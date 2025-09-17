Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Grupo Néctar: Bill Orosco visitó el lugar del accidente en Argentina y emocionó a sus fans. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El recuerdo de la tragedia del Grupo Néctar en Argentina sigue vivo en la memoria de miles de seguidores de la cumbia peruana. A 18 años del accidente en la autopista 25 de mayo, donde fallecieron Jhonny Orosco y gran parte de la agrupación, las autoridades argentinas confirmaron la creación de una plaza conmemorativa que llevará el sello de la música peruana.

El encargado de darle vida a esta inauguración sería Bill Orosco, sobrino del líder del grupo, quien durante su visita a Buenos Aires no pudo evitar recordar con nostalgia aquel episodio que marcó para siempre a su familia y a la cumbia nacional.

Desde el mismo lugar donde ocurrió la tragedia, el joven intérprete expresó: “Uno de mis sueños también es ir a donde no llegó mi tío la última vez, que era en La Plata, presentarme en el lugar donde él se iba a presentar. Quisiera eso, ¿no? Culminar algo que mi tío estaba haciendo. Y sería un placer y un honor para mí, ¿no?”.

Ese anhelo, que durante años parecía lejano, hoy se convierte en una realidad con la inauguración de un espacio público que recordará de manera permanente la huella del grupo Néctar en tierras argentinas. El proyecto busca mantener vivo el legado musical y dar a la comunidad peruana un lugar donde reencontrarse con sus raíces a través de la cumbia.

Visiblemente conmovido, Bill agradeció el cariño que ha recibido en Argentina y la oportunidad de rendir homenaje a su tío: “Estoy muy contento por llegar a esta hermosa ciudad de La Plata y venir al lugar donde mis tíos y todos los muchachos del grupo Néctar no pudieron llegar. Gracias por el cariño que le tienen a mi familia”, declaró ante las cámaras.

El “sobrino de la cumbia” no solo lleva sobre sus hombros la herencia de un apellido emblemático, sino también la responsabilidad de mantener viva una tradición musical que trascendió fronteras. Con presentaciones en diversas ciudades argentinas y la grabación de su nuevo disco junto a reconocidos artistas locales, su nombre empieza a abrirse camino propio, sin dejar de lado la memoria de su tío.

La futura plaza será un espacio peruano en pleno Buenos Aires, un lugar simbólico donde la tragedia dio paso a la unión de dos países a través de la música. Allí, el recuerdo de Néctar seguirá latiendo en cada canción y en cada historia de los migrantes que encuentran en la cumbia un puente con su tierra.

Con voz emocionada, Bill concluyó: “Ser parte de esto es un honor. Es como cumplir un sueño pendiente de mi tío y de toda la familia”.

La inauguración será un evento cargado de simbolismo, donde la música volverá a sonar para demostrar que, aunque el destino truncó la vida de Jhonny Orosco y sus compañeros, el legado de Néctar sigue más vigente que nunca.

Bill Orosco se muda a Miraflores con sus hermanos

En su entrevista con el reportero de Magaly Medina, Bill relató que la mudanza fue una necesidad, más que un lujo.

“Me mudé más que todo por necesidad, más que por lujo. Si fuera solo, yo me quedaría en Comas. No soy solo, tengo mis hermanos y dije, ellos tampoco pueden pasar por esta situación, así que me los traigo conmigo”, afirmó Bill, demostrando una gran responsabilidad por su familia.

Su madre, quien trabaja en España desde hace dos años, ha sido una figura clave en su vida, y Bill ha tomado las riendas del hogar en su ausencia. El cantante, con solo 24 años, ha asumido el rol de protector y cuidador de sus hermanos, uno de ellos menor de edad.

“Estamos haciendo al pie de la letra lo que nuestra madre nos enseñó”, comentó, señalando que sus hermanos también ayudan en las tareas domésticas, como cocinar. “Los tres sabemos cocinar, puré, arroz con pollo, mi hermano mayor sabe hacer guisos, siempre algo nutritivo como para que nunca falte la comida”, agregó.

