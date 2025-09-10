Kate Candela tiene peculiar reacción tras detener concierto en Pisco por aparición de una rata: “¿De qué tamaño es?"

Kate Candela tiene peculiar reacción tras detener concierto por aparición de una rata.

La cantante de cumbia Kate Candela protagonizó un insólito momento durante su presentación en la 58ª Semana Turística de Pisco, cuando la aparición de una rata obligó a detener el espectáculo en pleno Parque Zonal de la ciudad. El episodio, ocurrido el domingo 7 de septiembre, generó susto y asombro entre los asistentes y puso a prueba la reacción tanto del público como de la artista.

Todo transcurría con normalidad mientras Candela interpretaba “La indecorosa” sobre el escenario, hasta que los gritos provenientes del área más cercana a la multitud interrumpieron la rutina musical. “¿Qué pasa? ¿No pasa nada?”, consultó la cantante, desconcertada ante la reacción de los presentes. El ambiente cambió cuando confirmó la razón del alboroto: “¡Una rata… ahhhh!”, exclamó sobre el escenario, contagiando su sobresalto a los músicos y a parte del público congregado en el centro recreacional.

Lejos de dejarse dominar por el nerviosismo, Kate Candela optó por manejar la situación con humor y espontaneidad. Corrió de un extremo al otro del escenario y bromeó con el público entre risas: “Me están mintiendo, ¿yo, por qué corro?”.

El desconcierto inicial se transformó en complicidad y carcajadas, permitiendo a la artista retomar el control de la escena mientras seguía indagando sobre el roedor. “Amiga, ¿de qué tamaño es? ¿Se fue? ¿Se fue al escenario? ¿No le tienes miedo a las ratas? ¿Las ratas te tienen miedo a ti? Suele pasar”, dijo entre risas. Las frases, lejos de ser ensayadas, surgieron de la reacción genuina ante un incidente inesperado.

A medida que el alboroto disminuía, la cantante notó que había niños cerca de donde se detectó la presencia del animal. Cambiando el tono a uno más serio, Candela se dirigió al público y al equipo de organización pidiendo precaución: “Ahí había niños, por favor tengan cuidado. Los niños se suben a la reja, por favor, con cuidado. Hay que mantener un poquito de calma por los más pequeños”. El mensaje generó reacción inmediata entre asistentes y personal de seguridad, que ayudaron a despejar la zona de riesgo para evitar un accidente o un nuevo sobresalto.

Solo entonces, Kate Candela retomó la serenidad y decidió continuar con su presentación en el escenario. El público, ya más relajado, reconoció la actitud positiva de la vocalista y aplaudió tanto su valentía como el buen manejo de un episodio que fácilmente pudo convertirse en una interrupción definitiva del espectáculo.

El video completo no tardó en viralizarse a través de redes sociales. Usuarios destacaron la reacción de la cantante frente al imprevisto y el buen humor que caracterizó la respuesta de la propia Kate Candela.

La fuerte acusación contra Paula Arias

La cantante Kate Candela acusó públicamente a Paula Arias, líder de la orquesta ‘Son Tentación’, de incumplir el pago que le correspondía tras su salida formal del grupo. En recientes declaraciones, Candela detalló que su renuncia fue presentada de manera notarial y que la propia Arias firmó un documento en el que se comprometía a liquidar los derechos laborales de la cantante, compromiso que, según la artista, nunca se materializó.

Candela, quien en su momento fue una de las voces principales y más reconocidas de la agrupación salsera, explicó que no abandonó la agrupación por voluntad propia, sino por acumulación de circunstancias adversas. Según su testimonio, fue una trabajadora comprometida y puntual, que sacrificó momentos familiares importantes por cumplir con las exigencias de la orquesta. “Nunca me quise ir de Son Tentación. Lo que hice fue renunciar de manera formal, vía notarial. Paula firmó mi carta y ella sabe qué documento firmó y el dinero que me corresponde”, aseveró Candela en una entrevista para el programa América Hoy.

La cantante apuntó que, aunque Arias aceptó reconocer el pago adeudado, nunca se establecieron fechas para su cumplimiento. “Esperé tres meses y nada ocurrió. Después, ¿qué hace uno? Le echa tierra al dinero. Me dolió porque uno entrega esfuerzo y hasta momentos importantes de su vida”, relató Candela, visiblemente afectada.

