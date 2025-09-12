Perú

Tragedia en Huánuco: Madre denunció desaparición de su hija, la Policía no actuó y ronderos la hallaron muerta

La mamá de Liz Fiorela la buscó sin descanso, pero en la comisaría de Yanajanca le respondieron que “seguro estaba con su enamorado”. Ahora, la Defensoría del Pueblo exige investigar a los policías por presunta negligencia

Por Tomás Ezerskii

Video: Radiotv Yanajanca

En Huánuco, una vez más, la voz de auxilio de una madre quedó en el aire. La madrugada del 6 de septiembre de 2025, Liz Fiorela Collantes Llanos, una joven de 19 años, salió de su vivienda en el distrito de Yanajanca, provincia de Marañón, con destino a la discoteca Oasis. Estaba acompañada de su enamorado, identificado como Juan Carlos, y desde ese momento no volvió a su hogar.

Durante dos días la mamá de Liz Fiorela, Nélida Llanos, acudió una y otra vez a la comisaría de Yanajanca para reportar que su hija estaba desaparecida. En lugar de apoyo inmediato, recibió excusas. Le dijeron que probablemente la joven estaba con su pareja y que pronto regresaría. Esa demora fue fatal: el cuerpo de Liz Fiorela apareció días después en una zona agreste del caserío Nuevo Jaén, en el distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca.

El caso ha despertado gran indignación en la población de Huánuco. Familiares, vecinos y amigos denuncian que la Policía Nacional del Perú (PNP) no cumplió con su deber de activar de inmediato las acciones de búsqueda. El hallazgo del cuerpo estuvo a cargo de los ronderos campesinos, no de los agentes, y hoy la comunidad exige justicia y sanciones para los responsables de esta negligencia. La Defensoría del Pueblo ya se pronunció y exigió que se abra una investigación inmediata a los agentes que habrían descuidado sus labores.

La desaparición de Liz Fiorela y el hallazgo por ronderos

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Según la denuncia presentada por Nélida Llanos, Liz salió de casa la noche del 6 de septiembre rumbo a la discoteca junto a su pareja. De acuerdo con la versión de Juan Carlos, la joven se retiró del local alrededor de las 4:00 de la madrugada para dirigirse sola a su domicilio, pero nunca llegó. Desde esa hora, su teléfono celular quedó apagado, lo que dificultó cualquier intento de comunicación.

Pese a que su madre acudió en reiteradas ocasiones a la comisaría de Yanajanca, los agentes no habrían querido registrar la denuncia en un primer momento, insinuando que posiblemente estaba con su enamorado. Esta negativa retrasó las labores de búsqueda en las primeras horas, cruciales en este tipo de casos.

Ante la falta de resultados, los integrantes de las rondas campesinas decidieron organizarse y salir a rastrear distintas zonas del distrito. Fueron ellos quienes, siguiendo huellas de sandalias, llegaron hasta un terreno de cultivo en el caserío Nuevo Jaén. Allí, entre matorrales, encontraron el cuerpo sin vida de la joven, vistiendo un jean celeste y una chompa negra. El médico legista estimó que llevaba aproximadamente 72 horas muerta y presentaba signos de descomposición.

El hallazgo no solo evidenció la tragedia, sino también la inacción de las autoridades. Mientras los ronderos se desplegaron en la búsqueda, la policía no habría pasado de operativos básicos en zonas cercanas. Por disposición del Ministerio Público, los restos fueron trasladados a la morgue de Castillo Grande para la necropsia correspondiente, que deberá esclarecer la verdadera causa de la muerte.

Protestas en Yanajanca y pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Video: Uranio TV Noticias

La indignación en la comunidad se transformó en protesta. Familiares, amigos y vecinos cargaron el féretro de Liz Fiorela Collantes Llanos hasta el frontis de la comisaría de Yanajanca, donde realizaron una movilización pacífica. Con pancartas y arengas, exigieron explicaciones sobre por qué no se actuó de inmediato cuando la madre acudió a reportar la desaparición. La población denunció inoperancia policial y señaló que el principal sospechoso del crimen, identificado como Yerico Tarazona Vásquez, ex pareja de la joven, sigue prófugo.

El caso llegó a oídos de la Defensoría del Pueblo, que emitió un comunicado exhortando a Inspectoría General de la Policía Nacional a abrir una investigación contra los agentes de la comisaría de Yanajanca.

“Recordamos que en casos de desaparición, la Policía Nacional del Perú está obligada a recibir las denuncias y a disponer tareas de búsqueda inmediatas. Asimismo, que esta función debe desarrollarse sin ningún tipo de prejuicio sobre la victima que entorpezca el éxito de las labores”, advirtió la entidad en sus canales oficiales.

En tanto, la familia de Liz Fiorela pide justicia y sanciones ejemplares para el presunto autor del crimen y sobre todo para los efectivos que habrían mostrado negligencia al no recibir a tiempo la denuncia.

