Perú

Dictan 9 meses de prisión preventiva a ‘Pequeño J’: su defensa pedía comparecencia simple porque vive “con sus padres”

Tony Janzen Valverde Victoriano será internado en la cárcel Nueva Cantera Imperial, en Cañete, mientras dura el proceso de extradición a Argentina

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar

Pese a los alegatos de su abogado, el juez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, acusado de ser el autor intelectual del crimen de tres jóvenes en Argentina. Pese a la gravedad de las acusaciones y la situación en la que se dio su detención, su abogado pedía que afronte el proceso en libertad.

La defensa había solicitado que se le otorgue comparecencia simple, apelando al principio de humanidad y resaltando los arraigos familiar, domiciliario y laboral del procesado.

El abogado sostuvo que su patrocinado mantenía una vida estable junto a sus hermanas en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, lo que acreditaba un fuerte vínculo familiar.

Defensa de ‘Pequeño J’ pedía
Defensa de ‘Pequeño J’ pedía comparecencia simple porque vivía “con sus padres”, pero juez impuso 9 meses de prisión preventiva

“Ahora, en cuanto al arraigo familiar, también estamos demostrando con la declaración jurada de arraigo familiar, lo que se demuestra concretamente, señor magistrado, es que vive con sus padres, con sus hermanas. ¿Ve? Entonces, se está viendo que cumple con los tres arraigos de ley”, señaló.

Asimismo, insistió en que la residencia del joven estaba plenamente identificada y era compartida por toda la familia. “Tiene una casa conocida que es de la familia, de los padres, donde realmente habita toda la familia. Por tanto, se está demostrando que sí tiene una casa en La Libertad, en Trujillo, la ciudad de Trujillo, La Esperanza. Es un arraigo con el cual se está demostrando que es de calidad, porque es la casa de sus padres”, argumentó.

Dictan prisión preventiva contra Pequeño
Dictan prisión preventiva contra Pequeño J y será instalado en una penal.

Sin embargo, la defensa omitió un detalle importante. El padre de ‘Pequeño J’, Janhzen Valverde Rodríguez, fue asesinado la mañana del 16 de diciembre de 2018, ejecutado por un sicario de la banda “El Gran Marqués”.

Alias ‘Pequeño J’ trabajó como vendedor de medias

Además del arraigo familiar y domiciliario, el abogado de ‘Pequeño J’ presentó como argumento su actividad laboral, asegurando que el procesado buscaba ganarse la vida de manera honesta a través de ocupaciones eventuales.

“Él se dedicaba a la venta de, de medias u otros negocios ambulatoriamente. Y, por otro lado, también, cuando había oportunidad de trabajar en construcción, ha trabajado en construcción y puede seguir trabajando en construcción. Eso es en cuanto a la parte laboral”, explicó.

Con estos elementos, el defensor pidió que se impusiera una medida menos severa, como la comparecencia simple. “Por tal razón, esta defensa solicito a vuestra judicatura se dé la libertad con restricciones. O con comparecencia simple para que pueda trabajar”, expresó durante la audiencia.

Finalmente, apeló al criterio humanitario para que su patrocinado pudiera continuar trabajando y compartiendo con su familia mientras durara el proceso. “En consecuencia, señor magistrado, apelamos nosotros al principio de humanidad para que mi patrocinado pueda seguir desenvolviéndose dentro de la sociedad y con su familia, señor magistrado. Muchas gracias”, concluyó.

A pesar de los intentos de la defensa, el magistrado consideró que los arraigos presentados no eran suficientes para descartar el riesgo procesal y resolvió dictar prisión preventiva por un periodo de nueve meses. La defensa anunció que presentará un recurso de apelación para revertir la medida en instancias superiores.

Temas Relacionados

Pequeño JPoder JudicialArgentinaCrimen de Florencio Varelaperu-noticias

Más Noticias

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Con padres peruanos, el lateral-extremo izquierdo de 19 años recibió su primer llamado a la ‘verde’ para los duelos ante Rusia y Jordania

El jugador con raíces peruanas

Controversia en Arequipa por Educación Sexual en colegios: padres advierten contenidos inapropiados y el GORE defiende la norma

Padres y congresistas cuestionan el contenido de las guías escolares, mientras el Gobierno Regional asegura que busca proteger la salud de los adolescentes con la Ordenanza N.° 538

Controversia en Arequipa por Educación

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA

El periodista César Vivar dio a conocer el grupo de trabajo que tendrá la ‘Muñeca’ en su debut como seleccionador interino

Con Marko Ciurlizza, el renovado

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

La artista peruana participa en la renovada segunda temporada del espectáculo musical, propuesta que reúne a seis voces femeninas y un repertorio emblemático de la década noventera

Anahí de Cárdenas regresa a

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

Pese al contexto político, el ministro de Relaciones Exteriores descartó que exista riesgo de inestabilidad en el Ejecutivo y defendió la continuidad de la gestión gubernamental

Canciller Elmer Schialer ante posibles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Elmer Schialer ante posibles

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

Hermano de Martín Vizcarra niega que vaya a ser candidato presidencial el 2026

Juan Manuel Cavero, nuevo ministro de Justicia, entregaba brevetes a ciegos cuando era funcionario del MTC

ENTRETENIMIENTO

Anahí de Cárdenas regresa a

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

¿No sabes qué ver el fin de semana? Las mejores series de HBO Max Perú para hacer maratón frente a la TV

‘Neutro’ es detenido por exceso de velocidad y esposado tras discutir con la policía en República Dominicana

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

DEPORTES

El jugador con raíces peruanas

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"