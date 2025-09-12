Cuándo y dónde ver los Emmy en Perú: Fecha, canales y nominados de la gala que premia a lo mejor de la pantalla chica

Los Emmy reúnen a las mejores producciones que se transmiten en pantalla.

La gala más prestigiosa de la televisión internacional, los Premios Emmy, llega este domingo 14 de septiembre en una nueva edición que promete captar la atención de los seguidores de las series y la industria audiovisual.

¿Dónde ver la premiación?

La 77ª Entrega de los Emmys se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles, y se transmitirá en Perú y Latinoamérica por TNT y la plataforma HBO Max a partir de las 7:00 p. m. (hora local de Perú), consolidando su papel como la cita clave del calendario de premios a la excelencia televisiva.

De acuerdo con información oficial de la propia organización, la cobertura especial comienza con el Pre-Show “Punto de Encuentro”, que llevará a la audiencia detrás de escena, mostrando la llegada de los nominados y figuras en la alfombra roja. Este segmento será conducido por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún, quienes ofrecerán entrevistas exclusivas y el ambiente previo al inicio de la ceremonia. TNT y HBO Max han resaltado que quienes no puedan ver la transmisión en vivo podrán acceder al evento completo bajo demanda durante seis meses en la plataforma digital.

Para este año, el comediante estadounidense Nate Bargatze asumirá el rol de presentador, lo que incorpora un nuevo tono al evento. La organización estará nuevamente a cargo de Jesse Collins Entertainment como productor ejecutivo, continuando una labor reconocida por su dinámica y el impacto de la gala en años anteriores. De acuerdo con la Academia de la Televisión, responsable de otorgar los galardones, el objetivo central de la edición es reconocer los logros en la programación televisiva, desde los dramas que marcan época hasta las comedias, miniseries y títulos innovadores de las plataformas digitales.

El evento es seguido por audiencias de todo el continente y constituye un punto de referencia para series y actores que han renovado el panorama de la televisión global. El sistema de transmisión de TNT y HBO Max permite que los espectadores en Perú y el resto de Latinoamérica accedan en vivo a todas las instancias de la ceremonia, incluidas las premiaciones más esperadas, homenajes y números musicales exclusivos.

¿A qué hora ver los Emmy en Perú?

En materia de horarios, la ceremonia principal de los Emmys arrancará a las 7:00 p. m. en Perú, alineando la cobertura con otras capitales de la región: 5:00 p. m. (México), 6:00 p. m. (Colombia), 8:00 p. m. (Argentina y Chile). El objetivo es ofrecer una experiencia simultánea, contemplando tanto el acceso por televisión paga como por streaming, según informó la Academia y lo recoge la programación oficial de TNT.

Los Premios Emmy abarcan un extenso listado de categorías, cubriendo drama, comedia, miniseries, producción documental y labor técnica. Según la organización, producciones impulsadas por HBO Max parten como favoritas, pero la lista de nominados incorpora propuestas de otras señales y plataformas, como Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+ y canales estadounidenses tradicionales. Entre las categorías más comentadas se encuentran Mejor Serie Dramática, Mejor Serie de Comedia, Mejor Miniserie, Mejor Actor y Mejor Actriz en distintas modalidades.

FILE PHOTO: A worker touches up an Emmy statue during preparations for the 69th Emmy Awards at Microsoft Theater in Los Angeles, California, U.S., September 12, 2017. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

¿Cuáles son las producciones nominadas a los Emmy?

HBO Max encabeza el listado de nominaciones con 142 candidaturas, estableciendo un récord y superando a otras cadenas y servicios de streaming. Según los balances difundidos por la organización, la marca lleva veintidós ediciones consecutivas liderando la cantidad de nominaciones, reflejo de su creciente influencia en el sector del entretenimiento global.

Entre los títulos más reconocidos por la crítica y que figuran entre los favoritos de esta edición sobresalen The White Lotus y El Pingüino, ambos con 24 nominaciones cada uno. Completan la lista de destacados The last of Us con 17, Hacks con 15 y The Pitt con 13 nominaciones. La Casa de Dragón suma seis candidaturas en departamentos destacados.

Lista completa de nominados a los Emmy 2025

Mejor serie de drama

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

The Pitt en la lista de los Emmy 2025.

Mejor actriz en una serie de drama:

Kathy Bates ( Matlock )

Britt Lower ( Severance )

Bella Ramsey ( The Last of Us )

Keri Russell ( The Diplomat )

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown ( Paradise )

Gary Oldman ( Slow Horses )

Pedro Pascal ( The Last of Us )

Adam Scott ( Severance )

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática

Patricia Arquette ( Severance )

Carrie Coon ( The White Lotus )

Katherine LaNasa ( The Pitt )

Julianne Nicholson ( Paradise )

Parker Posey ( The White Lotus )

Natasha Rothwell ( The White Lotus )

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Mejor actor secundario en una serie dramática

Zach Cherry ( Severance )

Walton Goggins ( The White Lotus )

Jason Isaacs ( The White Lotus )

James Marsden ( Paradise )

Sam Rockwell ( The White Lotus )

Tramell Tillman ( Severance )

John Turturro (Severance)

Paradise en la lista de nominados.

Mejor dirección

Andor — Janus Metz

The Pitt — Amanda Marsalis

The Pitt — John Wells

Severance — Jessica Lee Gagné

Severance — Ben Stiller

Slow Horses — Adam Randall

The White Lotus — Mike White

Mejor guion

Andor — Dan Gilroy

The Pitt — Joe Sachs

The Pitt — R. Scott Gemmill

Severance — Dan Erickson

Slow Horses — Will Smith

The White Lotus — Mike White

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Nobody Wants This

Hacks

Only Murders In The Building

Shrinking

What We Do in the Shadows

The Studio

Mejor actriz en una serie de comedia:

Kristen Bell ( Nobody Wants This )

Quinta Brunson ( Abbott Elementary )

Ayo Edebiri ( The Bear )

Jean Smart ( Hacks )

Uzo Aduba (The Residence)

Mejor actor en una serie de comedia

Adam Brody ( Nobody Wants This )

Seth Rogen ( The Studio )

Jason Segel ( Shrinking )

Martin Short ( Only Murders in the Building )

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor dirección

The Bear — Ayo Edebiri

Hacks — Lucia Aniello

Mid-Century Modern — James Burrows

Los ensayos — Nathan Fielder

The Studio — Seth Rogen y Evan Goldberg

Mejor guion

Abbott Elementary — Quinta Brunson

Hacks — Lucia Aniello, Paul W. Downs, y Jen Statsky

Los ensayos — Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, y Eric Notarnicola

Somebody Somewhere — Hannah Bos, Paul Thureen, y Bridget Everett

The Studio — Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, y Frida Perez

Mejor serie limitada

Adolescence

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Black Mirror

Mejor telefilme

Bridget Jones: loca por él

El abismo secreto

Mountainhead

Nonnas

Rebel Ridge

Mejor actriz en una serie limitada

Cate Blanchett ( Disclaimer )

Meghann Fahy ( Sirens )

Rashida Jones ( Black Mirror: Common People )

Cristin Milioti ( El Pingüino )

Michelle Williams (Dying for Sex)

Mejor actor en una serie limitada

Colin Farrell ( The Penguin )

Stephen Graham ( Adolescence )

Brian Tyree Henry ( Dope Thief )

Cooper Koch ( Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story )

Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada

Erin Doherty ( Adolescence )

Ruth Negga ( Presumed Innocent )

Deirdre O’Connell ( The Penguin )

Chloe Sevigny ( Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story )

Jenny Slate ( Dying for Sex )

Christine Tremarco (Adolescence)

Mejor actor secundario en una serie limitada

Javier Bardem ( Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story )

Bill Camp ( Presumed Innocent )

Owen Cooper ( Adolescence )

Rob Delaney ( Dying for Sex )

Peter Sarsgaard ( Presumed Innocent )

Ashley Walters (Adolescence)

Mejor dirección

Philip Barantini ( Adolescence )

Shannon Murphy ( Dying for Sex )

Helen Shaver ( The Penguin )

Jennifer Getzinger ( The Penguin )

Nicole Kassell ( Sirens )

Lesli Linka Glatter (Día cero)

Mejor guion

Jack Thorne y Stephen Graham ( Adolescence )

Charlie Brooker y Bisha K. Ali ( Black Mirror )

Kim Rosenstock y Elizabeth Meriwether ( Dying for Sex )

Lauren LeFranc ( The Penguin )

Joshua Zetumer (Say Nothing)

