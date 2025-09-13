Perú

Lima soportó llovizna y humedad intensa los últimos días: cómo será el clima este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, según el Senamhi

A medida que el invierno empieza a despedirse, Lima ya muestra ligeros cambios en su clima. Este fin de semana, un inesperado brillo solar reemplazo el cielo gris y sorprendió a los limeños

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
La avenida José Pardo, en
La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

Después de varios días acompañados de intensa llovizna y la humedad que parecían no dar tregua, Lima tendrá un respiro del cielo gris. El Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que entre este sábado 13 y el domingo 14 de septiembre la capital verá un ligero aumento en las temperaturas diurnas, gracias al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos del norte.

¿Qué significa esto para los limeños? Que el cielo gris cederá por momentos, sobre todo al mediodía y en la tarde, dejando pasar algunos rayos de sol, en especial en los distritos más alejados de la costa como La Molina, San Juan de Lurigancho o Ate, donde los termómetros podrían llegar hasta los 24 °C.

En cambio, los distritos cercanos al mar —como Miraflores, Barranco o San Miguel— seguirán sintiendo la humedad característica, con temperaturas de alrededor de 21 °C, niebla en la madrugada y posibles lloviznas ligeras en las primeras horas del día.

No es un fenómeno exclusivo de Lima. El pronóstico también anuncia temperaturas más cálidas en otras regiones: hasta 25 °C en Áncash, entre 21 °C y 26 °C en Lima provincias, y hasta 33 °C en Ica, mientras que Arequipa, Moquegua y Tacna también registrarán un ligero incremento.

Tras varios días de humedad
Tras varios días de humedad y neblina, el frío empieza a dar una tregua en la ciudad.

El Senamhi recomienda aprovechar los ratos de sol con cuidado, usando bloqueador y manteniéndose hidratados, porque los cambios bruscos de temperatura pueden pasar factura. Y, como siempre, mantenerse atentos a los reportes oficiales en caso de variaciones.

Lima: brillo solar en distritos
Lima: brillo solar en distritos al centro de la capital

¿Cómo será el clima en primavera?

La primavera está a punto de empezar en el Perú y muchos ya cuentan los días para dejar atrás el invierno. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la estación dará inicio oficialmente el lunes 22 de septiembre a la 1 de la tarde, momento en que ocurrirá el equinoccio: el sol quedará perpendicular al ecuador terrestre y el día y la noche tendrán prácticamente la misma duración.

Aunque la expectativa es de días más soleados y cálidos, los especialistas advierten que este cambio no será inmediato. “Recordemos que el invierno todavía va a estar vigente hasta el 22 de septiembre.

Senamhi pronostica cómo iniciará la primavera

Entonces, aún tenemos unos cuantos días más de invierno y claro, cuando pase el siguiente día, y ya estemos en el primer día de primavera, no significa que vamos a tener un clima cálido inmediatamente. Siempre hay un periodo de transición”, explicó el subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, Piero Rivas, en diálogo con RPP Noticias.

Durante la primera mitad de septiembre, el frío, la neblina y la humedad seguirán marcando las noches limeñas y de varias regiones del país. El Senamhi señala que el incremento de las temperaturas se sentirá de manera gradual, sobre todo en Lima Norte y Lima Este, donde ya se empieza a notar más brillo solar durante las mañanas.

Las condiciones otoñales dominarán en
Las condiciones otoñales dominarán en la capital, con máximas de 21°C, lluvias transitorias al atardecer y ráfagas de viento suaves provenientes del suroeste según el pronóstico oficial (EFE)

El organismo recomienda a la población mantenerse atenta a sus reportes, ya que aún podrían darse variaciones bruscas en la temperatura. Para quienes esperan cielos totalmente despejados, todavía habrá que tener paciencia: como señaló Rivas, “durante estos días vamos a mantener estas condiciones de cielo cubierto con brillo solar”.

Temas Relacionados

SenamhiclimaLimaprimavera

Más Noticias

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis

El equipo peruano sale a asegurar un nuevo punto que le permita avanzar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Sigue aquí todos los detalles de este importante duelo que se jugará en el Club Lawn Tenis de Jesús María

Ignacio Buse y Juan Pablo

Buscan derogar la reforma de pensiones y habilitar posibilidad de retiro AFP

Tanto la reforma y su reglamento limitan el retiro de 95,5%, obligan al aporte de independientes y “prohíben” los retiros AFP

Buscan derogar la reforma de

Casi 30 incendios forestales arrasan Cajamarca: 370 hectáreas devastadas mientras se encuentran sin agua

El Gobierno Regional de Cajamarca reportó graves daños de cultivos en la región y alertan sobre el déficit hídrico en la región

Casi 30 incendios forestales arrasan

Final del Mundial de Desayunos EN VIVO: Ibai anuncia HOY al ganador entre el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada

La última jornada del certamen gastronómico enfrenta a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, promete convocar a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Final del Mundial de Desayunos

Boticas vendían medicamentos falsificados: Digemid incautó Apronax y otros fármacos y pide verificar número de lote

Los medicamentos incautados para dolor y alergias corresponden a marcas de uso extendido, lo que refuerza la alerta entre médicos, farmacéuticos y pacientes

Boticas vendían medicamentos falsificados: Digemid
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Simpatía por Dina Boluarte cae

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

Chau, Víctor Zanabria: Los argumentos del PJ para suspender por 18 meses al comandante general de la PNP

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide votar por

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

Koky Belaunde sale en defensa de Gisela Valcárcel tras polémica con Fernando Muñiz: “No le perdonan el carácter que tiene”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

DEPORTES

Ignacio Buse y Juan Pablo

Ignacio Buse y Juan Pablo Varilla vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025