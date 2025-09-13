Perú

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La iniciativa legislativa fue presentada por el congresista de Somos Perú, Paul Gutierrez. Como se recuerda, el programa Wasi Mikuna, antes conocido como Qali Warma, fue objeto de denuncias por repartir alimentos en mal estado

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Kids eating lunch at elementary
Kids eating lunch at elementary school

El congresista de Somos Perú, Paul Gutiérrez, presentó el proyecto de ley 12410 para crear el Sistema Nacional de Alimentación Escolar (SNAE) como política pública integral y obligatoria. El objetivo indica, es garantizar la provisión universal, gratuita, oportuna, suficiente, nutritiva, inocua, culturalmente pertinente y de alta calidad, en todas las instituciones educativas públicas del país.

En este caso, el ente rector sería el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Su labor será fijar lineamientos técnicos, nutricionales, sanitarios, de trazabilidad y de gestión. Sin embargo, tendría que responder ante el Congreso de la República sobre el cumplimiento de metas.

Como se sabe, el Midis extinguirá el programa Wasi Mikuna, luego de las denuncias por consumo de alimentos en mal estado. En ese sentido, se declaró en emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y hasta entonces se ha dispuesto el cumplimiento de diversas medidas.

Las medidas incluyen tanto procesos
Las medidas incluyen tanto procesos penales como sanciones administrativas. (Foto: Midis)

El nuevo Consejo Nacional

También se tendría que crear el Consejo Nacional de Alimentación Escolar como órgano de consulta, cuyos acuerdos serían vinculantes. Este, estaría conformado por representantes de las siguientes instituciones:

  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
  • Ministerio de Educación
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de la Producción
  • Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
  • Contraloría General de la República
  • Defensoría del Pueblo
  • Gobiernos regionales
  • Municipalidades
  • Colegios profesionales
  • Asociaciones de padres de familia
  • Organizaciones de la sociedad civil
  • Representantes estudiantiles

Financiamiento

Para financiar este programa, se dispone de crear el Fondo Nacional para la Alimentación Escolar, que será intangible, autónomo y multianual. Esto significa que no se podrá utilizar sus recursos para fines distintos, bajo responsabilidad penal de los funcionarios. El presupuesto saldría de las siguientes fuentes:

  • Asignaciones específicas del Presupuesto General de la República, no menores al 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.
  • Recursos provenientes del canon y regalías mineras, gasíferas e hidrocarburíferas, con un mínimo del 2% de dichos ingresos.
  • Tributos específicos a productos no saludables, como bebidas azucaradas, tabaco y alcohol, cuyo destino será íntegramente asignado al Fondo.
  • Cooperación internacional, donaciones y aportes de organismos multilaterales.
  • Recursos provenientes de convenios y alianzas público–privadas reguladas por el Estado, con prohibición de que estos comprometan la gratuidad del servicio.
Wasi Mikuna dejará de existir
Wasi Mikuna dejará de existir oficialmente el 31 de diciembre de 2025. (Foto: Midis)

Las sanciones que se impondrían

De acuerdo al proyecto de ley, los proveedores que entreguen alimentos adulterados, contaminados, falsificados, vencidos, no aptos para el consumo humano o que contengan sustancias nocivas para la salud, previo proceso disciplinario serán inhabilitados para contratar con el Estado en cualquier nivel de gobierno. También incluye una denuncia penal.

En el caso de los funcionarios y servidores públicos que, permitan, encubran o toleren la adquisición, almacenamiento, distribución o entrega de alimentos que pongan en riesgo la salud de los escolares, serán castigados con:

  • Destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un período no menor de diez años.
  • Responsabilidad penal por delitos contra la salud pública, colusión, negociación incompatible o corrupción de funcionarios, con agravantes específicas por tratarse de programas sociales dirigidos a menores de edad.
  • Responsabilidad civil por los daños ocasionados al Estado y a las víctimas.

Temas Relacionados

Alimentación escolarCongreso de la RepúblicaSomos Perúperu-politica

Más Noticias

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

El ‘Colo’ se mide ante la principal raqueta Team Portugal en un partido vital en las ambiciones de Perú para avanzar el Grupo Mundial I del prestigioso torneo. Conoce los detalles y minuto a minuto del duelo, a desarrollarse en el Lawn Tennis

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Nolberto Solano ejecuta una radical norma con la que espera levantar el rendimiento de Pakistán: renovación de su comando técnico

El seleccionador nacional decidió prescindir de los servicios de los asistentes pakistaníes después del avergonzante papel realizado en la Copa Asiática U23. ¿Acaso solicitará estrategas peruanos?

Nolberto Solano ejecuta una radical

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

La parlamentaria Katy Ugarte se comprometió a convocar al ministro de Justicia ante los cuestionamientos por el anunciado centro penitenciario

Controversia por El Frontón: citarán

Magdalena del Mar lanza convocatoria laboral con más de 90 plazas y sueldos de hasta S/ 2.800

Los postulantes deberán presentar su documentación el 22 y 23 de setiembre en la Municipalidad de Magdalena del Mar. Solo serán considerados quienes cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria CAS

Magdalena del Mar lanza convocatoria

Perú ganó el Mundial de Desayunos: Así fue la reacción de políticos y entidades públicas por la victoria del pan con chicharrón

El pan con chicharrón superó a la arepa reina, de Venezuela, de acuerdo al anuncio que hizo el influencer español, aproximadamente a las 12:20 horas, por medio de sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram

Perú ganó el Mundial de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia por El Frontón: citarán

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina acusa a Maju

Magaly Medina acusa a Maju Mantilla de enviar tiktoks como indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: “Encontramos mensajitos ocultos”

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

DEPORTES

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Nolberto Solano ejecuta una radical norma con la que espera levantar el rendimiento de Pakistán: renovación de su comando técnico

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO HOY: Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno definen la serie

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada