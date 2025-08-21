Perú

Paro de transportistas: buses circulan con normalidad en Lima Este y aumenta la presencia policial en la Estación Bayóvar

En el inicio de una nueva protesta contra la inseguridad en el sector transporte, los vehículos circulan con normalidad. No se ha reportado un incremento en el pasaje para los usuarios

Renato Silva

Renato Silva

Situación del transporte en Puente Nuevo: Sí hay buses para el público | BDP

Ha iniciado un nuevo paro de transportistas para exigir al gobierno acciones concretas contra la inseguridad. Sin embargo, el paro no se siente en Lima Este, en concreto en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde los vehículos circulan con normalidad.

Uno de los puntos claves es la Estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima. En este punto no se ha experimentado una reducción significativa de los buses de transporte urbano, que sigue circulando con normalidad y sin un aumento de pasajes para los usuarios. Se conoce, por declaraciones de pasajeros a Panamericana, que solo los colectivos informales son los que han incrementado el precio del pasaje aproximadamente en un 50 %.

Un reporte de la situación en América indica que los buses de las empresas que han decidido no acatar el paro, e incluso los buses del corredor morado en la Av. Wiese, pasan para recoger y dejar pasajeros aproximadamente cada dos minutos sin problemas.

Un sector de transportistas acataron
Un sector de transportistas acataron un paro este 21 de agosto. Foto: Andina

El tránsito regular de los buses de transporte urbano también está acompañado por un aumento de presencia de patrulleros del Escuadrón de Emergencia de la comisaría de Bayóvar. En la Av. Wiese ya se nota la presencia de varios vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP), un grupo de agentes de la PNP también están resguardando el ingreso la estación de la Línea 1.

Respuesta del Ejecutivo ante la convocatoria

Incluso desde antes que se ejecute el paro de transportista, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, liderado por César Sandoval señaló que no habrá paro y que las operaciones de transporte formal se desarrollarán con normalidad. Anunció también la conformación de una mesa de diálogo para discutir soluciones junto a los representantes de los gremios, aunque en su conformación no ha incluido a ningún miembro del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional, pese a que la inseguridad es precisamente un tema crucial para el sector.

No obstante, los transportistas han rechazado estas declaraciones. Voceros como Martín Valeriano, dirigente de Anitra, indicaron que la convocatoria se mantiene y que la única manera de detenerla es con medidas concretas contra la inseguridad. El mensaje hacia el Ejecutivo es directo: sin garantías para la vida de los choferes, no habrá posibilidad de levantar la protesta.

Ministro Sandoval rechazó la convocatoria
Ministro Sandoval rechazó la convocatoria al paro de transportistas

Empresas de transporte salieron a trabajar

A pesar de la convocatoria al paro durante el día, varias empresas y servicios formales han continuado con sus operaciones normales tal como lo había adelantado el ministro Sandoval, lo que ha permitido que miles de usuarios encuentren alternativas para llegar a tiempo a sus trabajos, o al menos para evitar un retraso de varias horas.

Unidades de las empresas Etuchisa ‘Los Chinos’, E.T. Pegasso Express, Vipusa y la empresa E.T.y.T.I. Señor de La Soledad S.A.C. – SESOSAC, que cubren la ruta entre Ancón y Santiago de Surco, circulan con normalidad desde las primeras horas del día, según información de Latina.

Lo mismo ocurre con los vehículos pertenecientes a Nueva Estrella, conocidos como ‘Los Anconeros’, así como las rutas de Los Loritos, Nuevo Perú, El Rápido, Virgen de la puerta y la línea La Roma (San Juan de Lurigancho a Ventanilla), de acuerdo con América.

