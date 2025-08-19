Magaly Medina sobre fiesta de la hija de Richard Acuña tras atentado en Trujillo: “Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”

“Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”: Magaly Medina criticó el lujoso quinceañero de la hija de Richard Acuña. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El quinceañero de la hija de Richard Acuña sigue generando comentarios, no solo por el fastuoso despliegue que tuvo con buffet gourmet, carritos de golf y la presentación estelar del reguetonero Beéle, sino también por la coyuntura en la que se realizó.

Mientras en Trujillo, región gobernada por César Acuña, la violencia y la criminalidad marcan la agenda diaria, la familia celebraba una fiesta valorizada en más de un millón y medio de soles. Ante ello, Magaly Medina se pronunció en su programa este 18 de agosto, poniendo sobre la mesa: el contraste entre la opulencia y el dolor que viven miles de familias trujillanas a raíz de los atentados y la inseguridad.

La periodista señaló que, si bien la familia Acuña está en su derecho de celebrar como desee, hubiera sido un acto de solidaridad que la fiesta se postergara, especialmente tras el reciente atentado ocurrido en una vivienda de la avenida Perú, en el norte de nuestro país.

“Estos dos quinceañeros, donde hay mucho despilfarro y un lujo extremo, se ven opacados por este atentado horrible que casi parece obra de terrucos, en una ciudad donde ha muerto tanta gente. Ellos, siendo políticos, creo que todo eso también tendría que haber sido considerado. ‘Estamos en duelo, porque es el gobernador, el abuelo de la libertad’”, comentó la conductora, dejando en claro que más allá del derecho de cada familia, la empatía en estos momentos hubiera sido fundamental.

Medina fue enfática al señalar que las críticas no apuntan a juzgar la vida privada de la familia Acuña, sino a cuestionar la oportunidad del festejo. “Todo festejo se cancela, porque es como bailar sobre la tumba de tantos fallecidos. Pero esos son los riesgos de querer dedicarse a la política y, al mismo tiempo, disfrutar de su dinero y de su vida. Creo que si ellos quieren vivir a su estilo, sin críticas, deberían alejarse de la política. Pero la política es muy tentadora, ¿verdad? Da poder”, comentó con ironía.

El fastuoso evento contó con la participación de más de 800 invitados, un montaje de lujo y la actuación de Beéle, artista que habría cobrado cerca de 250 mil dólares. No es la primera vez que un evento de la familia Acuña causa revuelo. Años atrás, otro de sus hijos también celebró un quinceañero con despliegue millonario, lo que evidencia un estilo marcado por la ostentación. Sin embargo, en esta ocasión, el contraste con la tragedia y la violencia en Trujillo hizo que el debate trascienda lo meramente farandulero para instalarse en la discusión pública.

Magaly Medina remarcó que no se trata de condenar el lujo ni la manera en que una familia decide gastar su dinero, sino de entender el impacto social y político que puede tener en un momento tan delicado. “Nadie les quita el derecho de celebrar como quieran, pero sí creo que habría sido un gesto de humanidad y de respeto hacia las víctimas suspender el evento. Eso habría hablado mejor de ellos, sobre todo porque César Acuña es el gobernador de esa región golpeada por la delincuencia”, añadió.

Atentado estaría vinculado al control de extorsiones

El ataque en cuestión, según el ministro del Interior, Carlos Malaver, está vinculado a enfrentamientos entre las organizaciones criminales Los Pulpos, La Nueva Jauría y Los Pepes, que se disputan el control de las extorsiones en la región.

Trujillo atraviesa una ola delictiva que ya ha cobrado la vida de decenas de personas y mantiene a la ciudadanía bajo constante temor. En ese contexto, las imágenes del lujo y la fiesta familiar contrastan con la realidad de miles de trujillanos que claman por mayor seguridad.

