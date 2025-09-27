Perú

Así lucirá el nuevo Hospital José Soto Cadenillas de Chota en Cajamarca: detalles de su infraestructura y equipos

El complejo incluirá áreas especializadas, consultorios médicos y no médicos, laboratorios completos y tecnología avanzada como mamógrafo, tomógrafo, ecógrafos, ambulancias y planta de oxígeno propia

Por Alejandro Aguilar

El establecimiento sumará 160 camas de hospitalización, 21 para emergencias, además de múltiples ambientes equipados: cinco quirófanos, nueve salas de parto, 29 consultorios médicos, laboratorios especializados y tecnología médica avanzada

El Ministerio de Salud, mediante el Programa Nacional de Inversiones en Salud, adjudicó la buena pro para la edificación del nuevo Hospital José Soto Cadenillas en la ciudad de Chota, departamento de Cajamarca, lo que marca el inicio de la ejecución de uno de los proyectos más relevantes para la mejora de los servicios de atención médica en la zona centro de la región. Con esta adjudicación se inicia el desarrollo de una infraestructura moderna con impacto directo en miles de ciudadanos.

Se proyecta que el nosocomoio tendrá una categoría II-2 y contará con una inversión superior a los 683 millones de soles. La infraestructura ocupará un área techada de casi 40 mil metros cuadrados, lo que permitirá la implementación de 12 unidades de atención médica especializadas y 19 adicionales para los distintos procesos hospitalarios.

Con este diseño, la nueva infraestructura no solo atenderá demandas provenientes de Chota, sino también de localidades como Santa Cruz, Bambamarca, Cutervo, Celendín y Jaén; incluso se prevé recibir pacientes derivados de otros departamentos, como La Libertad y Amazonas.

La infraestructura, con una categoría II-2, implicará una inversión superior a 683 millones de soles y contará con casi 40 mil metros cuadrados de área techada, integrando unidades de atención médica especializadas y áreas de soporte

La nueva instalación contará con 160 camas de hospitalización organizadas en áreas como medicina interna, pediatría, cirugía y ginecología, además de espacios diseñados para el monitoreo de gestantes y cunas para recién nacidos.

El plan también prevé cinco salas de operaciones y nueve ambientes para partos, así como 29 consultorios médicos y ocho espacios destinados a especialidades no médicas. Se construirán laboratorios con equipos para patología clínica, anatomía patológica y hemoterapia. Entre los dispositivos y equipos destacan un mamógrafo, tomógrafo, ecógrafos, ambulancias y una planta de oxígeno de última generación.

El área de emergencias dispondrá de 21 camas, el centro obstétrico sumará 10, el centro quirúrgico funcionará con 13 y las unidades de cuidados intensivos aislados tendrán 21, mejorando notablemente la disposición de plazas para atención crítica.

La iniciativa busca disminuir brechas en infraestructura sanitaria, lograr servicios seguros y sostenibles, y optimizar la respuesta ante emergencias gracias al soporte técnico permanente de Pronis durante todas las etapas del proyecto

El proyecto contempla el equipamiento con más de 6.600 implementos médicos y más de 5.200 no médicos y así, garantizar la optimización de procesos, diagnósticos y tratamientos para toda la red de usuarios que dependerán del futuro hospital.

La obra, considerada estratégica para la actual gestión gubernamental, busca reducir disparidades en el acceso a infraestructura sanitaria y fortalecer la red hospitalaria de todo el norte del país.

El ministro de Salud, César Vásquez, subraya que cada avance del proyecto será acompañado de manera técnica por Pronis. De esa manera, busca garantizar que la construcción y la futura operación respondan a exigencias de seguridad y sostenibilidad. Se espera que, una vez culminada la obra, se potencie la capacidad de respuesta ante emergencias y se optimicen los servicios especializados en varias ramas.

El Minsa especifica que el Hospital José Soto Cadenillas marcará un antes y un después en la modernización de los servicios de salud en Cajamarca y representará un modelo de los resultados que puede lograr la inversión estatal.

