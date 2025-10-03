Dictan 9 meses de prisión preventiva a ‘Pequeño J’: su defensa pedía comparecencia simple porque vive “con sus padres”

Pese a los alegatos de su abogado, el juez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, acusado de ser el autor intelectual del crimen de tres jóvenes en Argentina. Pese a la gravedad de las acusaciones y la situación en la que se dio su detención, su abogado pedía que afronte el proceso en libertad.

La defensa había solicitado que se le otorgue comparecencia simple, apelando al principio de humanidad y resaltando los arraigos familiar, domiciliario y laboral del procesado.

El abogado sostuvo que su patrocinado mantenía una vida estable junto a sus hermanas en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, lo que acreditaba un fuerte vínculo familiar.

Defensa de ‘Pequeño J’ pedía comparecencia simple porque vivía “con sus padres”, pero juez impuso 9 meses de prisión preventiva

“Ahora, en cuanto al arraigo familiar, también estamos demostrando con la declaración jurada de arraigo familiar, lo que se demuestra concretamente, señor magistrado, es que vive con sus padres, con sus hermanas. ¿Ve? Entonces, se está viendo que cumple con los tres arraigos de ley”, señaló.

Asimismo, insistió en que la residencia del joven estaba plenamente identificada y era compartida por toda la familia. “Tiene una casa conocida que es de la familia, de los padres, donde realmente habita toda la familia. Por tanto, se está demostrando que sí tiene una casa en La Libertad, en Trujillo, la ciudad de Trujillo, La Esperanza. Es un arraigo con el cual se está demostrando que es de calidad, porque es la casa de sus padres”, argumentó.

Dictan prisión preventiva contra Pequeño J y será instalado en una penal.

Sin embargo, la defensa omitió un detalle importante. El padre de ‘Pequeño J’, Janhzen Valverde Rodríguez, fue asesinado la mañana del 16 de diciembre de 2018, ejecutado por un sicario de la banda “El Gran Marqués”.

Alias ‘Pequeño J’ trabajó como vendedor de medias

Además del arraigo familiar y domiciliario, el abogado de ‘Pequeño J’ presentó como argumento su actividad laboral, asegurando que el procesado buscaba ganarse la vida de manera honesta a través de ocupaciones eventuales.

“Él se dedicaba a la venta de, de medias u otros negocios ambulatoriamente. Y, por otro lado, también, cuando había oportunidad de trabajar en construcción, ha trabajado en construcción y puede seguir trabajando en construcción. Eso es en cuanto a la parte laboral”, explicó.

Con estos elementos, el defensor pidió que se impusiera una medida menos severa, como la comparecencia simple. “Por tal razón, esta defensa solicito a vuestra judicatura se dé la libertad con restricciones. O con comparecencia simple para que pueda trabajar”, expresó durante la audiencia.

Finalmente, apeló al criterio humanitario para que su patrocinado pudiera continuar trabajando y compartiendo con su familia mientras durara el proceso. “En consecuencia, señor magistrado, apelamos nosotros al principio de humanidad para que mi patrocinado pueda seguir desenvolviéndose dentro de la sociedad y con su familia, señor magistrado. Muchas gracias”, concluyó.

A pesar de los intentos de la defensa, el magistrado consideró que los arraigos presentados no eran suficientes para descartar el riesgo procesal y resolvió dictar prisión preventiva por un periodo de nueve meses. La defensa anunció que presentará un recurso de apelación para revertir la medida en instancias superiores.