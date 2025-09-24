Perú

Lucha contra el cáncer: 600 niños de provincia viajarán gratis a Lima cada año para recibir tratamiento oncológico

MINSA, Cruz del Sur y Aliados contra el Cáncer Infantil firman convenio para que menores y sus familias viajen sin costo a Lima para recibir atención médica especializada

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El nuevo convenio entre el
El nuevo convenio entre el Estado peruano, ONG y Cruz del Sur facilitará el traslado gratuito de 600 niños con cáncer y sus acompañantes desde regiones hacia Lima cada año.

Un nuevo convenio suscrito entre el Estado peruano, 14 organizaciones no gubernamentales (ONGs) que integran Aliados contra el Cáncer Infantil y la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur permitirá el traslado anual de 600 niños diagnosticados con cáncer, junto a un acompañante, desde diversas regiones hacia Lima, completamente gratis.

Esta iniciativa, sin fines de lucro y con el aval del Ministerio de Salud (MINSA), facilitará el acceso al tratamiento para pacientes que de otro modo tendrían dificultades logísticas y económicas para recibir atención especializada, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Familias peruanas con niños enfermos de cáncer recibirán apoyo en traslados interprovinciales

El acceso al tratamiento especializado para niños con cáncer en Perú representa uno de los principales retos para el sistema de salud, especialmente para aquellos pacientes que viven en regiones alejadas de la capital.

Los traslados desde provincias a Lima, donde se concentran los principales servicios oncológicos pediátricos, pueden implicar costos inalcanzables para muchas familias, lo que afecta la oportunidad y continuidad en la atención de la enfermedad.

La Dirección de Prevención y
La Dirección de Prevención y Control de Cáncer del MINSA lidera alianzas para cerrar brechas en el acceso a tratamientos oncológicos pediátricos.

La participación del MINSA, a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, ha resultado fundamental para visibilizar la problemática y articular alianzas que contribuyen a cerrar brechas en el acceso al tratamiento.

Según datos del propio MINSA, el 63% de los menores con cáncer puede recuperarse si recibe diagnóstico y atención oportunos, lo que subraya la importancia de garantizar mecanismos efectivos de traslado y continuidad terapéutica.

Cruz del Sur dona 600 pasajes anuales para pacientes oncológicos infantiles

Las cifras muestran que cada año se registran aproximadamente 1.800 casos nuevos de cáncer pediátrico en Perú. Sin embargo, las posibilidades de acceder a un tratamiento adecuado se ven influenciadas por factores socioeconómicos y geográficos. Para quienes viven fuera de Lima, los costos de traslado y la falta de una red de alojamiento en la ciudad constituyen barreras que limitan la continuidad del tratamiento y, en muchos casos, inciden en el abandono terapéutico.

Nos complace anunciar la firma de un convenio entre Cruz del Sur y Aliados contra el Cáncer Infantil, que permitirá fortalecer el traslado de pacientes del interior del país y sus familias a la capital para completar el tratamiento necesario a fin de superar el cáncer. Esto beneficiará a cientos de familias que enfrentan el reto de viajar largas distancias para recibir su tratamiento médico”, sostuvo Essy Maradiegue. directora de Prevención y Control de Cáncer del Minsa.

El acuerdo busca reducir las
El acuerdo busca reducir las barreras logísticas y económicas que dificultan el acceso a tratamientos oncológicos pediátricos fuera de la capital peruana.

Red de apoyo a pacientes oncológicos infantiles se fortalece con nueva alianza público-privada

Por su parte, Luis Ramírez, gerente general de Cruz del Sur, manifestó que la empresa busca que su labor trascienda el simple transporte seguro de pasajeros en las rutas interprovinciales. Considera que el acompañamiento a las personas en circunstancias críticas, como el tratamiento de enfermedades graves, forma parte de la responsabilidad social que asume la compañía.

En este sentido, el portavoz de la empresa de transporte interprovincial resaltó que este tipo de iniciativas reafirman el vínculo de Cruz del Sur con la sociedad, al otorgar valor agregado a su rol como empresa privada mediante un aporte concreto al bienestar de la población vulnerable.

Finalmente, las ONG agrupadas en el Comité de Fundaciones de Cáncer Infantil destacaron la relevancia de este acuerdo en el marco de los esfuerzos que la sociedad civil y el sector privado realizan en favor de la niñez afectada por cáncer. Para las entidades, la alianza permite reforzar la red de apoyo que se ha ido conformando para atender no solo el aspecto médico, sino también las necesidades logísticas, emocionales y de acompañamiento que enfrentan las familias.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludMINSAcáncerInstituto Nacional de Enfermedades NeoplásicasCruz del SurAliados contra el Cáncer Infantilperu-noticias

Más Noticias

Sismo de magnitud 4.0 sacude en la madrugada a Puquio y activa la vigilancia del IGP en Ayacucho

Un temblor profundo sorprende a los residentes de Lucanas en horas tempranas y coincide con la reciente secuencia de movimientos telúricos que se registra en el sur del Perú

Sismo de magnitud 4.0 sacude

Precio del dólar en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 24 de septiembre

Consulta a cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar en Perú:

Municipalidad de Lima recibirá 20 pinturas de Adolfo Winternitz valorizadas en más de un millón de soles

El pintor fue un artista plástico austríaco-peruano, conocido por su contribución al arte sacro y abstracto en América Latina

Municipalidad de Lima recibirá 20

La madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de indiferencia durante proceso legal: “Me fui llorando de rabia”

Judith Guadalupe contó que su hermano no accedió a escuchar las pruebas que demostraban la inocencia de su hijo Cristian, mientras la familia enfrentaba las consecuencias de una grave acusación judicial

La madre de ‘Cri Cri’

La confesión del sujeto que mantuvo cautiva a una niña de 11 años tras captarla en un videojuego por más de 40 horas

La desaparición de la escolar en San Juan de Lurigancho activó una búsqueda y permitió identificar el patrón de captación de menores a través de videojuegos y redes sociales

La confesión del sujeto que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Morgan Quero pide al Congreso

Morgan Quero pide al Congreso no censurar al ministro Juan José Santiváñez por audio sobre ‘El Diablo’

Dina Boluarte en la ONU: agenda de la presidenta incluye un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas

Dina Boluarte deja en evidencia rechazo internacional al puerto de Chancay: “Sobre todo a Trump no le ha gustado”

Rafael López Aliaga infringió neutralidad electoral con publicaciones en sus redes: JEE determina falta

Rafael López Aliaga arremete contra el JNE tras ser hallado en infracción: “Vienen y me filman, soy su objetivo”

ENTRETENIMIENTO

La madre de ‘Cri Cri’

La madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de indiferencia durante proceso legal: “Me fui llorando de rabia”

Magaly Medina critica a Pamela Franco tras asegurar que está ‘tranquila’ con Christian Cueva: “Parece resignada”

‘Cuto’ Guadalupe habla por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Como familia nos cuesta mucho”

Falleció Hernán Romero, referente de la actuación en el Perú, a los 83 años

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

DEPORTES

Programación de cuartos de final

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Gonzalo Bueno firmó una remontada antológica en Buenos Aires e Ignacio Buse se estrenó sin despeinarse en Lisboa