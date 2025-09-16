Qué se celebra el 16 de septiembre en el Perú: fecha de batallas, fútbol y cambios políticos en Perú

La diversidad de hechos conmemorados en esta jornada invita a reflexionar sobre los elementos que configuran la identidad nacional y su proyección en el escenario internacional contemporáneo (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 16 de septiembre en el Perú reúne episodios trascendentes en la historia nacional e internacional. En 1542, la Batalla de Chupas aseguró el triunfo realista y la ejecución de Almagro el Mozo, consolidando el poder de la Corona.

En 1949 nació Percy Rojas, delantero destacado en Universitario, Independiente y la selección peruana, campeón de América en 1975. En 2000, Alberto Fujimori convocó nuevas elecciones tras el escándalo del primer Vladivideo, hecho que precipitó su caída.

En 2005, el país fue sede del Mundial Sub-17 inaugurado en Trujillo. Ese mismo día se conmemora mundialmente la preservación de la capa de ozono.

16 de septiembre de 1542 — en la Batalla de Chupas Cristóbal Vaca de Castro derrotó a tropas de Diego de Almagro, el Mozo

La Batalla de Chupas definió la supremacía realista en el Perú virreinal. Vaca de Castro derrotó a los almagristas, y Almagro el Mozo fue ejecutado, consolidando la autoridad de la Corona española. (Theodor de Bry)

La Batalla de Chupas ocurrió el 16 de septiembre de 1542 en el llano de Chupas, cerca de Huamanga. El ejército realista, leal a la Corona española bajo Cristóbal Vaca de Castro, derrotó a los almagristas, dirigidos por Diego de Almagro el Mozo.

Este combate formó parte de las guerras civiles entre los conquistadores que siguieron a la muerte de Francisco Pizarro. Entre los ejércitos destacados figuraron hombres con artillería, caballería e infantería. Tras la derrota, Almagro el Mozo fue capturado y posteriormente ejecutado.

El resultado consolidó el control realista en el virreinato incipientemente organizado, reduciendo la resistencia de facciones rebeldes que disputaban el poder en la nueva tierra conquistada.

16 de septiembre de 1949 — nace Percy Rojas, ídolo del fútbol peruano

Percy Rojas, ídolo del balompié peruano, nació en Lima en 1949. Con goles y talento destacó en Universitario, Independiente y la selección nacional, logrando la Copa América de 1975 y gloria internacional. (Andina)

Percy Rojas Montero nació el 16 de septiembre de 1949 en Lima, apodado “Trucha”, destacó como delantero por su velocidad y habilidad.

Debutó profesionalmente con Universitario en 1967, siendo figura en clubes nacionales y también en el extranjero, incluyendo Independiente de Argentina, con el que ganó la Copa Libertadores.

Fue campeón de América con la selección peruana en 1975, participó en Mundiales y jugó distintas posiciones ofensivas. Se retiró en 1984, después de una extensa carrera. Tras colgar los botines, se dedicó a formar futbolistas jóvenes a través de su escuela y trabaja como comentarista deportivo.

16 de septiembre de 2000 — Fujimori convoca nuevas elecciones tras escándalo del Vladivideo

La difusión del primer Vladivideo obligó a Fujimori a convocar elecciones el 16 de septiembre de 2000. El escándalo marcó el final de su tercer mandato y abrió una crisis de legitimidad política. (Andina)

En la noche del 16 de septiembre de 2000, Alberto Fujimori anunció su decisión de convocar elecciones generales luego de que se divulgara un video donde su asesor Vladimiro Montesinos aparece sobornando a un congresista, episodio conocido como Vladivideo.

Reconoció la gravedad del escándalo, declaró que no participaría en los comicios y ordenó la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional. Esa conmoción política significó el final del tercer mandato presidencial.

La medida fue tomada para restaurar cierta legitimidad institucional tras una crisis marcada por denuncias de corrupción profunda y desconfianza ciudadana.

16 de septiembre de 2005 — Perú organiza la XI Copa Mundial Sub-17 de la FIFA inaugurada en Trujillo

Perú vivió una fiesta deportiva con el Mundial Sub-17 inaugurado el 16 de septiembre de 2005 en Trujillo. México se coronó campeón al derrotar a Brasil y jóvenes promesas brillaron en distintas sedes. (TV Azteca)

La XI Copa Mundial Sub-17arrancó el 16 de septiembre de 2005 en Perú, siendo la primera vez que el país albergaba ese torneo internacional. Se inauguró en el Estadio Mansiche de Trujillo y reunió a 16 selecciones juveniles de todo el mundo.

En la final disputada el 2 de octubre, México venció a Brasil por 3-0, logrando su primer título en esta categoría. Equipos de ciudades como Lima, Iquitos, Chiclayo, Piura y Trujillo albergaron los partidos.

Novatos y experimentados jóvenes talentos destacaron en un campeonato que consolidó su prestigio como semillero futbolístico.

16 de septiembre - Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

La ONU instauró en 1994 el 16 de septiembre como el Día de la Capa de Ozono, conmemorando el Protocolo de Montreal y la necesidad de seguir reduciendo químicos que afectan la estratosfera. (Andina)

Cada 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, instaurado en 1994 por la ONU. Este día conmemora la firma del Protocolo de Montreal en 1987, tratado clave para eliminar sustancias dañinas que agotan el ozono.

El objetivo es recordar la importancia de proteger la estratosfera, la barrera natural contra la radiación ultravioleta peligrosa, y promover acciones globales que reduzcan productos químicos nocivos como los CFC.

Cada año tiene un lema distinto; para 2024 fue “Protocolo de Montreal: acción climática”, motivando cooperaciones internacionales, regulación y conciencia ambiental permanente.