Perú

“No a la criminalidad, queremos trabajar tranquilos”: Transportistas marchan y exigen seguridad frente a extorsiones

La policía impidió el avance de conductores que marchaban hacia el Parlamento tras el asesinato de un compañero y una serie de atentados contra unidades de transporte

Guardar
Caravana de transportistas marcha hasta el Congreso, pero contingente policial les impide el paso |Canal N

La mañana de este jueves 25 de septiembre, un grupo de transportistas que marchaba rumbo al Congreso de la República fue detenido por un cerco policial a la altura de la avenida 9 de Octubre, muy cerca del mercado de flores de Acho, en la Vía de Evitamiento.

La caravana, conformada por choferes de las líneas gestionadas por la empresa Huáscar, buscaba llegar de manera pacífica al centro de Lima para exigir seguridad y denunciar los ataques que vienen sufriendo. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) les planteó dos opciones: dejar sus vehículos estacionados y continuar a pie o dar la vuelta y regresar a sus bases.

“Queríamos avanzar en caravana para demostrar unidad de forma pacífica, pero ahora nos dicen que dejemos los carros. Nadie puede arriesgarse, porque no sabemos si al volver encontraremos los vehículos completos”, declaró un conductor a Canal N.

Transportistas protestan contra las extorsiones y ataques en SJL | Canal N

El trasfondo de la protesta: asesinatos y extorsiones

La movilización se organizó un día después del asesinato de un chofer de la línea 57, baleado por delincuentes en la cuadra 9 de la avenida Arequipa. El crimen desató indignación entre los transportistas, quienes denuncian que las extorsiones se han convertido en una amenaza permanente para quienes trabajan en las calles de Lima.

“Ya tenemos compañeros graves en UCI y viudas que nunca recibieron la indemnización prometida. Estamos cansados de promesas incumplidas. ¿Qué esperan, más muertes?”, expresó.

Policía bloquea caravana de transportistas
Policía bloquea caravana de transportistas rumbo al Congreso. Créditos: Canal N

Representantes gremiales, como Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), acompañan la protesta y exigen que el Congreso reciba a los dirigentes para iniciar un diálogo que vaya más allá de acuerdos “en papel que nunca se cumplen”.

Martín Valeriano
Martín Valeriano

Ataques recientes contra el transporte público

La violencia contra transportistas se ha intensificado en los últimos días. La madrugada del 24 de septiembre, delincuentes dispararon tres veces contra un bus de la empresa Línea 41 S.A. en Villa El Salvador y dejaron una carta extorsiva con un número telefónico extranjero. Ante el temor de nuevos ataques, la empresa suspendió su servicio, afectando a miles de pasajeros que usan la ruta hasta Pachacútec.

El 23 de septiembre, otro bus de la empresa VIPUSA fue baleado en la misma zona, dejando a un conductor gravemente herido. Estos hechos refuerzan la demanda de los transportistas, que reclaman protección policial efectiva frente a bandas de extorsionadores.

Disparos y amenaza de extorsionadores
Disparos y amenaza de extorsionadores obligan a Línea 41 a suspender servicio en Villa El Salvador - Buenos Días Perú

Más rutas se suman a la protesta

Además de los manifestantes bloqueados en Acho, la línea 23 anunció que se sumará a la movilización en las próximas horas, con la intención de llegar hasta la avenida Abancay y aumentar la presión al Congreso.

Los transportistas aseguran que no buscan interrumpir el tránsito ni generar violencia, sino visibilizar un problema que —afirman— pone en riesgo sus vidas y la de sus familias.

Al cierre de esta nota, la caravana se mantiene detenida en la Vía de Evitamiento mientras los gremios evaluaban si continuar la protesta a pie o esperar una mesa de diálogo con representantes del Congreso. La PNP permanecía en la zona para resguardar el tránsito y controlar posibles desbordes.

Temas Relacionados

TransportistasExtorsiones PerúPNPPolicía Nacional del PerúCongreso de la RepúblicaVía Evitamientoperu-noticias

Más Noticias

Embajada de Estados Unidos en Perú abre 4 mil nuevas citas para visas de turistas por el Mundial 2026

Los peruanos interesados en hacer turismo o asistir a un partido de la Copa del Mundo pueden solicitar una cita a partir de mañana, 25 de noviembre

Embajada de Estados Unidos en

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

El intercambio ocurrió durante la revisión del pedido fiscal para imponer impedimento de salida a la exmandataria, en la audiencia por el caso Cirugías que se desarrolla en la Corte Suprema

Dina Boluarte recibe llamado de

Fin de clases escolares 2025: fecha oficial del Minedu para el término del año académico

La estructura contempla 36 semanas lectivas, distribuidas en cuatro bloques, y 8 semanas dedicadas a gestión escolar, programadas en cinco tramos

Fin de clases escolares 2025:

Elige tu local de votación HOY: link oficial de la ONPE para las Elecciones 2026

Desde el domingo 23 de noviembre, la ciudadanía accede a estas aplicaciones para seleccionar puntos de sufragio cercanos. Toda persona tendrá tres opciones dentro de su distrito

Elige tu local de votación

¿Habrá paro de transporte mañana 25 de noviembre? Esto comunicaron los gremios de Lima y Callao

Líderes sindicales señalaron que cualquier decisión sobre una paralización dependerá de los resultados de las próximas reuniones con el Gobierno y de la evolución de los hechos violentos contra conductores

¿Habrá paro de transporte mañana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte recibe llamado de

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

Dina Boluarte solicita pensión vitalicia por más de S/ 35 mil: expresidenta activó trámite en el Congreso

José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betssy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

ENTRETENIMIENTO

Cantantes de Corazón Serrano pasan

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

Cielo Fernández volvió a Son del Duke: “La verdadera Chica Rap”

Pamela Franco viajó a Ecuador a celebrar el cumpleaños de Christian Cueva

Dua Lipa llegó a Perú y se tomó fotos con sus fans afuera de su hotel en Lima

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, no podrá presentarse en Europa tras rechazo de visa: “De nuevo a empezar todo”

DEPORTES

Diego Rebagliati reveló que Sporting

Diego Rebagliati reveló que Sporting Cristal puso condición para fichar a Luis Advíncula: “Tienen pensado jugar con tres atrás”

DT de Ayacucho FC consternado tras polémico descenso: “La presencia en Liga 1 no se mendiga, duele ver a los chicos llorar”

Hernán Barcos descartó que su continuidad en Alianza Lima esté condicionada al factor económico: “La situación no la sé”

Williams Riveros se diferencia de Carlos Zambrano en directa comparación: “Lo respeto, pero yo soy tricampeón”

Pedro Aquino se negó a decir ‘Arriba, Alianza’, presionado por Paolo Guerrero: “No quiero faltar el respeto”