Oferta laboral dirigida a personas con secundaria: Provías abre vacantes para septiembre 2025

Algunas de las regiones en las que se podrán trabajar son Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Lima, etc. Foto: Andina

Provías, en sus versiones Nacional y Descentralizado, es una unidad ejecutora bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú dedicada a todo lo relacionado con la infraestructura vial: se encarga de planificar, gestionar, construir y mantener carreteras, puentes y demás vías que forman parte de la red vial nacional, además de garantizar su operatividad en momentos de emergencia, administrar peajes, coordinar con gobiernos regionales y locales, y asegurar la continuidad del tránsito.

Para este septiembre 2025, Provías tiene una oferta laboral a la que podrán postular personas con secundaria, así como titulados técnicos, bachilleres y licenciados. El sueldo varía entre los S/ 2.000 y S/ 10 mil. El tipo de contrato es CAS y el plazo para postular depende de cada puesto.

Carreras que busca Provías y regiones disponibles para la convocatoria

Carreras: Administración, Computación e informática, Contabilidad, Derecho, Ingeniería ambiental, Ingeniería civil, Ingeniería de transportes, Mecánica, Mecánica automotriz y Mecánica de producción

Lugar de labores: Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Piura y Puno

Puestos disponibles en Provías

Son 17 vacantes las disponibles en la oferta laboral en Provías. A continuación, te compartimos la mayoría de estos puestos:

Cobrador de peaje I - Unidad de Peaje Mocce

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa

Subvención: S/ 2.000

Lugar de labores: Lambayeque

Fecha límite: 01 de setiembre de 2025

Al cobrador de peaje le pagan S/ 2.000. Foto: AdeFotos

Cobrador de peaje I - Unidad de Peaje Nazca

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa

Subvención: S/ 2.000

Lugar de labores: Ica

Fecha límite: 01 de setiembre de 2025

Jefe técnico de peaje II - Unidad de Peaje Quilca

Vacantes: 1

Requisitos: Título técnico superior o grado académico de bachiller en Computación e Informática, Contabilidad o Administración

Subvención: S/ 3.100

Lugar de labores: Arequipa

Fecha límite: 01 de setiembre de 2025

Cobrador de peaje I - Unidad de Peaje Quilca

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa

Subvención: S/ 2.000

Lugar de labores: Arequipa

Fecha límite: 01 de setiembre de 2025

Asistente de supervisión II

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes

Subvención: S/ 3.500

Lugar de labores: Amazonas

Fecha límite: 28 de agosto de 2025

Asistente de supervisión II

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes

Subvención: S/ 3.500

Lugar de labores: Lambayeque

Fecha límite: 29 de agosto de 2025

Asistente de supervisión II

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes

Subvención: S/ 3.500

Lugar de labores: Piura

Fecha límite: 28 de agosto de 2025

El Asistente de supervisión II gana S/ 3.500 en esta convocatoria de Provías. Foto: Tiffin University

Especialista en mantenimiento y supervisión vial I

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes, colegiado y habilitado

Subvención: S/ 7.500

Lugar de labores: Amazonas

Fecha límite: 28 de agosto de 2025

Especialista legal

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de Derecho, colegiado y habilitado

Subvención: S/ 8.000

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de agosto de 2025

Ingeniero ambiental

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de Ingeniería Ambiental, colegiado y habilitado

Subvención: S/ 6.600

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de agosto de 2025

Especialista en administración de contratos II

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes, colegiado y habilitado

Subvención: S/ 10.000

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 26 de agosto de 2025

Especialista legal en afectación de predios

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de Derecho, colegiado y habilitado

Subvención: S/ 8.000

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 27 de agosto de 2025

El plazo para postular a las vacantes que solo tienen como requisito “secundaria completa” es del 29 de agosto hasta las 16:30 horas del 1 de setiembre de 2025. La postulación se realiza a través del módulo “Sistema de Selección de Personal” disponible en la página web de la institución, a la cual puedes acceder en ESTE LINK.