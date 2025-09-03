Perú

Ancón inicia la renovación de plaza emblemática tras 100 años de abandono con inversión de 2,7 millones de soles

Un importante espacio de Lima Norte inicia su renovación tras más de un siglo de abandono, incorporando áreas verdes, iluminación y zonas de emprendimiento para la comunidad

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Los vecinos de Ancón celebran
Los vecinos de Ancón celebran el inicio de la obra tras más de un siglo de espera para la renovación de su emblemática Plaza Central.

Tras más de un siglo de abandono, los vecinos de Ancón finalmente verán renovada su Plaza Central, un espacio emblemático del distrito limeño que había permanecido olvidado por generaciones. La obra busca devolver al lugar su historia y tradición, combinándola con la modernidad que demanda la ciudad.

La ceremonia de inicio de obras fue una tarde de emociones y reencuentros. La Plaza Central, ubicada cerca de las orillas del mar, se convertirá en un punto de encuentro para más de 130 mil vecinos de Lima Norte. Cientos de personas, entre autoridades, dirigentes vecinales y estudiantes, celebraron la colocación de la primera piedra con alegría y presentaciones artísticas que destacaron la importancia histórica del proyecto.

El proyecto está programado para ser inaugurado en la quincena de diciembre, justo para dar inicio a la temporada de verano. Los vecinos manifestaron su entusiasmo ante la transformación del lugar, que durante más de 100 años permaneció en abandono. Esta obra promete convertirse en un símbolo de progreso y en un espacio de integración para todas las edades.

Obra tendrá un costo de 2,7 millones de soles

La remodelación de la Plaza Central de Ancón tendrá un presupuesto de 2 millones 700 mil soles, ejecutado con recursos propios provenientes de los tributos recaudados de los vecinos. La inversión refleja la eficacia del gasto público y garantiza que el proyecto se desarrolle con altos estándares de calidad y sostenibilidad. Este financiamiento demuestra la importancia de que los recursos de la comunidad se traduzcan en obras tangibles y duraderas.

La remodelación de la plaza,
La remodelación de la plaza, con un costo de 2,7 millones de soles, está proyectada para concluir en cuatro meses, lista para la temporada de verano.

La obra tiene un tiempo de ejecución que permitirá su inauguración en la quincena de diciembre, coincidiendo con el inicio del verano. Durante la ceremonia, el alcalde Ing. Samuel Daza Taype destacó que se trata de un proyecto histórico que devolverá a Ancón su plaza emblemática, después de décadas de olvido y deterioro. La comunidad espera que la intervención revitalice un espacio que siempre fue un punto central de la vida social del distrito.

Vecinos, autoridades y dirigentes vecinales participaron activamente en la celebración de la primera piedra. La presencia masiva refleja el interés y la expectativa de la población ante esta remodelación, que no solo modernizará el espacio, sino que también reforzará el sentido de pertenencia de los habitantes hacia su distrito. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la planificación y el uso responsable de los recursos públicos pueden mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Obra revitalizará la plaza histórica de Ancón

La Plaza Central conservará su tradición mientras incorpora mejoras modernas para beneficio de todos los vecinos. Entre los principales cambios se incluyen una iluminación más eficiente que aumentará la seguridad y la visibilidad nocturna, así como la creación de áreas verdes que permitirán disfrutar de un entorno natural dentro del distrito. Estas intervenciones buscan crear un espacio agradable y funcional para la recreación y el esparcimiento familiar.

Se habilitarán también zonas de emprendimiento, facilitando que los comerciantes locales desarrollen sus negocios y generen ingresos. Con estas medidas, la remodelación no solo busca revitalizar el espacio físico, sino también fomentar la economía local y fortalecer la identidad del distrito. La combinación de tradición, modernidad y funcionalidad será el sello distintivo de la nueva plaza.

Autoridades, dirigentes vecinales y vecinos
Autoridades, dirigentes vecinales y vecinos participan en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la remodelación de la Plaza Central de Ancón.

El alcalde Samuel Daza Taype señaló que la obra representa un cambio significativo: “Adiós a las veredas destrozadas y al descuido de muchas gestiones. Esta obra devolverá a Ancón su rostro histórico y moderno al mismo tiempo. Será inaugurada en diciembre, lista para recibir a vecinos y visitantes en verano. ¡Sigamos haciendo historia avanzando al futuro!”.

Esta remodelación se suma a otros proyectos recientes, como la Plaza Central de los Rosales, de más de 10 mil metros cuadrados, y la Plaza Central de las Lomas, de más de 8 mil metros cuadrados. Con estas intervenciones, Ancón consolida espacios emblemáticos en cada uno de sus tres sectores, recuperando la identidad histórica del distrito y ofreciendo a sus vecinos lugares modernos, seguros y atractivos para disfrutar durante generaciones.

Temas Relacionados

Plaza Central de AncónAncónLimaperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina pide disculpas a Angie Zapata por error en ampay: “Fue un error garrafal de mi equipo”

La conductora reconoció públicamente la equivocación de su programa al atribuir imágenes falsas a la modelo y anunció medidas disciplinarias

Magaly Medina pide disculpas a

Abogado de Betssy Chávez alerta de presunta suplantación en audiencia, pero era él quien había ingresado tres veces a la sesión

“Pensé en un momento que se trataba de técnicas fujimontesinistas”, expresó el abogado Raúl Noblecilla al escuchar la conclusión del técnico del área informática

Abogado de Betssy Chávez alerta

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es captado con misteriosa mujer de madrugada

El deportista fue visto abordando una camioneta negra con una joven que no es madre de sus hijos.

Ángelo Campos, arquero de Alianza

Wilder Cartagena supera una dura lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Orlando City de la MLS

A inicios de año, ‘Carta’ sufrió la rotura del tendón de Aquiles, situación que lo alejó por casi un semestre de las canchas. Cumplida su rehabilitación, se unió nuevamente a las prácticas de la institución púrpura

Wilder Cartagena supera una dura

Juan José Santiváñez confirma que sostuvo encuentro clandestino con el abogado de Sada Goray en el bar Cordano: “Es mi amigo”

El ministro de Justicia admitió haber tenido un breve encuentro con el abogado Francisco Álvarez en junio pasado. Luego de esa cita, el letrado reveló un viaje no autorizado de policías a Punta Cana, situación que motivó a Santiváñez a presentar una denuncia fiscal contra dichos agentes

Juan José Santiváñez confirma que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez confirma que

Juan José Santiváñez confirma que sostuvo encuentro clandestino con el abogado de Sada Goray en el bar Cordano: “Es mi amigo”

“Betssy Chávez presenta parámetros normales y deshidratación leve”, pese a 10 días de huelga de hambre, revela Fiscalía

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

ENTRETENIMIENTO

Ángelo Campos, arquero de Alianza

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con misteriosa mujer de madrugada

Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán

Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

DEPORTES

Wilder Cartagena supera una dura

Wilder Cartagena supera una dura lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Orlando City de la MLS

DT de Sydney FC soltó inesperado elogio a Piero Quispe: “Que venga en su mejor momento es fantástico para el club y la liga”

Pedro Gallese no pierde la esperanza de alcanzar el repechaje para el Mundial 2026: “Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”

¿Leyendas de Real Madrid y Barcelona en el Estadio Monumental de Lima? Lo que se sabe del partido entre figuras mundiales

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”