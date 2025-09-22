Transporte turístico en Machu Picchu: inicia traslado de buses de San Antonio de Torontoy al santuario histórico para la ruta Hiram Bingham

Buses que suben a Machu Picchu podrían dejar de operar tensión por licitación pendiente de la vía Hiram Bingham - Pluz Energía

El proceso de restablecimiento del transporte turístico hacia Machupicchu Pueblo entra en una nueva fase. Tras semanas de incertidumbre sobre la continuidad del servicio, PeruRail confirmó que este martes 23 de septiembre de 2025 comenzará el traslado de las plataformas ferroviarias reparadas con destino a la Estación Hidroeléctrica. Un día después, el miércoles 24, se iniciará el transporte de los buses de la empresa San Antonio de Torontoy, que prestarán servicio en la ruta Hiram Bingham hasta Puente Ruinas, en el distrito de Machupicchu.

En un comunicado oficial difundido el 22 de septiembre, la compañía ferroviaria precisó que su participación se limita al rol de operador de carga y transporte. “PeruRail recuerda que no tiene ninguna decisión ni posición en la operación de buses en la ruta Hiram Bingham. Como operador ferroviario, nuestra obligación es transportar pasajeros o carga, en tanto se cumpla con los requisitos legales, y existan las condiciones para garantizar una operación segura”, indicó la empresa.

El anuncio llega luego de que las compañías Consettur Machu Picchu SAC e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy SA alcanzaran un acuerdo con la mediación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y autoridades regionales. La decisión permitió establecer un plan de contingencia para asegurar la continuidad del transporte de visitantes a la ciudadela inca, una de las principales rutas turísticas del país.

Inicio del traslado ferroviario

Paro en Machu Picchu por buses de acceso a la ciudadela inca sigue afectando a miles de turistas: culpan al MTC del caos| Composición Infobae (Cuscoperu.com)

La compañía ferroviaria señaló que el martes se dará comienzo al movimiento de plataformas hasta la Estación Hidroeléctrica, con el objetivo de preparar la logística para el traslado de los buses. El día siguiente, los vehículos serán llevados hacia Puente Ruinas, punto clave para el ingreso a Machupicchu Pueblo.

El comunicado también precisó que en las próximas horas se hará llegar el cronograma detallado a la empresa San Antonio de Torontoy. Asimismo, reiteró el pedido a las autoridades locales para garantizar condiciones de seguridad durante el trayecto de las unidades.

“Reiteramos el pedido a la Municipalidad Provincial de Urubamba y las autoridades competentes, de garantizar la seguridad necesaria para el traslado seguro de estas unidades”, señaló PeruRail en su mensaje oficial.

Comunicado de PeruRail

El entendimiento entre Consettur y San Antonio de Torontoy fue anunciado el domingo 21 de septiembre y presentado como un avance tras varias jornadas de negociación. La PCM informó que ambas compañías se comprometieron a cumplir con la normativa vigente y a coordinar acciones conjuntas para evitar la interrupción del servicio.

Según el acuerdo, la Municipalidad Provincial de Urubamba tendrá a su cargo la socialización de la información relacionada con el proceso que determinará al nuevo operador del transporte. En tanto, la Policía Nacional y las autoridades locales vigilarán la seguridad de los viajeros durante esta etapa transitoria.

En declaraciones a RPP Noticias, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, señaló la importancia de la intervención estatal. “La participación de las autoridades fue clave para ordenar las propuestas y alcanzar una solución. Aunque el Estado tiene limitaciones para intervenir en acuerdos privados, las instituciones han acompañado y facilitado el proceso”, comentó.

Operaciones provisionales en Machupicchu

Logran acuerdos para buses de Machu Picchu: gobernador de Cusco brinda detalles| RPP Noticias

Mientras se concreta la logística para el ingreso de los buses de San Antonio de Torontoy, el transporte de turistas seguirá a cargo de Consettur. Esta medida busca evitar la suspensión del servicio en uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Salcedo explicó que las dos compañías se reunirán durante la semana para definir los requisitos administrativos y técnicos pendientes. El objetivo, según dijo, es asegurar la operatividad sin afectar la afluencia de visitantes.

“Por el momento, Consettur se encargará del traslado de turistas, mientras se resuelve la logística necesaria para que los buses de San Antonio de Torontoy puedan operar, lo que incluye su traslado por tren hasta Machupicchu Pueblo”, declaró el gobernador a la emisora nacional.

El inicio del traslado de plataformas y buses representa un paso en el proceso de reorganización del transporte en la ruta Hiram Bingham, un servicio que conecta Machupicchu Pueblo con los accesos a la ciudadela inca. Tanto las empresas involucradas como las autoridades han expresado su intención de mantener un canal de diálogo abierto para garantizar la estabilidad del servicio turístico.

Con las fechas establecidas y la participación de distintas instancias del Estado, el movimiento de unidades en los próximos días marcará el inicio de una nueva etapa en la dinámica de transporte hacia el santuario histórico, en medio de la atención pública y el seguimiento de los visitantes nacionales y extranjeros.