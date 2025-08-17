Oferta laboral dirigida a personas con secundaria: Provías abre vacantes para septiembre 2025

Provías, en sus versiones Nacional y Descentralizado, es una unidad ejecutora bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú dedicada a todo lo relacionado con la infraestructura vial: se encarga de planificar, gestionar, construir y mantener carreteras, puentes y demás vías que forman parte de la red vial nacional, además de garantizar su operatividad en momentos de emergencia, administrar peajes, coordinar con gobiernos regionales y locales, y asegurar la continuidad del tránsito.
Para este septiembre 2025, Provías tiene una oferta laboral a la que podrán postular personas con secundaria, así como titulados técnicos, bachilleres y licenciados. El sueldo varía entre los S/ 2.000 y S/ 10 mil. El tipo de contrato es CAS y el plazo para postular depende de cada puesto.
Carreras que busca Provías y regiones disponibles para la convocatoria
- Carreras: Administración, Computación e informática, Contabilidad, Derecho, Ingeniería ambiental, Ingeniería civil, Ingeniería de transportes, Mecánica, Mecánica automotriz y Mecánica de producción
- Lugar de labores: Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Piura y Puno
Puestos disponibles en Provías
Son 17 vacantes las disponibles en la oferta laboral en Provías. A continuación, te compartimos la mayoría de estos puestos:
Cobrador de peaje I - Unidad de Peaje Mocce
- Vacantes: 1
- Requisitos: Secundaria completa
- Subvención: S/ 2.000
- Lugar de labores: Lambayeque
- Fecha límite: 01 de setiembre de 2025
Cobrador de peaje I - Unidad de Peaje Nazca
- Vacantes: 1
- Requisitos: Secundaria completa
- Subvención: S/ 2.000
- Lugar de labores: Ica
- Fecha límite: 01 de setiembre de 2025
Jefe técnico de peaje II - Unidad de Peaje Quilca
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título técnico superior o grado académico de bachiller en Computación e Informática, Contabilidad o Administración
- Subvención: S/ 3.100
- Lugar de labores: Arequipa
- Fecha límite: 01 de setiembre de 2025
Cobrador de peaje I - Unidad de Peaje Quilca
- Vacantes: 1
- Requisitos: Secundaria completa
- Subvención: S/ 2.000
- Lugar de labores: Arequipa
- Fecha límite: 01 de setiembre de 2025
Asistente de supervisión II
- Vacantes: 1
- Requisitos: Bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes
- Subvención: S/ 3.500
- Lugar de labores: Amazonas
- Fecha límite: 28 de agosto de 2025
Asistente de supervisión II
- Vacantes: 1
- Requisitos: Bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes
- Subvención: S/ 3.500
- Lugar de labores: Lambayeque
- Fecha límite: 29 de agosto de 2025
Asistente de supervisión II
- Vacantes: 1
- Requisitos: Bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes
- Subvención: S/ 3.500
- Lugar de labores: Piura
- Fecha límite: 28 de agosto de 2025
Especialista en mantenimiento y supervisión vial I
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes, colegiado y habilitado
- Subvención: S/ 7.500
- Lugar de labores: Amazonas
- Fecha límite: 28 de agosto de 2025
Especialista legal
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de Derecho, colegiado y habilitado
- Subvención: S/ 8.000
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de agosto de 2025
Ingeniero ambiental
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de Ingeniería Ambiental, colegiado y habilitado
- Subvención: S/ 6.600
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de agosto de 2025
Especialista en administración de contratos II
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes, colegiado y habilitado
- Subvención: S/ 10.000
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 26 de agosto de 2025
Especialista legal en afectación de predios
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de Derecho, colegiado y habilitado
- Subvención: S/ 8.000
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 27 de agosto de 2025
El plazo para postular a las vacantes que solo tienen como requisito “secundaria completa” es del 29 de agosto hasta las 16:30 horas del 1 de setiembre de 2025. La postulación se realiza a través del módulo “Sistema de Selección de Personal” disponible en la página web de la institución, a la cual puedes acceder en ESTE LINK.