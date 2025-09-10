Perú

César Acuña se victimiza y denuncia “cargamontón mediático” en su contra: “¿Qué les hago?”

En medio del escándalo por supuestos sobrecostos en la compra de patrulleros, el gobernador regional de La Libertad negó que su gestión haya cometido actos de corrupción

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar

El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, respondió por las denuncias de corrupción que involucran a su gestión. El último domingo, Cuarto Poder reveló un presunto sobrecosto en la compra de patrulleros, necesarios para combatir la inseguridad en la región, que en las últimas semanas ha sido golpeada por atentados con explosivos y secuestros.

Durante una conferencia de prensa, el político se mostró indignado y aseguró ser víctima de un hostigamiento sistemático por parte de algunos sectores de la prensa.

“El peruano se dan cuenta, que hay un cargamontón contra César Acuña. Yo he calculado, hay como cinco semanas, todas las semanas. De Lima”, señaló, victimizándose y afirmando que en su gestión no hay espacio para actos de corrupción.

César Acuña denuncia “cargamontón” mediático
César Acuña denuncia “cargamontón” mediático y rechaza actos de corrupción

“Ustedes me conocen y saben, y pueden investigar, pero su gobernador jamás es corrupto. Entonces, por eso es que a mí me molesta. Y digo la pregunta es: ¿por qué se han ensañado con César Acuña? ¿Qué les hago?”, expresó con evidente incomodidad.

El gobernador sostuvo que, pese a las críticas, cumple con su labor de manera responsable e incluso trabaja más horas de las que le corresponden. “Yo cumplo mi gestión normal, hago las cosas pensando en la gente. Trabajo más de las ocho horas. (...) No me dedico a, a lo mío, me dedico a la gestión. Entonces, creo que está muy mal que se politice la gestión de un gobernador”, enfatizó.
Gobierno regional de La Libertad anula contrato con empresa de familia Coca Condori tras reportaje periodístico que expone presunta irregularidades. (Crédito: Canal N)

Asimismo, reclamó que no se difunda la magnitud de las obras realizadas durante su administración e insistió en que los resultados hablan por sí mismos.

“¿Y por qué no informan que hasta ahora, hasta ahora tenemos más de trescientas obras? (...) ¿Por qué no hablan del hospital regional? ¿Por qué no hablan de la carretera, de las escuelas, de los institutos?”, cuestionó.

Finalmente, destacó la inversión en seguridad efectuada en su gestión e intentó desligarse de los hechos de violencia que afectan a la región. “¿Por qué no hablan y dicen que esta gestión va a cambiar la vida de los liberteños? ¿Y por qué no hablan que es la región que más se ha invertido en seguridad? Cien millones. Hay un bombazo, Acuña. Secuestran a una persona, Acuña”, concluyó.

A las 10:45 p.m. se
A las 10:45 p.m. se escuchó una explosión muy fuerte en todo Trujillo... resulta ser OTRA bomba en la fachada de una vivienda (Las Quintanas). Aún no se sabe si es extorsión o batalla entre bandas criminales. Tristeza y rabia. (Causa Justa/Facebook)

Cuestionamientos por la compra de patrulleros

La millonaria compra de 100 camionetas por parte del Gobierno Regional de La Libertad ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. El monto total ascendió a más de 17 millones 880 mil soles, cifra que, según investigaciones periodísticas, habría sido superior al precio real de mercado.

Las unidades fueron entregadas en enero de este año a la Policía Nacional en una ceremonia oficial. Sin embargo, el programa Cuarto Poder reveló que la operación presentaría serias irregularidades. El reportaje explicó que la adquisición se concretó mediante dos licitaciones distintas: una para 45 camionetas doble cabina 4x4 y otra para 55 con las mismas características.

Ambos contratos se firmaron el 17 de octubre de 2024 con la empresa Maquinarias S.A. Lo llamativo es que, al día siguiente, la misma compañía vendió a Áncash una flota idéntica por 14 millones 425 mil soles, es decir, casi 3 millones menos de lo pagado por La Libertad.

Fuente: Cuarto Poder

Ante la polémica, César Acuña evitó dar explicaciones directas y derivó las consultas a su gerente general, Martín Namay. Este defendió la transacción asegurando que el contrato contemplaba servicios adicionales. “Hay gobiernos regionales que compran sin mantenimiento y otras como nosotros que se ha comprado con operación y mantenimiento. Rechazamos todo tipo de sobre valorización”, afirmó.

Carlos Malaver y el general
Carlos Malaver y el general PNP Óscar Arriola se reunieron con César Acuña

Namay detalló que 45 camionetas incluyen mantenimiento hasta los 165 mil kilómetros, además de un sistema de monitoreo satelital por tres años. No obstante, especialistas consultados advierten que esos beneficios no justifican la diferencia de precios. Renato Ulloa Delgado, gerente comercial automotor, estimó que el costo de mantenimiento regular hasta los 100 mil km varía entre 12 mil y 15 mil soles por vehículo, lo que en total apenas alcanzaría 1.5 millones de soles, cifra lejana a la diferencia observada.

Temas Relacionados

César AcuñaAlianza Para el ProgresoLa LibertadPatrullerosPNPperu-politica

Más Noticias

Ni la Ley de pensiones ni su reglamento detendrán el octavo retiro AFP si es aprobado

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Ni la Ley de pensiones

Indecopi ordena retiro de toallitas húmedas Cresse: lote fabricado representa riesgo para la salud

La Digemid dispuso la destrucción de un lote importado desde China tras detectarse fallas en las pruebas de control de calidad

Indecopi ordena retiro de toallitas

Se registró un temblor de magnitud 4.8 en Ucayali

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde ocurren el 80% de los terremotos más fuertes del mundo

Se registró un temblor de

Final del Mundial de los Desayunos con récord de votos: En menos de 24 horas Perú acumula más de 7 millones de votos

La competencia culinaria entre Perú y Venezuela concentra la atención de miles de usuarios que esperan cada novedad del certamen

Final del Mundial de los

Precio del dólar vuelve a caer: Así cerró el tipo de cambio hoy 10 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar vuelve a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez que permitió viaje de

Juez que permitió viaje de Juan José Santiváñez resolverá pedido de impedimento de salida contra Betssy Chávez

Trenes de López Aliaga con asientos destruidos, sistemas de seguridad incompletos y fugas de agua que costaron US$100 mil: ¿pueden circular en Lima?

Amaño de partidos sería sancionado con hasta 8 años de prisión: Aprueban crear el delito de manipulación de resultados

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Comisión de Constitución del Congreso reabre el plazo de afiliación para postular a los comicios

Ministro del Interior dice que Vladimir Cerrón es protegido por “inteligencias extranjeras” y por eso la PNP no lo captura

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘Luz de Luna

Estreno de ‘Luz de Luna 4′, final de ‘Eres mi Sangre’ y ‘Eres mi Bien’: ¿Cuánto rating hicieron el martes?

Christian Yaipén se emociona hasta las lágrimas con el debut actoral de su hijo Sebastián en ‘Luz de Luna 4’

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

DEPORTES

Sergio Peña se defendió de

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030

Marcelo Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje al Mundial 2026 con Bolivia: “Me siento bien para volver”

¿Fin de la época dorada de la selección peruana? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta Eliminatoria al Mundial 2026

Erick Noriega defendió el cambio generacional en Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Por algo estamos aquí”