Perú

Magaly Medina sobre fiesta de la hija de Richard Acuña tras atentado en Trujillo: “Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”

La conductora remarcó que, si bien la familia estaba en su derecho de realizar una celebración lujosa, la ola de violencia en Trujillo exigía un gesto de solidaridad; lo más empático habría sido postergar la fiesta en señal de respeto a las víctimas

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
“Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”: Magaly Medina criticó el lujoso quinceañero de la hija de Richard Acuña. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El quinceañero de la hija de Richard Acuña sigue generando comentarios, no solo por el fastuoso despliegue que tuvo con buffet gourmet, carritos de golf y la presentación estelar del reguetonero Beéle, sino también por la coyuntura en la que se realizó.

Mientras en Trujillo, región gobernada por César Acuña, la violencia y la criminalidad marcan la agenda diaria, la familia celebraba una fiesta valorizada en más de un millón y medio de soles. Ante ello, Magaly Medina se pronunció en su programa este 18 de agosto, poniendo sobre la mesa: el contraste entre la opulencia y el dolor que viven miles de familias trujillanas a raíz de los atentados y la inseguridad.

El millonario quinceañero de la
El millonario quinceañero de la hija de Richard Acuña con Beele en escena en medio de la violencia en Trujillo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista señaló que, si bien la familia Acuña está en su derecho de celebrar como desee, hubiera sido un acto de solidaridad que la fiesta se postergara, especialmente tras el reciente atentado ocurrido en una vivienda de la avenida Perú, en el norte de nuestro país.

“Estos dos quinceañeros, donde hay mucho despilfarro y un lujo extremo, se ven opacados por este atentado horrible que casi parece obra de terrucos, en una ciudad donde ha muerto tanta gente. Ellos, siendo políticos, creo que todo eso también tendría que haber sido considerado. ‘Estamos en duelo, porque es el gobernador, el abuelo de la libertad’”, comentó la conductora, dejando en claro que más allá del derecho de cada familia, la empatía en estos momentos hubiera sido fundamental.

El millonario quinceañero de la
El millonario quinceañero de la hija de Richard Acuña con Beele en escena en medio de la violencia en Trujillo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina fue enfática al señalar que las críticas no apuntan a juzgar la vida privada de la familia Acuña, sino a cuestionar la oportunidad del festejo. “Todo festejo se cancela, porque es como bailar sobre la tumba de tantos fallecidos. Pero esos son los riesgos de querer dedicarse a la política y, al mismo tiempo, disfrutar de su dinero y de su vida. Creo que si ellos quieren vivir a su estilo, sin críticas, deberían alejarse de la política. Pero la política es muy tentadora, ¿verdad? Da poder”, comentó con ironía.

El fastuoso evento contó con la participación de más de 800 invitados, un montaje de lujo y la actuación de Beéle, artista que habría cobrado cerca de 250 mil dólares. No es la primera vez que un evento de la familia Acuña causa revuelo. Años atrás, otro de sus hijos también celebró un quinceañero con despliegue millonario, lo que evidencia un estilo marcado por la ostentación. Sin embargo, en esta ocasión, el contraste con la tragedia y la violencia en Trujillo hizo que el debate trascienda lo meramente farandulero para instalarse en la discusión pública.

Magaly Medina remarcó que no se trata de condenar el lujo ni la manera en que una familia decide gastar su dinero, sino de entender el impacto social y político que puede tener en un momento tan delicado. “Nadie les quita el derecho de celebrar como quieran, pero sí creo que habría sido un gesto de humanidad y de respeto hacia las víctimas suspender el evento. Eso habría hablado mejor de ellos, sobre todo porque César Acuña es el gobernador de esa región golpeada por la delincuencia”, añadió.

El millonario quinceañero de la
El millonario quinceañero de la hija de Richard Acuña con Beele en escena en medio de la violencia en Trujillo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Atentado estaría vinculado al control de extorsiones

El ataque en cuestión, según el ministro del Interior, Carlos Malaver, está vinculado a enfrentamientos entre las organizaciones criminales Los Pulpos, La Nueva Jauría y Los Pepes, que se disputan el control de las extorsiones en la región.

Trujillo atraviesa una ola delictiva que ya ha cobrado la vida de decenas de personas y mantiene a la ciudadanía bajo constante temor. En ese contexto, las imágenes del lujo y la fiesta familiar contrastan con la realidad de miles de trujillanos que claman por mayor seguridad.

Ministro del Interior: dos menores
Ministro del Interior: dos menores detenidos y vehículo incautado por atentado con explosivos en Trujillo

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV La FirmeRichard Acuñaperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Multan con S/ 267.500 a exclusivo colegio de Lima por negar beca a estudiantes cuyo padre padece incapacidad permanente para trabajar

La normativa establece que se deben conceder becas completas a los estudiantes cuyos tutores económicos no estén en condiciones de laborar y no cuenten con los medios para hacerlo

Multan con S/ 267.500 a

Samahara Lobatón advierte que Jefferson Farfan ‘fue su figura paterna’, pero resalta a Jesús Barco: “Me doy cuenta de lo que realmente faltó”

La hija de Melissa Klug recordó su infancia y aseguró que, aunque convivió con el exfutbolista por más de una década, no lo sintió como un verdadero padre

Samahara Lobatón advierte que Jefferson

Samahara Lobatón confiesa que Melissa Klug la castigaba fuerte y la tildó de ‘Hitler’, pero Beto Ortiz le dice: “Tendría motivos”

“Con fuerza de hombre”, mencionó la exchica reality para entrevista en ‘El Valor de la verdad’

Samahara Lobatón confiesa que Melissa

César Vega pide perdón a Suheyn Cipriani y admite que pidió abortar en medio de su adicción: “Llevo seis meses sobrio”

En una sincera confesión, el salsero reconoció haber pedido a Suheyn que abortara y aceptó todos los episodios de agresión durante su relación

César Vega pide perdón a

Suheyn Cipriani renunció de volver al El Valor de la Verdad para no exponer a su madre: “No la iba a dejar sin comer”

La modelo explicó que su prioridad siempre fue proteger a su madre, Betsabeth Noriega, y negó que intentara “comprar su silencio”

Suheyn Cipriani renunció de volver
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre violó a su

Un hombre violó a su hija durante años y fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe

Cinco perros pitbull atacaron a un reconocido neurocirujano mientras corría en Mendoza

Tras rechazar el acuerdo PRO-LLA, María Eugenia Vidal hizo un curioso posteo: “Me quedo sin trabajo, tengo que ir al sector privado”

Intentó robar un aire acondicionado de un shopping, se arrojó al vacío para escapar de la Policía y terminó detenido

Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos entre Buenos Aires y Miami sin escalas

INFOBAE AMÉRICA
Rosario Murillo purga a Néstor

Rosario Murillo purga a Néstor Moncada, el operador más temido y siniestro del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

Macron sugirió la ciudad de Ginebra como sede del posible encuentro entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

Con la mediación de Trump y líderes europeos, se aceleran las negociaciones para una posible cumbre entre Zelensky y Putin

Presionado por el cerco de EEUU, el dictador Nicolás Maduro ordenó la activación de las milicias en toda Venezuela

Edman Lara aseguró que Bolivia rechazó a la “vieja casta política” y llamó a votar por un cambio en la segunda vuelta

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”