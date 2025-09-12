Stephany Orúe se covirtió en madre y compartió tiernas fotos de su bebé: “El mejor capítulo de nuestras vidas”

Stephany Orúe se convirtió en madre el 10 de septiembre.

La actriz peruana Stephany Orúe compartió con sus seguidores una noticia que marca un antes y un después en su vida personal. El pasado 10 de septiembre, la intérprete, de 37 años, anunció a través de sus redes sociales el nacimiento de su primer hijo, Noah Morais Sabogal Orúe, fruto de su relación con el músico Rafael ‘Chino’ Sabogal. La publicación incluyó fotografías que reflejaron los primeros momentos de la familia, así como un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

Según detalló la propia Stephany Orúe en su cuenta oficial de Instagram, el nacimiento se produjo a las 37 semanas y dos días de gestación. “Nuestro principito arcoíris dijo: ¡Presente! con un llanto ronquito y potente. Sin duda empieza el mejor capítulo de nuestras vidas”, escribió la actriz, quien ha obtenido reconocimiento por su trayectoria en televisión, teatro y cine en Perú.

Stephany Orúe dio a luz a su pequeño Noah Morais. IG

El mensaje generó cientos de reacciones y comentarios de seguidores, colegas y amigos, quienes ocuparon el espacio digital para expresar sus felicitaciones y muestras de cariño. “¡Felicidades para los tres, Chinitaaaaa!“, escribió el actor Emanuel Soriano. “Felicidades queridos, los aprecio. Chinito me alegra que ya tengan una nueva alegría en su vida y esta será eterna. Bendiciones”, expresó Francisca Aronsson.

“Qué maravilla. Bienvenido a este mundo para hacer de él uno mejor Noah”, dijo Titi Plaza. “Ayyyyyyy, felicitaciones!!!”, fue la frase emocionada de Anahí de Cárdenas. “Aaaaaaay! Yeeeeee! ¡Felicidades a los dos! Noooo ¡A los tres!“, expresó Érika Villalobos, seguida de más figuras del mundo artístico como Natalia Salas, Andrés Vílchez, Óscar Meza, Pablo Heredia, Mayra Lloclla, Javier Valdés y Bruno Ascenso y más.

Agradecida con la vida

El anuncio de Stephany Orúe incluyó un agradecimiento dirigido a las familias, amistades y todas las personas que acompañaron a la pareja durante la etapa del embarazo. “Gracias a nuestras familias, amigos y a todas las personitas hermosas que han estado alrededor nuestro, compartiendo con nosotros su energía y su amor. Gracias diosito, gracias vida”, señaló la actriz.

En las imágenes difundidas, se observa a la artista sosteniendo a Noah en brazos y a ‘Chino’ Sabogal posando junto al recién nacido, escenas que simbolizan el inicio de una nueva etapa para la familia.

Stephany Orúe y su pareja recibieron a su primogénito el 10 de septiembre.

Con este nacimiento, Stephany Orúe se suma a un grupo de intérpretes peruanas que han experimentado la maternidad recientemente. Entre ellas figuran Anahí de Cárdenas y Liz Mariana Godoy, esta última recordada por su participación en la telenovela “Al fondo hay sitio”.

La llegada de Noah Morais Sabogal Orúe representa un cambio significativo en la vida de la actriz. Aunque no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el parto, la publicación oficial indicó que todo el proceso se desarrolló dentro de los parámetros médicos habituales para un embarazo de 37 semanas. El apoyo manifestado por la comunidad artística local y por el público seguidor de la actriz remarcó el impacto que su trayectoria ha tenido en la industria cultural de Perú.

Dedicada a sui familia

A través de una reciente entrevista para Infobae Perú, la actriz señaló que tras ser madre se dedicará a su familia por unos meses, pues desea que su única prioridad sean ellos. Más adelante, irá reincorporándose a la escena nuevamente.

“Mi principito me ha acompañado muy bonito en toda esta etapa. No tengo que quejarme. Ahora es tiempo de estar solo él, su papá y yo, mi familia. Los tres muy enfocados, aprendiendo a manejar la situación, no quiero tener ninguna otra responsabilidad que no sea lograr una estabilidad en esta nueva etapa”, dijo solo días antes de dar a luz.

Stephanie Orúe hará una pausa necesaria tras dar a luz a Noah Morais.