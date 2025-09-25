Paco Bazán habla de su distanciamiento de Magaly Medina: “Le guardo respeto y admiración”

Paco Bazán habló con claridad sobre su actual vínculo con Magaly Medina. En medio de especulaciones por el distanciamiento, el conductor deportivo comenzó su explicación dejando de lado cualquier versión de pelea.

“Para que exista una pelea tiene que haber dos, desde mi lugar no es ninguna pelea”, afirmó. De esta forma, Bazán descartó tener algún enfrentamiento personal con la periodista.

Además, destacó el rol profesional de Medina en el medio televisivo. “Yo a Magaly le guardo respeto, hay admiración y es la reina de ATV”, sostuvo el exfutbolista, dejando en claro que sus sentimientos hacia la conductora mantienen una base de reconocimiento y estima.

Bazán remarcó que su colega hace su labor de manera eficiente y con carácter. “Magaly hace su trabajo y lo hace muy bien, da su opinión y puede venir con una crítica”, aseguró, resaltando la experiencia de la presentadora.

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'

Sobre las opiniones y críticas, Bazán no negó que algunas le resultaron fuertes. “Entonces, si ha habido muchas opiniones de Magaly que han sido muy duras, no todas las he visto, y las he tomado las que correspondían de manera constructiva”, agregó.

A través de estas palabras, Bazán dejó una postura conciliadora y buscó dejar atrás cualquier polémica mediática.

El origen de la distancia

El distanciamiento entre Paco Bazán y Magaly Medina se originó en una serie de críticas públicas de la periodista al trabajo de Bazán como conductor. Varios de estos comentarios se relacionaron con episodios de streaming, especialmente frente a su trato con el exfutbolista Reimond Manco.

Medina cuestionó a Bazán por su comportamiento ácido e irónico, y opinó: “Eso de animales televisivos que tienes que aguantar, defenderte en esta jungla de cemento, él no tiene que darle consejo a otros, porque tiene que aplicarlo él, si él es un llorón”.

Magaly Medina asegura que Paco Bazán "perdió el norte" desde que sale con Susana Alvarado: "Está en un torbellino de desubicación".

Además, la conductora fue crítica con la respuesta de Bazán cuando algunos panelistas llamaban “cumbiambera” a su pareja, Susana Alvarado. Medina comentó sobre estos episodios: “Cada vez que hemos llamado cumbiambera a su saliente, venía a lloriquear a mi productor”.

La molestia por los comentarios sobre Susana Alvarado

Lejos de evadir el tema, Paco Bazán abordó lo que sentía respecto al apodo que usaban con su pareja. El conductor fue claro en que el término en sí mismo no le afecta.

“No me molesta que le digan cumbiambera a Susana”, expresó. Sin embargo, Bazán matizó el motivo real de su incomodidad: “Lo que he sentido, en algún momento, es que quizás han usado a esa persona que no está presente en ese momento en la mesa para tocarme a mí y, obviamente, me ha molestado y en ese momento he podido tomar una actitud como a la defensiva”.

Susana Alvarado y Paco Bazán reaccionan tras supuesto ampay de cantante de Corazón Serrano en ‘Magaly TV La Firme’

Bazán también reflexionó sobre cómo ha cambiado la percepción del público a través de los años. Recordó que pasó de ser considerado “el soltero codiciado, el galán de la televisión, el hombre joven que toda madre quería para sus hijas” a tener nuevas etiquetas y desafíos en su camino mediático. “Ahora me preguntan si soy el papá de Paul Michael, el colágeno de Pamela López”, relató con ironía.

A pesar de las diferencias y el distanciamiento, el conductor eligió priorizar el respeto y no escalar la controversia. Su mensaje fue claro: no existe una pelea, únicamente diferentes perspectivas y una mirada adulta sobre los roces mediáticos.