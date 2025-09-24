Lucha contra el cáncer: 600 niños de provincia viajarán gratis a Lima cada año para recibir tratamiento oncológico

El nuevo convenio entre el Estado peruano, ONG y Cruz del Sur facilitará el traslado gratuito de 600 niños con cáncer y sus acompañantes desde regiones hacia Lima cada año.

Un nuevo convenio suscrito entre el Estado peruano, 14 organizaciones no gubernamentales (ONGs) que integran Aliados contra el Cáncer Infantil y la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur permitirá el traslado anual de 600 niños diagnosticados con cáncer, junto a un acompañante, desde diversas regiones hacia Lima, completamente gratis.

Esta iniciativa, sin fines de lucro y con el aval del Ministerio de Salud (MINSA), facilitará el acceso al tratamiento para pacientes que de otro modo tendrían dificultades logísticas y económicas para recibir atención especializada, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Familias peruanas con niños enfermos de cáncer recibirán apoyo en traslados interprovinciales

El acceso al tratamiento especializado para niños con cáncer en Perú representa uno de los principales retos para el sistema de salud, especialmente para aquellos pacientes que viven en regiones alejadas de la capital.

Los traslados desde provincias a Lima, donde se concentran los principales servicios oncológicos pediátricos, pueden implicar costos inalcanzables para muchas familias, lo que afecta la oportunidad y continuidad en la atención de la enfermedad.

La Dirección de Prevención y Control de Cáncer del MINSA lidera alianzas para cerrar brechas en el acceso a tratamientos oncológicos pediátricos.

La participación del MINSA, a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, ha resultado fundamental para visibilizar la problemática y articular alianzas que contribuyen a cerrar brechas en el acceso al tratamiento.

Según datos del propio MINSA, el 63% de los menores con cáncer puede recuperarse si recibe diagnóstico y atención oportunos, lo que subraya la importancia de garantizar mecanismos efectivos de traslado y continuidad terapéutica.

Cruz del Sur dona 600 pasajes anuales para pacientes oncológicos infantiles

Las cifras muestran que cada año se registran aproximadamente 1.800 casos nuevos de cáncer pediátrico en Perú. Sin embargo, las posibilidades de acceder a un tratamiento adecuado se ven influenciadas por factores socioeconómicos y geográficos. Para quienes viven fuera de Lima, los costos de traslado y la falta de una red de alojamiento en la ciudad constituyen barreras que limitan la continuidad del tratamiento y, en muchos casos, inciden en el abandono terapéutico.

“Nos complace anunciar la firma de un convenio entre Cruz del Sur y Aliados contra el Cáncer Infantil, que permitirá fortalecer el traslado de pacientes del interior del país y sus familias a la capital para completar el tratamiento necesario a fin de superar el cáncer. Esto beneficiará a cientos de familias que enfrentan el reto de viajar largas distancias para recibir su tratamiento médico”, sostuvo Essy Maradiegue. directora de Prevención y Control de Cáncer del Minsa.

El acuerdo busca reducir las barreras logísticas y económicas que dificultan el acceso a tratamientos oncológicos pediátricos fuera de la capital peruana.

Red de apoyo a pacientes oncológicos infantiles se fortalece con nueva alianza público-privada

Por su parte, Luis Ramírez, gerente general de Cruz del Sur, manifestó que la empresa busca que su labor trascienda el simple transporte seguro de pasajeros en las rutas interprovinciales. Considera que el acompañamiento a las personas en circunstancias críticas, como el tratamiento de enfermedades graves, forma parte de la responsabilidad social que asume la compañía.

En este sentido, el portavoz de la empresa de transporte interprovincial resaltó que este tipo de iniciativas reafirman el vínculo de Cruz del Sur con la sociedad, al otorgar valor agregado a su rol como empresa privada mediante un aporte concreto al bienestar de la población vulnerable.

Finalmente, las ONG agrupadas en el Comité de Fundaciones de Cáncer Infantil destacaron la relevancia de este acuerdo en el marco de los esfuerzos que la sociedad civil y el sector privado realizan en favor de la niñez afectada por cáncer. Para las entidades, la alianza permite reforzar la red de apoyo que se ha ido conformando para atender no solo el aspecto médico, sino también las necesidades logísticas, emocionales y de acompañamiento que enfrentan las familias.