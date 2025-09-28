Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”. Video: El Deportivo en otra cancha

El rubro del espectáculo observa con atención la posibilidad de un reencuentro entre Paco Bazán y Magaly Medina. Tras meses de distanciamiento y declaraciones cruzadas, Bazán sorprendió al público al ofrecer disculpas públicas a Medina y dejar abierta la puerta a una reconciliación en pantalla.

“No puedo adelantar nada, pero el lunes habrá cositas, habrá reencuentros”, anunció el conductor en su programa El Deportivo en otra cancha. Este gesto marca un giro en una relación que, hasta hace poco, parecía irremediablemente fracturada.

Bazán, exfutbolista y actual conductor deportivo, reconoció en directo que las críticas de Medina lo llevaron a una profunda reflexión sobre su comportamiento y su imagen pública. “He recibido la crítica honesta y genuina. Magaly, a quien haya correspondido, me han hecho reflexionar y he sabido agradecer en silencio”, expresó.

El conductor admitió que sus actitudes pasadas, especialmente tras sus polémicos comentarios sobre Reimond Manco, no fueron las más adecuadas y que la presión de interpretar distintos personajes en televisión lo llevó a adoptar posturas contradictorias. “La línea es tan delgada y cuando uno tiene una imagen de honestidad y caballerosidad, si se contagia de lo contrario, hay mucho que perder”, reflexionó Bazán.

El anuncio de un posible reencuentro con Medina generó de inmediato expectativas entre los seguidores de ambos. Aunque Bazán evitó dar detalles concretos, sus palabras sugieren que la reconciliación podría materializarse pronto, quizás en el set de Magaly TV La Firme, programa que conduce Medina en ATV.

Magaly Medina critica a Paco Bazán por reunirse con Jefferson Farfán. Magaly TV La Firme

¿Por qué se originó el distanciamiento entre Paco Bazán y Magaly Medina?

El distanciamiento entre Bazán y Medina se remonta a mayo de 2025, cuando una serie de episodios públicos tensaron la relación. La ruptura se originó tras la reunión de Bazán con Jefferson Farfán, exfutbolista con quien Medina mantiene un proceso legal y a quien Bazán había criticado duramente en el pasado.

La periodista no dudó en calificar la actitud de Bazán como una traición, recordándole el apoyo que le brindó en sus inicios televisivos. “Nuestro compañero de canal, el que me llama madrina y ha sido mi sobón de mucho tiempo, resulta que se fue envuelto en papel de regalo, con un moño enorme, a reunirse con Farfán”, expresó Medina en su programa.

La polémica se intensificó cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales, un gesto que confirmaría el distanciamiento. Medina fue especialmente crítica con el cambio de postura de Bazán respecto a Farfán y otros personajes del fútbol peruano, acusándolo de incoherencia y de abandonar los principios que defendía.

“Pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio, y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán. Qué pena enterarse de estas cosas”, lamentó la conductora.

Magaly le dice "traidor a Paco Bazán y le recuerda que ATV paga los juicios que tienen contra Jefferson Farfán. Video: Ric La Torre / ATV.

El conflicto no se limitó a la relación de Bazán con Farfán. Medina también cuestionó los comentarios del conductor sobre Reimond Manco y criticó la manera en que Bazán reaccionó cuando algunos panelistas llamaron “cumbiambera” a su pareja, Susana Alvarado. “Cada vez que hemos llamado cumbiambera a su saliente, venía a lloriquear a mi productor”, recordó Medina.

Reacciones y perspectivas de Bazán y Magaly

A pesar de la dureza de las declaraciones de Medina, Bazán optó por una postura conciliadora en sus recientes intervenciones. El conductor descartó la existencia de una pelea y subrayó el respeto y la admiración que siente por Medina.

“Yo a Magaly le guardo respeto, hay admiración y es la reina de ATV”, afirmó Bazán, quien también destacó la capacidad profesional de la periodista y su derecho a opinar y criticar. El exfutbolista insistió en que no existe un enfrentamiento personal, sino diferencias de perspectiva y una voluntad de abordar los roces mediáticos con madurez.

Por su parte, Medina ha mantenido una postura más crítica, cuestionando la coherencia y los valores de Bazán tras su acercamiento a Farfán y su cambio de actitud en temas sensibles para la audiencia. La periodista recordó que el canal ATV, donde ambos trabajan, ha tenido que afrontar procesos legales con Farfán y que cualquier gesto de confraternidad con el exfutbolista afecta la imagen y los intereses de la televisora.