quienes deseen acceder a los cursos deberán completar el formulario en línea divulgado por la Municipalidad de San Martín de Porres (LINK).

La propuesta formativa incluye los siguientes beneficios para los participantes:

  • Clases en vivo mediante la plataforma Zoom
  • Talleres enfocados en la mejora de la empleabilidad
  • Entrega de materiales virtuales adaptados a cada módulo
  • Instrucción a cargo de docentes especialistas en cada área
  • Soporte continuo por parte de asistentes especializados

El acceso es completamente gratuito para mayores de 18 años. Al concluir, quienes lo requieran podrán solicitar una certificación digital abonando S/60.

Con este programa, se busca mejorar la empleabilidad, ampliar las opciones laborales y permitir a los participantes afrontar con mejores herramientas los desafíos del escenario profesional actual. La invitación queda abierta a toda persona interesada en potenciar su formación y habilidades técnicas.

Los cursos de empleabilidad son importantes porque brindan herramientas y conocimientos para mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral - Créditos: Freepik.

Impacto de la IA en el mercado actual

En el contexto actual, los cursos se ven fortalecidos gracias a la integración de la inteligencia artificial, como ocurre con el programa de Microsoft Excel incluido en la nueva oferta académica.

De acuerdo con el “Primer reporte sobre el impacto de IA en educación superior en el Perú 2025″ de uDocz, la incorporación de esta tecnología genera un impacto significativo en la formación, promoviendo el desarrollo de varias competencias necesarias para el mercado laboral.

  • Habilidades digitales: el 63 % indica que la inteligencia artificial promueve destrezas en programación, análisis de datos y ciberseguridad, factores fundamentales en entornos tecnológicos y de trabajo colaborativo.
  • Aprendizaje autónomo: el 59 % sostiene que la IA mejora la capacidad para establecer objetivos, gestionar el tiempo y avanzar de manera independiente.
  • Pensamiento crítico: el 48 % reporta que la presencia de herramientas inteligentes contribuye a analizar información, identificar posibles prejuicios y obtener conclusiones respaldadas.
  • Creatividad: el 47 % afirma que la IA facilita la generación de ideas originales y soluciones al unir innovación y tecnología.

