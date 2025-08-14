Perú

Delia Espinoza y todos los cambios que hizo para ubicar a Patricia Benavides en una Fiscalía Suprema

Fiscal de la Nación tuvo que mover a Zoraida Ávalos y cesar a Alcides Chinchay para poder designar a Benavides en la Segunda Fiscalía Suprema Penal

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

De izquierda a derecha: Delia
De izquierda a derecha: Delia Espinoza, Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y Alcides Chinchay. Foto: composición Infobae

La fiscal suprema Patricia Benavides oficialmente fue reincorporada al Ministerio Público gracias a una cuestionada resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la designó en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, pero antes tuvo que hacer movimientos en los despachos.

Y es que ubicar a Patricia Benavides en una de las dos fiscalías supremas disponibles resultaba problemático porque se generaba un evidente conflicto de intereses.

Como se recuerda, luego de que se revocó la suspensión de 24 meses, Delia Espinoza indicó que Benavides podría ir a parar a la Primera o a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Sin embargo, esto se descartó cuando ambos despachos advirtieron que tenían hasta 12 investigaciones en total que involucran directa o indirectamente a la exfiscal de la Nación.

Casos en los que Patricia
Casos en los que Patricia Benavides está involucrada directa o indirectamente.

Ante este escenario, Espinoza propuso a la Junta de Fiscales Supremos que Benavides sea designada como representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); sin embargo, no prosperó la idea. Así, la fiscal de la Nación no le quedó otra opción que liberar otro despacho supremo para que Benavides sea ubicada ahí.

El nuevo despacho de Patricia Benavides

En un principio se habló de que Patricia Benavides iría a la Fiscalía Suprema de Familia, a cargo actualmente de Tomás Gálvez, pero no se concretó. Y es que reubicar al fiscal supremo en otro despacho también resulta problemático porque está involucrado directa o indirectamente en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Es así que Delia Espinoza optó por mover a Zoraida Ávalos para liberar la Segunda Fiscalía Suprema Penal y que Benavides sea designada ahí. Ávalos pasó a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Designan a Patricia Benavides en
Designan a Patricia Benavides en la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal.

Para ello, la fiscal de la Nación tuvo que dar por concluida la designación del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, quien ahora se desempeñará como fiscal adjunto supremo en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

En este despacho —la Primera Fiscalía Suprema Especializada— también se dio un cambio crucial aunque no estaría vinculado a Patricia Benavides. La fiscal suprema provisional Rosa López Wong renunció por motivos personales y volvió a su cargo de carrera como fiscal superior de Lima. Delia Espinoza entonces promovió como fiscal suprema provisional a Elena Carolina Delgado Manrique, fiscal superior de Sullana.

Dan por concluida la designación
Dan por concluida la designación de Alcides Chinchay como fiscal supremo provisional.

Patricia Benavides no irá al JNE

Delia Espinoza propuso que Patricia Benavides vaya al JNE, pero esto fue rechazado por la misma Benavides y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Tomás Gálvez. Así lo revela el acta de la Junta de Fiscales Supremos.

Todos coincidieron en que no podría cambiarse la conformación del pleno del JNE cuando ya se ha convocado a elecciones generales. Espinoza indicó que lo que se busca es resguardar la imagen y el prestigio del Ministerio Público ya que Benavides está sumamente comprometida en investigaciones fiscales. Aún así, no se aceptó la idea de que vaya al tribunal electoral.

Así, la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina seguirá como representante del Ministerio Público ante el JNE.

