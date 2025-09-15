Perú

Milena Zárate critica supuesta infidelidad de Maju Mantilla y cree que Gustavo Salcedo filtró chats: “Está dolido, lo han herido en su ego”

Zárate advirtió que las “aguas mansas” son las más peligrosas y puso en duda la imagen pública de Maju

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Milena Zárate critica supuesta infidelidad
Milena Zárate critica supuesta infidelidad de Maju Mantilla: “Es una falta de compromiso y valores”. Infobae Perú / Captura

El caso de Maju Mantilla y su presunta infidelidad a Gustavo Salcedo sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien se pronunció fue Milena Zárate, que no dudó en opinar sobre la controversia que rodea a la ex Miss Mundo.

La colombiana, con la franqueza que la caracteriza, lamentó que, de ser cierto, la conductora de televisión haya traicionado a su esposo y puso en duda la imagen pública de dulzura que siempre la acompañó.

Pienso que la infidelidad, tanto de un hombre o de una mujer, es una deslealtad, una traición, duele, es una falta de compromiso o de valores. Si es así (que Maju fue infiel), qué mal”, señaló Zárate en declaraciones que abrieron aún más la conversación sobre lo que realmente sucede en la vida privada de la conductora de Arriba mi gente.

Milena Zárate critica supuesta infidelidad
Milena Zárate critica supuesta infidelidad de Maju Mantilla: “Es una falta de compromiso y valores”. Infobae Perú / Captura

Las palabras de Milena se dieron luego de que circularan supuestos chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez, en los que se insinuaría que mantenían algo más que una relación laboral. La difusión de estas conversaciones encendió las alarmas, no solo porque pondrían en evidencia un romance secreto, sino también porque habría sido el propio Gustavo Salcedo quien decidió filtrarlos.

Ante esta hipótesis, Zárate fue clara: “Creo que el que filtró eso es él (Gustavo) porque está dolido y lo han herido en su ego de hombre, sobre todo porque una traición duele mucho, más cuando hay una familia constituida”.

Con estas palabras, la colombiana puso sobre la mesa una teoría que muchos seguidores ya comentaban en redes sociales: que Salcedo habría expuesto la supuesta deslealtad como una forma de desahogar el dolor causado por la traición.

Milena Zárate critica supuesta infidelidad
Milena Zárate critica supuesta infidelidad de Maju Mantilla: “Es una falta de compromiso y valores”. Infobae Perú / Captura

Pero más allá de la filtración, lo que sorprendió fue que Milena pusiera en tela de juicio la imagen que siempre proyectó Maju Mantilla. Para la cantante, no sería raro que la exreina de belleza esconda una faceta distinta a la que muestra públicamente.

Hay un dicho muy cierto, que es: ‘Cuídate de las aguas mansas (que de las bravas me cuido yo). Esas que tienen carita de yo no fui, sí fueron y fueron bastante. Las apariencias engañan, esas que tienen carita de inocente son las peores”, lanzó, dejando un mensaje que resonó con fuerza en la audiencia.

Milena Zárate critica supuesta infidelidad
Milena Zárate critica supuesta infidelidad de Maju Mantilla: “Es una falta de compromiso y valores”. Infobae Perú / Captura

Los chats de Maju Mantilla y <b>Christian Rodríguez</b>

Los chats filtrados entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez Portugal han desatado una tormenta mediática. El tema cobró aún más fuerza cuando en la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González, más conocido como Peluchín, decidió dar un adelanto de lo que serían estas conversaciones que comprometen a la exMiss Mundo.

El conductor no dudó en leer algunos extractos que dejan entrever una relación cercana entre la conductora de Arriba mi gente y su productor. “Mira cómo coordina el comprar cosas, piqueos… (le dice): ‘No sé si será mucho compromiso para ti’”, comentó González, mientras su compañera Gigi Mitre reaccionaba con evidente incomodidad frente a lo que escuchaba.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la audiencia fue la forma en que Maju se dirigía a Christian Rodríguez. “¿Por qué lo llama de ‘amor’? Yo te llamo de cielura, pero no en ese plan, ¿no? Yo sí le hablo así a la producción, pero no creo que Maju le hable así a su productor”, cuestionó Peluchín, dejando abierta la duda sobre la verdadera naturaleza de este vínculo.

Lejos de detenerse ahí, González continuó revelando pasajes que elevaron la polémica. Según su versión, las conversaciones no eran solo de coordinación laboral, sino que denotaban un nivel de confianza y cercanía que cualquier pareja podría considerar comprometedora. “Ella también insiste, ella también está ahí de buscona. Esto para cualquier marido que ve esta conversación es indisimulable. Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte’, ‘abrazarte’”, agregó el presentador.

La asesoría de Laura Huarcayo
La asesoría de Laura Huarcayo aparece como un soporte decisivo para Maju Mantilla, brindándole consejos en temas de separación de bienes y estrategias para preservar su futuro. (Facebook)

Temas Relacionados

Maju MantillaGustavo SalcedoMilena Zárateperu-entretenimiento

Más Noticias

El Valor de la Verdad EN VIVO: Dayanita contará sus secretos, miedos y polémicas en el sillón rojo

La actriz enfrenta preguntas sobre su infancia, sus exparejas y la polémica condecoración del Congreso, prometiendo una noche llena de revelaciones y emociones en el programa de Beto Ortiz

El Valor de la Verdad

Abogado de Juan José Santiváñez admite reunión con familiar de ‘El Diablo’, pero niega llamada a premier Eduardo Arana

El abogado Estefano Miranda confirmó que una pariente del agente recluido se reunió con Juan José Santiváñez en septiembre de 2024, cuando ya era ministro del Interior

Abogado de Juan José Santiváñez

“Ya le escribí a Javier Llaque, el jefe del INPE”: audio atribuido a Juan José Santiváñez refuerza tráfico de influencias

A las grabaciones atribuidas al ministro de Justicia y el premier Eduardo Arana se suma una nueva que implica al extitular del Instituto Nacional Penitenciario y fortalecen las presuntas coordinaciones en favor de ‘El Diablo’

“Ya le escribí a Javier

Seguridad esencial para obreros en Perú: qué equipos son obligatorios según la ley

La legislación peruana obliga a los empleadores a proporcionar equipos de protección personal adecuados según el riesgo de cada puesto y a supervisar su uso, con normas específicas para sectores como construcción, minería e industria

Seguridad esencial para obreros en

¿Adiós, AFP y ONP? Cajas municipales lanzarán fondo previsional para trabajadores independientes: los detalles

La reciente reforma permite a las cajas municipales gestionar fondos de pensiones, abriendo nuevas posibilidades para trabajadores independientes y pequeños empresarios. Pero no van solas

¿Adiós, AFP y ONP? Cajas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Juan José Santiváñez

Abogado de Juan José Santiváñez admite reunión con familiar de ‘El Diablo’, pero niega llamada a premier Eduardo Arana

“Ya le escribí a Javier Llaque, el jefe del INPE”: audio atribuido a Juan José Santiváñez refuerza tráfico de influencias

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

Juan José Santiváñez pidió favores al premier Eduardo Arana por alias ‘El Diablo’, según audio: “Hermano, rapidísimo nomás”

“Juan José Santiváñez me mandó un WhatsApp amenazándome (...) querían era ejecutar un ataque criminal”, señala periodista Karla Ramírez

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Dayanita contará sus secretos, miedos y polémicas en el sillón rojo

Lesly Águila vive emotivo momento en pleno show de Corazón Serrano: fans la sorprenden con homenaje a su abuela fallecida

K-pop en iTunes: las 10 canciones más adictivas en Perú

La película más vista en Netflix Perú HOY

Micheille Soifer confirma que será madre en 2026 y presenta oficialmente a Gleyson René como su pareja

DEPORTES

Perú clasificó a los Qualifiers

Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: posibles rivales en la instancia decisiva del torneo

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno marcan el inicio de una primavera tenística en el Perú

Sporting Cristal 2-3 Cusco FC: resumen y goles de la derrota ‘celeste’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Irven Ávila con certera definición en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025