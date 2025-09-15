Milena Zárate critica supuesta infidelidad de Maju Mantilla y cree que Gustavo Salcedo filtró chats: “Está dolido, lo han herido en su ego”

Milena Zárate critica supuesta infidelidad de Maju Mantilla: “Es una falta de compromiso y valores”. Infobae Perú / Captura

El caso de Maju Mantilla y su presunta infidelidad a Gustavo Salcedo sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien se pronunció fue Milena Zárate, que no dudó en opinar sobre la controversia que rodea a la ex Miss Mundo.

La colombiana, con la franqueza que la caracteriza, lamentó que, de ser cierto, la conductora de televisión haya traicionado a su esposo y puso en duda la imagen pública de dulzura que siempre la acompañó.

“Pienso que la infidelidad, tanto de un hombre o de una mujer, es una deslealtad, una traición, duele, es una falta de compromiso o de valores. Si es así (que Maju fue infiel), qué mal”, señaló Zárate en declaraciones que abrieron aún más la conversación sobre lo que realmente sucede en la vida privada de la conductora de Arriba mi gente.

Las palabras de Milena se dieron luego de que circularan supuestos chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez, en los que se insinuaría que mantenían algo más que una relación laboral. La difusión de estas conversaciones encendió las alarmas, no solo porque pondrían en evidencia un romance secreto, sino también porque habría sido el propio Gustavo Salcedo quien decidió filtrarlos.

Ante esta hipótesis, Zárate fue clara: “Creo que el que filtró eso es él (Gustavo) porque está dolido y lo han herido en su ego de hombre, sobre todo porque una traición duele mucho, más cuando hay una familia constituida”.

Con estas palabras, la colombiana puso sobre la mesa una teoría que muchos seguidores ya comentaban en redes sociales: que Salcedo habría expuesto la supuesta deslealtad como una forma de desahogar el dolor causado por la traición.

Pero más allá de la filtración, lo que sorprendió fue que Milena pusiera en tela de juicio la imagen que siempre proyectó Maju Mantilla. Para la cantante, no sería raro que la exreina de belleza esconda una faceta distinta a la que muestra públicamente.

“Hay un dicho muy cierto, que es: ‘Cuídate de las aguas mansas (que de las bravas me cuido yo). Esas que tienen carita de yo no fui, sí fueron y fueron bastante. Las apariencias engañan, esas que tienen carita de inocente son las peores”, lanzó, dejando un mensaje que resonó con fuerza en la audiencia.

Los chats de Maju Mantilla y <b>Christian Rodríguez</b>

Los chats filtrados entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez Portugal han desatado una tormenta mediática. El tema cobró aún más fuerza cuando en la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González, más conocido como Peluchín, decidió dar un adelanto de lo que serían estas conversaciones que comprometen a la exMiss Mundo.

El conductor no dudó en leer algunos extractos que dejan entrever una relación cercana entre la conductora de Arriba mi gente y su productor. “Mira cómo coordina el comprar cosas, piqueos… (le dice): ‘No sé si será mucho compromiso para ti’”, comentó González, mientras su compañera Gigi Mitre reaccionaba con evidente incomodidad frente a lo que escuchaba.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la audiencia fue la forma en que Maju se dirigía a Christian Rodríguez. “¿Por qué lo llama de ‘amor’? Yo te llamo de cielura, pero no en ese plan, ¿no? Yo sí le hablo así a la producción, pero no creo que Maju le hable así a su productor”, cuestionó Peluchín, dejando abierta la duda sobre la verdadera naturaleza de este vínculo.

Lejos de detenerse ahí, González continuó revelando pasajes que elevaron la polémica. Según su versión, las conversaciones no eran solo de coordinación laboral, sino que denotaban un nivel de confianza y cercanía que cualquier pareja podría considerar comprometedora. “Ella también insiste, ella también está ahí de buscona. Esto para cualquier marido que ve esta conversación es indisimulable. Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte’, ‘abrazarte’”, agregó el presentador.

