Ancón inicia la renovación de plaza emblemática tras 100 años de abandono con inversión de 2,7 millones de soles

Los vecinos de Ancón celebran el inicio de la obra tras más de un siglo de espera para la renovación de su emblemática Plaza Central.

Tras más de un siglo de abandono, los vecinos de Ancón finalmente verán renovada su Plaza Central, un espacio emblemático del distrito limeño que había permanecido olvidado por generaciones. La obra busca devolver al lugar su historia y tradición, combinándola con la modernidad que demanda la ciudad.

La ceremonia de inicio de obras fue una tarde de emociones y reencuentros. La Plaza Central, ubicada cerca de las orillas del mar, se convertirá en un punto de encuentro para más de 130 mil vecinos de Lima Norte. Cientos de personas, entre autoridades, dirigentes vecinales y estudiantes, celebraron la colocación de la primera piedra con alegría y presentaciones artísticas que destacaron la importancia histórica del proyecto.

El proyecto está programado para ser inaugurado en la quincena de diciembre, justo para dar inicio a la temporada de verano. Los vecinos manifestaron su entusiasmo ante la transformación del lugar, que durante más de 100 años permaneció en abandono. Esta obra promete convertirse en un símbolo de progreso y en un espacio de integración para todas las edades.

Obra tendrá un costo de 2,7 millones de soles

La remodelación de la Plaza Central de Ancón tendrá un presupuesto de 2 millones 700 mil soles, ejecutado con recursos propios provenientes de los tributos recaudados de los vecinos. La inversión refleja la eficacia del gasto público y garantiza que el proyecto se desarrolle con altos estándares de calidad y sostenibilidad. Este financiamiento demuestra la importancia de que los recursos de la comunidad se traduzcan en obras tangibles y duraderas.

La remodelación de la plaza, con un costo de 2,7 millones de soles, está proyectada para concluir en cuatro meses, lista para la temporada de verano.

La obra tiene un tiempo de ejecución que permitirá su inauguración en la quincena de diciembre, coincidiendo con el inicio del verano. Durante la ceremonia, el alcalde Ing. Samuel Daza Taype destacó que se trata de un proyecto histórico que devolverá a Ancón su plaza emblemática, después de décadas de olvido y deterioro. La comunidad espera que la intervención revitalice un espacio que siempre fue un punto central de la vida social del distrito.

Vecinos, autoridades y dirigentes vecinales participaron activamente en la celebración de la primera piedra. La presencia masiva refleja el interés y la expectativa de la población ante esta remodelación, que no solo modernizará el espacio, sino que también reforzará el sentido de pertenencia de los habitantes hacia su distrito. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la planificación y el uso responsable de los recursos públicos pueden mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Obra revitalizará la plaza histórica de Ancón

La Plaza Central conservará su tradición mientras incorpora mejoras modernas para beneficio de todos los vecinos. Entre los principales cambios se incluyen una iluminación más eficiente que aumentará la seguridad y la visibilidad nocturna, así como la creación de áreas verdes que permitirán disfrutar de un entorno natural dentro del distrito. Estas intervenciones buscan crear un espacio agradable y funcional para la recreación y el esparcimiento familiar.

Se habilitarán también zonas de emprendimiento, facilitando que los comerciantes locales desarrollen sus negocios y generen ingresos. Con estas medidas, la remodelación no solo busca revitalizar el espacio físico, sino también fomentar la economía local y fortalecer la identidad del distrito. La combinación de tradición, modernidad y funcionalidad será el sello distintivo de la nueva plaza.

Autoridades, dirigentes vecinales y vecinos participan en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la remodelación de la Plaza Central de Ancón.

El alcalde Samuel Daza Taype señaló que la obra representa un cambio significativo: “Adiós a las veredas destrozadas y al descuido de muchas gestiones. Esta obra devolverá a Ancón su rostro histórico y moderno al mismo tiempo. Será inaugurada en diciembre, lista para recibir a vecinos y visitantes en verano. ¡Sigamos haciendo historia avanzando al futuro!”.

Esta remodelación se suma a otros proyectos recientes, como la Plaza Central de los Rosales, de más de 10 mil metros cuadrados, y la Plaza Central de las Lomas, de más de 8 mil metros cuadrados. Con estas intervenciones, Ancón consolida espacios emblemáticos en cada uno de sus tres sectores, recuperando la identidad histórica del distrito y ofreciendo a sus vecinos lugares modernos, seguros y atractivos para disfrutar durante generaciones.