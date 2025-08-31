Perú

Dina Boluarte se suma al Mundial de Desayunos y pide votar por el pan con chicharrón a un día de conocer al ganador: "Hay niveles"

La Presidencia del Perú se unió a la campaña digital que enfrenta al tradicional desayuno peruano contra el bolón verde ecuatoriano. El resultado se anuncia este lunes

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Presidencia se suma al Mundial
Presidencia se suma al Mundial de desayunos. | Fotocomposición

La mandataria Dina Boluarte, se sumó oficialmente a la campaña digital por el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, mediante un mensaje difundido desde la cuenta oficial de Presidencia de la República.

En la publicación aparece la imagen del pan con chicharrón acompañado de tamal y el mensaje “¡Todos a apoyar!”, junto con la frase “porque el pan con chicharrón y el tamal son los mejores desayunos del mundo” y “hay niveles”. Mensaje se da un día antes de que se anuncie al país que avanzará a la semifinal del torneo gastronómico.

Publicación de Presidencia sobre el
Publicación de Presidencia sobre el mundial de desayunos. | X

El evento de Ibai Llanos enfrenta al pan con chicharrón y tamal criollo contra el bolón verde con encebollado, plato emblema de Ecuador. El resultado final se hará público el lunes 1 de septiembre, fecha en la que se conocerá cuál de ambos países avanzará a la semifinal para enfrentarse con Colombia o Venezuela.

¿Cómo van las votaciones?

Hasta este domingo 31 de agosto, la competencia se mantiene reñida con millones de votos distribuidos en diferentes plataformas sociales. En TikTok, el pan con chicharrón y tamal supera los 4,7 millones de apoyos, frente a los 4,5 millones obtenidos por el bolón verde y encebollado. La diferencia es aún menor en Facebook, donde solo 20.000 votos separan a ambos países. En Instagram, el margen es de apenas un dos por ciento y en YouTube Shorts, Perú lleva solo mil votos de ventaja.

La competencia, que comenzó como una broma y escaló a fenómeno viral, generó campañas públicas en ambos países. En sus últimas actualizaciones, el propio streamer reconoció el impacto inesperado del torneo, al declarar: “Esto ya no tiene sentido, se nos fue de las manos”. La desbordante respuesta de la audiencia, con campañas y memes que cruzaron fronteras, ha convertido el cruce entre Perú y Ecuador en un clásico digital que, según medios ecuatorianos como El Universo, resulta tan disputado que “Ecuador va perdiendo contra Perú en el Mundial de Desayunos” y requiere una reacción urgente de sus seguidores.

Los platos que representan a ambas naciones no solo son relevantes por su sabor, sino por ser símbolos de identidad y arraigo cultural. En el caso del pan con chicharrón con camote frito y tamal criollo, su historia se remonta a la época virreinal y forma parte de la vida cotidiana y familiar en distintos rincones del país. En Ecuador, el bolón verde y el encebollado reflejan la herencia costeña y el papel central del plátano y el pescado en la gastronomía nacional.

El próximo 1 de septiembre
El próximo 1 de septiembre se anunciará al ganador que enfrentará a Colombia o Venezuela en semifinales. - Crédito: Infobae Perú / Fotocomposición

A lo largo de la contienda, otras autoridades se han manifestado. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, degustó públicamente el sánguche criollo, mientras en Ecuador el propio presidente Daniel Noboa defendió el bolón verde en videos que sumaron vistas. Algunos influencers y figuras del espectáculo también participaron, como María Pía Copello y Grupo 5 en Perú, y diversos presentadores en programas ecuatorianos. En el plano institucional, el Ministerio de la Producción lanzó la campaña “Perú PRODUCE el mejor desayuno del mundo”.

Cómo participar y votar por Perú en el Mundial de Desayunos

Los seguidores que deseen apoyar al pan con chicharrón y tamal criollo en el Mundial de Desayunos pueden sumar su voto a través de las distintas plataformas donde Ibai Llanos ha habilitado encuestas. La mecánica varía según la red social:

TikTok: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, buscar el video de la votación y dar ‘like’ al comentario identificado con la bandera de Perú.

Instagram: Acceder a la cuenta del streamer, ubicar el reel correspondiente y apoyar con un ‘me gusta’ al comentario “Perú 🇵🇪”.

YouTube Shorts: Localizar el video corto de la competencia en el canal oficial, donde el voto se suma al dar ‘me gusta’ al contenido que representa al desayuno peruano.

Facebook: Dirigirse a la publicación de la competencia en la página de Ibai Llanos e interactuar con la opción habilitada para elegir al favorito.

Cada voto, reacción o ‘like’ aportado desde la cuenta propia de usuario se contabiliza en el resultado global. Las cifras de todas las plataformas serán sumadas por la organización antes de anunciar al ganador. La participación se mantiene abierta hasta pocas horas antes del anuncio oficial, y cada interacción puede ser decisiva debido a lo reñida que se encuentra la competencia.

