Jorge Ponce San Román es designado por Dina Boluarte como nuevo embajador de Perú en la Santa Sede

Perú designó a nuevo embajador en Ciudad del Vaticano. Foto: andina / El Peruano

El diplomático de carrera, Jorge Fernando Ponce San Román, fue designado como embajador del Perú en la Santa Sede, luego de rumores de que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, podría ocupar el cargo.

Esta medida se oficializa a través de la Resolución Suprema N.º 135-2025-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, este jueves 4 de septiembre.

De este modo, el Poder Ejecutivo le extiende las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes, con la finalidad de cumplir su labor. Asimismo, se precisa que la fecha en que el funcionario deberá asumir funciones deberá ser fijada próximamente mediante resolución ministerial.

El dispositivo legal detalla, además, que se tomó esta decisión luego de tener el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, precidido por Eduardo Aranaa. También es conforme con la Ley que regula la participación del Gobierno en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y la Ley del Servicio Diplomático de la República y su reglamento. La resolución suprema cuenta con la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte; y del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer.

Congreso en contra de Demartini en el Vaticano. Foto: composición Andina

Exministros como candidatos a la Santa Sede

Semanas atrás, Elmer Schialer había descartado la presidenta Dina Boluarte haya considerado al expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, como posible embajador del Perú ante el Vaticano. Calificó estos rumores como “política ficción” y manifestó su extrañeza sobre el origen de tales versiones, según declaraciones recogidas por Infobae.

El canciller detalló que el cargo de embajador en la Santa Sede permanecía vacante desde hace meses y reconoció la importancia de la designación, ya que el puesto suele estar reservado para diplomáticos de carrera con amplia experiencia. Subrayó que cualquier decisión sobre este nombramiento corresponde a la Presidencia de la República, aunque él podrá sugerir candidatos, el nombramiento definitivo recae en Dina Boluarte.

Enfatizó que este tipo de cargos exige máxima discreción debido a su relevancia internacional y simbólica, especialmente en el contexto de la presencia de un papa de origen peruano. “Ser embajador el Vaticano es algo sustantivo, es algo importante. Siempre han sido embajadores muy seniors y en el caso de diplomáticos de fin de carrera. Es decir, un hombre, una mujer experimentada. (...) Ahora, yo le digo una cosa, con el Papa peruano, esto adquiere doble, triple o cuádruple importancia”, precisó.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores también negó que existieran conversaciones sobre la posible designación de otros exministros, como Julio Demartini, quien fue mencionado en versiones públicas debido a su vínculo con investigaciones en el Congreso y el Ministerio Público. Schialer definió esas versiones como “fábulas de política ficción” y reiteró que la naturaleza de estos procesos exige no emitir comentarios a través de los medios. Como se sabe, el extitular del Midis es uno de los colaboradores más cercanos de Dina Boluarte.

El diplomático indicó finalmente que la selección del futuro embajador será tratada con reserva y transparencia, siguiendo prácticas formales para proteger los intereses del Estado peruano en el ámbito internacional.