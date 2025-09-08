Perú

Ganadores de la Tinka este 7 de septiembre

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El sorteo de la Tinka
El sorteo de la Tinka tiene un costo mínimo de un sol (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo de La Tinka y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los ganadores de su último sorteo y averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: domingo 7 de septiembre de 2025.

Número del sorteo: 1227.

Resultados: 29 15 7 33 17 23 y 08.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles.

Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué errores cometen los jugadores al intentar ganar La Tinka, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores más comunes que cometen los jugadores al intentar aumentar sus posibilidades en La Tinka, de acuerdo con la inteligencia artificial (IA), incluyen:

Centrarse sólo en jugar cuando hay grandes premios acumulados, lo que generalmente implica más competencia y probabilidades menores de ganar, además de un mayor riesgo de tener que compartir el premio si se gana.

No entender las probabilidades del juego, subestimando lo difícil que es ganar, lo que puede llevar a expectativas poco realistas y a gastar más dinero del necesario.

Elegir números predecibles o populares, especialmente basarse en fechas de cumpleaños o aniversarios, limita la variabilidad de números elegidos y aumenta la posibilidad de compartir el premio con otros ganadores.

Seguir patrones numéricos o visuales al elegir números (por ejemplo, formar figuras en la cartilla), lo cual limita combinaciones y aumenta la probabilidad de compartir el premio si se gana.

Creer en sistemas o teorías como números "calientes" o "fríos", lo que es erróneo ya que cada sorteo es un evento independiente y no tiene correlación con anteriores.

Comprar muchos boletos sin una estrategia y sin respetar un presupuesto, lo que puede llevar a pérdidas mayores sin aumento significativo de probabilidades.

No revisar los resultados de los sorteos, perdiendo premios menores que podrían ser reclamados.

No leer o entender bien las reglas específicas del juego, lo que puede ocasionar errores al jugar o reclamar premios.

Estos errores reducen efectivamente las chances de ganar o pueden provocar pérdidas innecesarias, por lo que es importante jugar con conocimiento y responsabilidad.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada domingo, se llevó
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la apuesta.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El pozo más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

La TinkaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

El Valor de la Verdad: Milena Zárate se retiró con 25 mil soles tras confesar que nunca perdonará a Greissy Ortega

La cantante fue tajante al explicar los motivos que la llevan a no reconciliarse con Greissy, recordando episodios dolorosos y dejando claro que no quiere revivir viejas heridas familiares

El Valor de la Verdad:

Qué se celebra el 8 de septiembre en el Perú: hitos históricos, culturales y religiosos que marcaron esta fecha

Acontecimientos históricos, culturales y religiosos convergen en esta jornada, reflejando los procesos de emancipación, reconciliación política y construcción de símbolos que han forjado la identidad peruana a lo largo de los siglos

Qué se celebra el 8

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: así quedó Perú tras derrota ante Uruguay por la fecha 17

Dos selecciones quedaron fuera de la chance mundialista, mientras que otras dos buscarán el repechaje. Conoce cómo quedó la tabla a falta de una jornada para el final del certamen

Tabla de posiciones de las

Resultados del Gana Diario de este domingo 7 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Como cada domingo, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4332

Resultados del Gana Diario de

Crisis migrañosa: cómo identificar si estás sufriendo un episodio de migraña

Identificar una crisis migrañosa implica prestar atención a un conjunto de síntomas específicos que la diferencian de otros dolores de cabeza

Crisis migrañosa: cómo identificar si
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del Congreso a favor

Presidente del Congreso a favor de salir de la Corte IDH, pero duda sobre aplicación de la pena de muerte

Revelan que gestión de César Acuña gastó más de 17 millones de soles por 100 patrulleros con sobrecosto millonario

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Congreso gasta S/ 9.5 millones del dinero de todos los peruanos en seguro médico de lujo, mientras hospitales públicos colapsan

Presidente de EsSalud niega nombramientos vinculados a APP: “No existen cuotas políticas y los contratos son auditados”

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: la segunda parte con Milena Zárate promete más secretos y emociones fuertes

Christian Domínguez anuncia que tendrá hija con Karla Tarazona y revela el nombre: “La vamos a criar hasta los 65 años”

¿Reconciliación a la vista? Los padres de Alejandra Baigorria se muestran más cercanos que nunca tras 33 años de separados

K-pop en Perú: las 10 canciones que dominan en iTunes

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público peruano

DEPORTES

Tabla de posiciones de las

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: así quedó Perú tras derrota ante Uruguay por la fecha 17

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Perú vs Paraguay: partido en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Leao Butrón pidió la suspensión del Estadio Monumental y denunció “devolución de favores” en la Comisión Disciplinaria de la Federación

Figura de Paraguay advierte a Perú pese a estar clasificado al Mundial 2026: “Afrontaremos con las misma ganas de siempre”