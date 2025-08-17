Perú

Aerodirecto Sur y 42 rutas de transporte público desvían su recorrido por obras de la Línea 4 en la av. Elmer Faucett

Desde este domingo 17 de agosto inician los trabajos para la construcción de la estación Carmen de la Legua en el Callao

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo el cierre parcial de la avenida Elmer Faucett, una de las principales arterias del Callao, por las obras de construcción de la estación Carmen de la Legua (E4-8), parte del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Como resultado, el transporte público de la zona aplicará diversos desvíos para mantener la fluidez del tránsito durante el tiempo que duren los trabajos.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) precisó que la medida impactará en el servicio Aerodirecto Sur, que conecta con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, así como en 42 rutas de transporte público que recorren la avenida Elmer Faucett.

Los trabajos se ejecutan en el tramo comprendido entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, en el Callao. Por esta razón, la ATU dispuso cambios temporales en los recorridos de buses y exhortó a los usuarios a planificar con anticipación sus viajes e informarse de las nuevas directivas para evitar contratiempos.

Aerodirecto Sur: Estas son las nuevas rutas

  • Hacia el aeropuerto: los buses circularán por las avenidas Haya de la Torre, La Marina, Santa Rosa y Morales Duárez (auxiliar), con un giro en U para reincorporarse a la vía principal hacia el terminal aéreo.
  • Paraderos temporales:
  • Paraderos sin atención: Faucett y San José.
  • Hacia la av. Venezuela: se mantiene el recorrido habitual por la av. Elmer Faucett.

Transporte público Estos son los desvíos aplicados

  • Rumbo al aeropuerto Jorge Chávez: los buses irán por las auxiliares de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides, además de las vías principales de Enrique Meiggs y Argentina, antes de retomar su ruta original.
  • Dirección av. Venezuela: recorrido habitual por la av. Elmer Faucett.
La concesionaria Línea 2, responsable de la ejecución de la obra, aclaró que durante esta primera fase la avenida Faucett permanecerá habilitada en el sentido norte-sur.

La ATU recordó a los pasajeros que estas modificaciones son temporales y forman parte del avance de la Línea 4, un proyecto que busca mejorar la conectividad del aeropuerto con Lima y Callao. Asimismo, instó a los usuarios a informarse sobre las rutas alternas y considerar tiempos adicionales de traslado durante el periodo de intervención.

Policía y ATU apoyarán desvío vehicular

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional del Perú trabajarán de manera conjunta para supervisar los desvíos vehiculares y garantizar un tránsito seguro y ordenado. A los conductores se les recomienda planificar sus recorridos con anticipación y optar por las rutas alternas habilitadas.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao, primer sistema subterráneo del país, busca reducir de manera significativa los tiempos de viaje entre Ate y el Callao, beneficiando diariamente a miles de usuarios.

Actualmente, la ejecución de la Línea 4 está bajo responsabilidad de la ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que tiene a su cargo la suscripción de los contratos de gobierno a gobierno (G2G) para llevar adelante el proyecto.

