Plazo de inscripción para Beca 18-2026 vence este domingo 5 de octubre: conoce cómo registrarte al Examen Nacional de Preselección

Los jóvenes que rindan el Examen Nacional de Preselección y superen todas las etapas posteriores del proceso podrán acceder a una beca integral que cubre estudios, manutención y otros gastos durante toda la carrera

Este domingo 5 de octubre
El tiempo apremia para quienes desean acceder a una carrera profesional con todos los gastos cubiertos. El próximo domingo 5 de octubre cierra el periodo de inscripción para el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, convocatoria que abre oportunidades a miles de jóvenes peruanos que buscan estudiar en universidades e institutos licenciados del país.

La propuesta, desarrollada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, está dirigida a estudiantes con alto desempeño escolar que cuentan con recursos económicos limitados o se encuentran en condición de vulnerabilidad. Podrán competir por becas integrales que cubren tanto los costos educativos como la alimentación y el alojamiento.

El registro no tiene costo y se realiza únicamente por vía virtual a través del portal oficial del Pronabec. El sistema aceptará inscripciones hasta las 23:59 del domingo. Los postulantes deben completar este procedimiento dentro del plazo para obtener la posibilidad de rendir el examen.

¿Cuáles son las modalidades de Beca 18-2026?

Beca 18 ofrece diez modalidades, ajustadas a situaciones diversas:

  • Ordinaria: Para jóvenes hasta 22 años en condición de pobreza o pobreza extrema, con tercio superior en secundaria.
  • VRAEM: Orientada a estudiantes de distritos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
  • Huallaga: Para egresados de colegios de la zona del Huallaga.
  • Protección: Destinada a adolescentes bajo tutela del Estado con buen rendimiento académico.
  • Fuerzas Armadas: Dirigida a licenciados del Servicio Militar Voluntario, hasta 30 años.
  • Repared: Para víctimas o familiares de la violencia interna de 1980 a 2000, sin límite de edad.
  • Educación Intercultural Bilingüe (EIB): Dirigida a hablantes de alguna de las 49 lenguas originarias priorizadas.
  • Comunidades Nativas Amazónicas (CNA): Para jóvenes de pueblos amazónicos.
  • Pueblo Afroperuano (PA): Para postulantes que acrediten pertenecer a esta población.
  • Hijos de Docentes: Para hijos de maestros de la Carrera Pública Magisterial.

Cada categoría solicita requisitos específicos en cuanto a edad, lugar de procedencia o rendimiento académico; por ello, se debe consultar cuidadosamente las bases publicadas por el Pronabec.

¿Cómo inscribirse al Examen de Preselección de Beca 18-2026?

El proceso de inscripción es virtual y solicita atención a los detalles. El postulante debe reunir documentación que acredite los requisitos de la modalidad elegida, luego ingresar al Módulo de Inscripción en línea (CLIC AQUÍ) y completar los datos requeridos: DNI, correo electrónico, número de celular y, si es menor de edad, el correo de un adulto responsable.

El Pronabec sugiere evitar inscribirse en el último momento para no verse afectado por una posible alta demanda. A quienes presenten dificultades de acceso a internet o a equipos, se les brindará atención en la Becatón de los días 4 y 5 de octubre, en la sede principal del distrito de San Isidro, donde becarios voluntarios brindarán acompañamiento personalizado y ayuda para completar el registro.

Cronograma del proceso de Beca 18-2026

El concurso sigue el siguiente calendario:

  • Inscripción virtual: del 8 de septiembre al 5 de octubre de 2025.
  • Publicación de aptos para el examen: 4 de noviembre de 2025.
  • Examen Nacional de Preselección: 16 de noviembre de 2025.
  • Lista de preseleccionados: 22 de diciembre de 2025.

Beneficios que otorga Beca 18

Los seleccionados accederán a cobertura total, que comprende matrícula, pensiones, nivelación académica, materiales de estudio, alimentación, alojamiento y transporte interprovincial. El beneficio también incluye una computadora portátil y, para carreras universitarias, cursos de inglés desde el segundo año si no figuran en la malla curricular.

Se trata de un apoyo íntegro que garantiza la permanencia y culminación de la carrera sin barreras económicas.

Requisitos generales para postular a Beca 18-2026

Para postular es necesario:

  • Poseer nacionalidad peruana.
  • Tener hasta 22 años para las modalidades Ordinaria, VRAEM, Huallaga, Protección e Hijos de Docentes; hasta 30 años para Fuerzas Armadas; y sin límite de edad en Repared, CNA, PA y EIB.
  • Estar cursando el último año o haber concluido la secundaria en Educación Básica Regular, Alternativa o Especial reconocida por el Minedu.
  • Acreditar alto rendimiento académico en los dos últimos años de secundaria, conforme a la modalidad correspondiente.
  • Cumplir con los criterios de pobreza, vulnerabilidad o situación especial vinculados a la modalidad.
  • Completar todos los formatos y declaraciones juradas generados por el sistema de inscripción.

Para obtener información detallada, se debe consultar www.pronabec.gob.pe/beca-18, escribir al WhatsApp 914 121 106 o llamar a la línea gratuita 0800 000 18. El futuro académico y la posibilidad de transformar la vida están a solo un clic de distancia.

