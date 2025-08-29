Chofer de bus es detenido en Cusco por robar casi 4 mil soles a turistas mientras se tomaban fotos en Sacsayhuamán

En el video se observa cómo los turistas reclaman al chofer por sustraer billetes de sus mochilas en el mirador del Cristo Blanco. Foto: Composición Infobae Perú

Un chofer de bus turístico en Cusco fue señalado de robar cerca de 4 mil soles a un grupo de turistas rumanos durante su visita al parque arqueológico de Sacsayhuamán. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Turismo de la región, que ya presentó acusación penal contra el conductor. La noticia ha generado alarma entre operadores turísticos y visitantes extranjeros, quienes exigen mayor seguridad en los recorridos turísticos.

El acusado, identificado como Rolando Ninan Suyllo (38), conducía un bus de servicio turístico de placa F6H-968. Según la denuncia, el hombre aprovechó que los visitantes descendieron en el mirador del Cristo Blanco para tomarse fotografías y sustrajo dinero de las mochilas y pertenencias que habían quedado dentro del vehículo. Los turistas relatan que el hecho arruinó parte de su visita al Valle Sagrado de los Incas y que su experiencia se vio empañada por la inseguridad en el transporte turístico.

Los turistas afectados, entre ellos seis jóvenes de 16 a 35 años, solicitaron ayuda inmediata a la Policía de Turismo tras percatarse del hurto. Entre ellos se encontraban Iarina Maria Zlavoc (18), Anastacia Ilie (18), Mariana Daniela Ailincai (35), Andreea Calugaru (35), Mihnea Teodorescu (17) y Rares Stefan Stan (16). La Fiscalía de Cusco ya cuenta con evidencia directa que vincula al conductor con el robo, incluyendo videos grabados por las propias víctimas durante el incidente.

Chofer sustrae dinero mientras turistas se tomaban fotos

De acuerdo con información de Latina Noticias, los turistas descendieron del bus para tomarse fotos en el mirador del Cristo Blanco. Durante ese tiempo, Ninan Suyllo habría ingresado al vehículo y sustraído billetes de las mochilas que los visitantes habían dejado a su cuidado. Las víctimas relataron que en pocos segundos se dieron cuenta de que faltaba dinero y que el conductor mostraba actitudes sospechosas.

Un video grabado la mañana del 23 de agosto a las 10:30 horas mostró al conductor enfrentando el reclamo de los turistas. En el material se observa cómo siete pasajeros exigen la devolución de su dinero, mientras el chofer se niega a responder.

Turistas enfrentan a chofer que les robó dinero en Cusco. | Fuente: Facebook/ Megamix TV

“Ya nos has malogrado el viaje, por favor devuelve todo, un estudiante te vio agarrando las mochilas”, se escucha en el clip. Estas imágenes se han convertido en una prueba clave para la Fiscalía, evidenciando el accionar del conductor.

El comandante PNP Henry Valdez informó que, tras la intervención policial, se logró recuperar un total de 1.300 soles, 590 dólares y 70 euros. Los turistas fueron auxiliados por personal de la Policía de Turismo (Poltur), que trasladó al chofer junto a los pasajeros hasta la comisaría para levantar la denuncia correspondiente. Este hecho ha generado alerta sobre la seguridad en los buses turísticos, especialmente para visitantes extranjeros que dependen del transporte para acceder a los atractivos del Valle Sagrado.

Chofer fue detenido y enfrenta proceso por hurto agravado

Tras la detención, Ninan Suyllo fue trasladado a la delegación policial, donde se efectuó la devolución del dinero sustraído. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la incoación del proceso inmediato; sin embargo, la defensa técnica del conductor pidió un proceso común, mostrando inconformidad con la pena prevista. Finalmente, se impuso la medida de comparecencia simple y se dispuso la libertad del imputado mientras continúa el proceso.

El chofer Rolando Ninan Suyllo fue detenido por la Policía de Turismo tras robar dinero a turistas rumanos en Cusco. Foto: Agencia Andina

El 26 de agosto, la Fiscalía propuso un proceso de terminación anticipada, que no fue aceptado por la parte imputada. En consecuencia, se presentó acusación formal contra Ninan Suyllo por el delito de hurto en su forma agravada, y la investigación continúa recabando pruebas para sustentar el caso ante el Poder Judicial.

Este incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos, autoridades locales y visitantes extranjeros, quienes solicitan mayores medidas de seguridad en los recorridos turísticos. La Policía y la Fiscalía aseguraron que se reforzarán los controles y la supervisión de los conductores para prevenir hechos similares, protegiendo tanto a los turistas como la reputación de los destinos históricos de Cusco.