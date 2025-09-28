Perú

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El conductor deportivo generó revuelo al reconocer sus errores y expresar admiración por su ‘madrina’, insinuando que pronto podrían verse las caras nuevamente en la pantalla chica

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”. Video: El Deportivo en otra cancha

El rubro del espectáculo observa con atención la posibilidad de un reencuentro entre Paco Bazán y Magaly Medina. Tras meses de distanciamiento y declaraciones cruzadas, Bazán sorprendió al público al ofrecer disculpas públicas a Medina y dejar abierta la puerta a una reconciliación en pantalla.

“No puedo adelantar nada, pero el lunes habrá cositas, habrá reencuentros”, anunció el conductor en su programa El Deportivo en otra cancha. Este gesto marca un giro en una relación que, hasta hace poco, parecía irremediablemente fracturada.

Bazán, exfutbolista y actual conductor deportivo, reconoció en directo que las críticas de Medina lo llevaron a una profunda reflexión sobre su comportamiento y su imagen pública. “He recibido la crítica honesta y genuina. Magaly, a quien haya correspondido, me han hecho reflexionar y he sabido agradecer en silencio”, expresó.

El conductor admitió que sus actitudes pasadas, especialmente tras sus polémicos comentarios sobre Reimond Manco, no fueron las más adecuadas y que la presión de interpretar distintos personajes en televisión lo llevó a adoptar posturas contradictorias. “La línea es tan delgada y cuando uno tiene una imagen de honestidad y caballerosidad, si se contagia de lo contrario, hay mucho que perder”, reflexionó Bazán.

El anuncio de un posible reencuentro con Medina generó de inmediato expectativas entre los seguidores de ambos. Aunque Bazán evitó dar detalles concretos, sus palabras sugieren que la reconciliación podría materializarse pronto, quizás en el set de Magaly TV La Firme, programa que conduce Medina en ATV.

Magaly Medina critica a Paco Bazán por reunirse con Jefferson Farfán. Magaly TV La Firme

¿Por qué se originó el distanciamiento entre Paco Bazán y Magaly Medina?

El distanciamiento entre Bazán y Medina se remonta a mayo de 2025, cuando una serie de episodios públicos tensaron la relación. La ruptura se originó tras la reunión de Bazán con Jefferson Farfán, exfutbolista con quien Medina mantiene un proceso legal y a quien Bazán había criticado duramente en el pasado.

La periodista no dudó en calificar la actitud de Bazán como una traición, recordándole el apoyo que le brindó en sus inicios televisivos. “Nuestro compañero de canal, el que me llama madrina y ha sido mi sobón de mucho tiempo, resulta que se fue envuelto en papel de regalo, con un moño enorme, a reunirse con Farfán”, expresó Medina en su programa.

La polémica se intensificó cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales, un gesto que confirmaría el distanciamiento. Medina fue especialmente crítica con el cambio de postura de Bazán respecto a Farfán y otros personajes del fútbol peruano, acusándolo de incoherencia y de abandonar los principios que defendía.

“Pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio, y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán. Qué pena enterarse de estas cosas”, lamentó la conductora.
Magaly le dice "traidor a Paco Bazán y le recuerda que ATV paga los juicios que tienen contra Jefferson Farfán. Video: Ric La Torre / ATV.

El conflicto no se limitó a la relación de Bazán con Farfán. Medina también cuestionó los comentarios del conductor sobre Reimond Manco y criticó la manera en que Bazán reaccionó cuando algunos panelistas llamaron “cumbiambera” a su pareja, Susana Alvarado. “Cada vez que hemos llamado cumbiambera a su saliente, venía a lloriquear a mi productor”, recordó Medina.

Reacciones y perspectivas de Bazán y Magaly

A pesar de la dureza de las declaraciones de Medina, Bazán optó por una postura conciliadora en sus recientes intervenciones. El conductor descartó la existencia de una pelea y subrayó el respeto y la admiración que siente por Medina.

“Yo a Magaly le guardo respeto, hay admiración y es la reina de ATV”, afirmó Bazán, quien también destacó la capacidad profesional de la periodista y su derecho a opinar y criticar. El exfutbolista insistió en que no existe un enfrentamiento personal, sino diferencias de perspectiva y una voluntad de abordar los roces mediáticos con madurez.

Por su parte, Medina ha mantenido una postura más crítica, cuestionando la coherencia y los valores de Bazán tras su acercamiento a Farfán y su cambio de actitud en temas sensibles para la audiencia. La periodista recordó que el canal ATV, donde ambos trabajan, ha tenido que afrontar procesos legales con Farfán y que cualquier gesto de confraternidad con el exfutbolista afecta la imagen y los intereses de la televisora.

Temas Relacionados

Paco BazánMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Marcha de la Generación Z en Lima: enfrentamientos frente al Congreso y varios heridos en la movilización del 27 de septiembre

Incidentes violentos marcaron la tercera jornada de protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Resultados del Gana Diario de este sábado 27 de septiembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

El Teatro Mario Vargas Llosa será escenario del 5º Concierto de Temporada 2025 con Bernat Quetglas y Pedro Mateo González.

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

De pasivos ambientales a bloques de construcción: el proyecto peruano que transforma la minería

Esta iniciativa convierte desechos potencialmente dañinos, como los lodos resultantes del tratamiento de aguas ácidas, en bloques y ladrillos que sirven para proyectos de construcción

De pasivos ambientales a bloques

Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor y mujer entre los ocho heridos por represión de la PNP en Centro de Lima

Enfrentamientos durante la protesta de la ‘Generación Z’ y el reclamo de transportistas urbanos dejan heridos y evidencian el uso de fuerza por efectivos de la Policía Nacional del Perú en el centro histórico de la capital

Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

“¡Qué le pasa!“, le increpa esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque a su familia: ”Me miró de manera desafiante”

DEPORTES

“Vergüenza es que otros con

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025