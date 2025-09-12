Perú

Stephany Orúe se covirtió en madre y compartió tiernas fotos de su bebé: “El mejor capítulo de nuestras vidas”

La actriz peruana presentó a Noah Morais Sabogal Orúe, su primogénito, y compartió el emotivo momento con familiares, amigos y colegas del medio artístico a través de una serie de imágenes en redes sociales

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Stephany Orúe se convirtió en
Stephany Orúe se convirtió en madre el 10 de septiembre.

La actriz peruana Stephany Orúe compartió con sus seguidores una noticia que marca un antes y un después en su vida personal. El pasado 10 de septiembre, la intérprete, de 37 años, anunció a través de sus redes sociales el nacimiento de su primer hijo, Noah Morais Sabogal Orúe, fruto de su relación con el músico Rafael ‘Chino’ Sabogal. La publicación incluyó fotografías que reflejaron los primeros momentos de la familia, así como un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

Según detalló la propia Stephany Orúe en su cuenta oficial de Instagram, el nacimiento se produjo a las 37 semanas y dos días de gestación. “Nuestro principito arcoíris dijo: ¡Presente! con un llanto ronquito y potente. Sin duda empieza el mejor capítulo de nuestras vidas”, escribió la actriz, quien ha obtenido reconocimiento por su trayectoria en televisión, teatro y cine en Perú.

Stephany Orúe dio a luz
Stephany Orúe dio a luz a su pequeño Noah Morais. IG

El mensaje generó cientos de reacciones y comentarios de seguidores, colegas y amigos, quienes ocuparon el espacio digital para expresar sus felicitaciones y muestras de cariño. “¡Felicidades para los tres, Chinitaaaaa!“, escribió el actor Emanuel Soriano. “Felicidades queridos, los aprecio. Chinito me alegra que ya tengan una nueva alegría en su vida y esta será eterna. Bendiciones”, expresó Francisca Aronsson.

“Qué maravilla. Bienvenido a este mundo para hacer de él uno mejor Noah”, dijo Titi Plaza. “Ayyyyyyy, felicitaciones!!!”, fue la frase emocionada de Anahí de Cárdenas. “Aaaaaaay! Yeeeeee! ¡Felicidades a los dos! Noooo ¡A los tres!“, expresó Érika Villalobos, seguida de más figuras del mundo artístico como Natalia Salas, Andrés Vílchez, Óscar Meza, Pablo Heredia, Mayra Lloclla, Javier Valdés y Bruno Ascenso y más.

Agradecida con la vida

El anuncio de Stephany Orúe incluyó un agradecimiento dirigido a las familias, amistades y todas las personas que acompañaron a la pareja durante la etapa del embarazo. “Gracias a nuestras familias, amigos y a todas las personitas hermosas que han estado alrededor nuestro, compartiendo con nosotros su energía y su amor. Gracias diosito, gracias vida”, señaló la actriz.

En las imágenes difundidas, se observa a la artista sosteniendo a Noah en brazos y a ‘Chino’ Sabogal posando junto al recién nacido, escenas que simbolizan el inicio de una nueva etapa para la familia.

Stephany Orúe y su pareja
Stephany Orúe y su pareja recibieron a su primogénito el 10 de septiembre.

Con este nacimiento, Stephany Orúe se suma a un grupo de intérpretes peruanas que han experimentado la maternidad recientemente. Entre ellas figuran Anahí de Cárdenas y Liz Mariana Godoy, esta última recordada por su participación en la telenovela “Al fondo hay sitio”.

La llegada de Noah Morais Sabogal Orúe representa un cambio significativo en la vida de la actriz. Aunque no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el parto, la publicación oficial indicó que todo el proceso se desarrolló dentro de los parámetros médicos habituales para un embarazo de 37 semanas. El apoyo manifestado por la comunidad artística local y por el público seguidor de la actriz remarcó el impacto que su trayectoria ha tenido en la industria cultural de Perú.

Dedicada a sui familia

A través de una reciente entrevista para Infobae Perú, la actriz señaló que tras ser madre se dedicará a su familia por unos meses, pues desea que su única prioridad sean ellos. Más adelante, irá reincorporándose a la escena nuevamente.

Mi principito me ha acompañado muy bonito en toda esta etapa. No tengo que quejarme. Ahora es tiempo de estar solo él, su papá y yo, mi familia. Los tres muy enfocados, aprendiendo a manejar la situación, no quiero tener ninguna otra responsabilidad que no sea lograr una estabilidad en esta nueva etapa”, dijo solo días antes de dar a luz.

Stephanie Orúe hará una pausa
Stephanie Orúe hará una pausa necesaria tras dar a luz a Noah Morais.

Temas Relacionados

Stephany Orúeperu-entretenimiento

Más Noticias

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

El cantante español regresará al principal coloso deportivo del país como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, donde interpretará sus éxitos y nuevos temas ante miles de seguidores peruanos.

Alejandro Sanz regresa a Lima:

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

En entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina revela cómo se gestó la investigación que dejó en vilo a su audiencia el miércoles 10 de septiembre. La comunicadora señala que la nota pasó todo un proceso antes de que finalmente viera la luz.

Magaly Medina asegura que investigación

Magaly Medina se pronuncia sobre enemistad entre sus reporteros y minimiza renuncia: “La única imprescindible soy yo”

La conductora minimizó la salida de su reportera y aseguró que el equipo ha experimentado múltiples cambios a lo largo de los años, sin afectar la continuidad ni el éxito del programa.

Magaly Medina se pronuncia sobre

De ‘Esto es Guerra’ a una vida de lujos: ¿Qué pasó con Julieta Rodríguez tras ser expulsada de Perú?

La modelo, recordada por su paso por la televisión peruana y su breve vínculo con Jefferson Farfán, impulsa su carrera en el extranjero mientras exhibe un estilo de vida sofisticado en plataformas digitales

De ‘Esto es Guerra’ a

Cuándo y dónde ver los Emmy en Perú: Fecha, canales y nominados de la gala que premia a lo mejor de la pantalla chica

La ceremonia reconoce la excelencia de la televisión internacional y reúne a las producciones más destacadas, como “The White Lotus” y “The Last of Us”, con opciones de transmisión en plataformas digitales y TV paga

Cuándo y dónde ver los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Censura en camino? Congreso debate

¿Censura en camino? Congreso debate permanencia de Carlos Malaver tras interpelación

Congreso: proponen declarar el 15 de marzo de cada año como el ‘Día Nacional del Héroe de la Pandemia del Covid-19′

Martín Vizcarra se defiende ante la Subcomisión y luego guarda silencio: “No voy a responder ninguna pregunta”

Difunden audio donde Juan José Santiváñez hablaría de sus influencias en el TC: “Tenemos a dos magistrados”

Congresista María Acuña devuelve terreno del parque que invadió en Surco

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz regresa a Lima:

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

Magaly Medina se pronuncia sobre enemistad entre sus reporteros y minimiza renuncia: “La única imprescindible soy yo”

De ‘Esto es Guerra’ a una vida de lujos: ¿Qué pasó con Julieta Rodríguez tras ser expulsada de Perú?

Cuándo y dónde ver los Emmy en Perú: Fecha, canales y nominados de la gala que premia a lo mejor de la pantalla chica

DEPORTES

Ignacio Buse vs Jaime Faria

Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO HOY: se juega el día 1 con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ignacio Buse vive la locura de Perú en el Mundial de los Desayunos: “Yo soy feliz con mi pan con chicharrón”

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental