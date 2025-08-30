Perú

Cuando la ausencia del Estado fomenta la ilegalidad

El riesgo es evidente: en territorios donde el Estado llega poco o nada, ese poder económico amenaza con institucionalizarse próximamente

Por María Alejandra Ormeño

Guardar
Mineria ilegal
Mineria ilegal

A estas alturas, ya debería quedar claro que las economías ilícitas disputarán el poder político en las elecciones de 2026. El IPE estima que las exportaciones de oro ilegal superarán los US$ 12 mil millones en 2025. Considerando el costo promedio de la campaña presidencial de 2016 y la congresal de 2020, y ajustando ambas por inflación, esa cifra alcanzaría para financiar diez veces la campaña presidencial, la de los 130 diputados y la de 60 senadores de los 37 partidos actualmente en carrera. El riesgo es evidente: en territorios donde el Estado llega poco o nada, ese poder económico amenaza con institucionalizarse próximamente.

El acceso a servicios básicos ilustra con claridad la ausencia del Estado. En los distritos amazónicos mineros (1), solo el 43% de las viviendas accede al combo de agua, electricidad y saneamiento. En los distritos donde hay minería ilegal de oro en Madre de Dios, la cifra se reduce a 33%, llegando a 11% en algunos distritos. El Índice de Densidad del Estado del PNUD confirma esta tendencia: entre 2017 y 2024, los distritos con mayor presencia de minería aurífera informal registraron caídas o avances muy limitados en agua, educación, salud y seguridad. Los retrocesos más marcados ocurrieron justamente en La Libertad y Madre de Dios, donde la minería ilegal se expandió con mayor fuerza.

A ello se le suma que, la expansión de la minería ilegal nunca viene sola: trae violencia y destrucción ambiental. Entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios se duplicó en La Libertad, Madre de Dios y Arequipa, que concentran buena parte de los yacimientos de oro y, predeciblemente, de los registros suspendidos del REINFO. En Laberinto, Madre de Dios, el mercurio en el aire supera hasta cinco veces lo permitido por la OMS, según investigaciones de CINCIA. En algunos puntos, miles de veces más que en áreas sin minería. El costo en salud, biodiversidad y recursos hídricos es devastador.

La minería ilegal no crece únicamente por los precios récord del oro, sino también por la incapacidad del Estado de garantizar servicios básicos que permitan condiciones mínimas para vivir y de controlar la ilegalidad. Mientras el acceso a agua potable, electricidad y saneamiento siga siendo un privilegio y no un derecho muchos tendrán que migrar hacía la ilegalidad, pese a sus enormes costos sociales y ambientales La intuición sugeriría que, en territorios violentos y contaminados, la población emigraría. Pero ocurre lo contrario: Madre de Dios registró una migración neta positiva entre 2019 y 2024. Miles llegan atraídos por ingresos inmediatos producto de la fiebre del oro. El problema, sin embargo, no se limita a lo social o lo ambiental: si el Estado continúa retrocediendo, la minería ilegal no solo se expandirá, sino que se institucionalizará. Y cuando la ilegalidad se torne estructural, revertirla será casi imposible.

La urgencia, entonces, es clara: recuperar la presencia estatal en los territorios olvidados es solo el primer paso. Cada año, la minería ilegal gana más recursos, más poder y más espacio en la política. No hablamos únicamente de un problema ambiental o social, sino de una amenaza directa a la gobernabilidad y viabilidad del país. Si el Estado sigue ausente, la ilegalidad dejará de ser un desafío para convertirse en norma. Y cuando eso ocurra, no estaremos discutiendo cómo erradicarla, sino cómo sobrevivir en un país gobernado por ella.

(1) Distritos amazónicos mineros se define como el conjunto de 49 distritos amazónicos con presencia de actividad minera.

Temas Relacionados

EstadoEconomías ilegalesIPEperu-economia

Últimas Noticias

Diego Rebagliati destacó convocatoria de Piero Cari a la selección peruana y opinó sobre su venta a Europa: “Es el proyecto más completo”

El comentarista deportivo se refirió al reciente llamado del jugador de Alianza Lima a la ‘bicolor’ con apenas 18 años. Además, habló del seguimiento que viene recibiendo de Bayer Leverkusen

Diego Rebagliati destacó convocatoria de

Santa Rosa de Lima: desafió prejuicios, unió continentes y su devoción aún perdura 400 años después de su muerte

La figura de la santa peruana sigue inspirando a millones, trascendiendo lo religioso y consolidándose como referente de identidad y solidaridad en América Latina, Europa y Asia, según expertos e historiadores

Santa Rosa de Lima: desafió

Cobre y oro son los principales productos mineros peruanos demandados por mercado global

Estos metales concentraron el 54,2% de las exportaciones del país, consolidándose como piezas clave de la industria minera y principales generadores de ingresos externos para el Perú

Cobre y oro son los

Nicola Porcella elogia a Fernando Muñiz y lanza indirecta a Gisela Valcárcel: “Hay que ser humilde y saber quién está encima de uno”

El actor peruano que radica en México respaldó públicamente al CEO de América TV y pidió humildad a la exconductora, en medio de la controversia que sacude al canal

Nicola Porcella elogia a Fernando

Zoológico de Huancayo en crisis: informe revela recintos precarios que ponen en riesgo a más de 130 animales y visitantes

Instalaciones oxidadas, presencia de plagas y rampas inaccesibles son parte de las deficiencias detectadas entre el 14 y 25 de agosto por la Contraloría General

Zoológico de Huancayo en crisis:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presupuesto 2026: las claves del

Presupuesto 2026: las claves del primer debate legislativo tras las elecciones bonaerenses

Celulares y televisores vía courier: en qué casos conviene comprar directo desde Tierra del Fuego y qué precios se ofrecen

Hidrovía: cómo es la operación de dragado que permite buena parte de las exportaciones argentinas

El caso de Nilda: de ayudar a la pareja de su ex a estar implicada en un caso que tiene a su hijo y al padre presos

Chocó una familia que volvía de ver a River en Mendoza: murieron un abuelo y su nieto de 12 años

INFOBAE AMÉRICA
“Adulto”: un film que muestra

“Adulto”: un film que muestra con sensibilidad y belleza cómo es crecer de golpe

Un buque lanzamisiles de EEUU cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe para sumarse al operativo contra el narcoterrorismo frente a Venezuela

“Ahora tengo el pelo largo, por los hombros”: adelanto de “Los nuevos”, la nueva novela de Pedro Mairal

Lula aseguró que “no tiene prisa” en responder a los aranceles de Estados Unidos y reiteró la disposición al diálogo

Putin reforzó su alianza con el régimen chino y rechazó las sanciones comerciales internacionales a días de su viaje a Beijing

TELESHOW
Benjamín Vicuña habló a fondo

Benjamín Vicuña habló a fondo del conflicto con la China Suárez: “Es lamentable lo que está pasando”

Trabaja en un sex shop, fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi con un regalo

La Tana de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto: “Esperando en el hospital”

La palabra de Juana Repetto tras confirmar su embarazo con Sebastián Graviotto: “Estamos asimilando la noticia”

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto