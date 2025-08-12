Congreso: Buscan que sea obligatorio el Carné de Sanidad para quienes trabajan en delivery de alimentos

Repartidores de delivery realizan huelga por derecho laboral Foto: Andina

Desde el Congreso de la República se plantea la obligatoriedad del Carné de Sanidad para todas las personas que trabajen en el reparto o delivery de alimentos en el país.

Esta propuesta fue hecha por la parlamentaria Elizabeth Medina, de la bancada de Somos Perú, a través del proyecto de ley N.° 12063/2025-CR.

“El proyecto establece que toda persona natural que preste el servicio de reparto y/o delivery de alimentos, y que por la naturaleza de sus labores tenga contacto directo con productos destinados al consumo humano o con el público en general, está obligada a contar con el carné de sanidad”, indica el artículo dos de la propuesta.

El objetivo central de la iniciativa es prevenir enfermedades de transmisión alimentaria y garantizar que quienes manipulen alimentos preparados cumplan condiciones sanitarias mínimas. La medida alcanzaría a repartidores que trabajen con restaurantes y servicios afines, incluyendo aquellos que operan a través de plataformas digitales.

La propuesta también detalla que los contenedores utilizados para el transporte de comida “deben ser exclusivos para tal fin y estar limpios”, además de contar con un cierre que asegure el aislamiento de los alimentos del exterior, con el fin de evitar la contaminación cruzada.

Repartidor motorizado de comida. Foto: Perú Retail

Fiscalización y razones detrás de la medida

De aprobarse, la fiscalización estaría a cargo de los gobiernos locales, quienes verificarían tanto el cumplimiento del carné como las condiciones de transporte. En la exposición de motivos, se advierte que el servicio de delivery opera en gran parte dentro de un mercado informal de plataformas digitales, lo que genera riesgos para la seguridad alimentaria. Entre los problemas señalados figuran la falta de control en la temperatura de los alimentos, deficiencias de higiene durante el transporte y la posible contaminación cruzada.

“Es obligación del Estado peruano proteger la salud de los consumidores que obtienen sus alimentos mediante reparto y/o delivery, mediante el establecimiento de condiciones mínimas de orden sanitario como el contar con el carné de sanidad, portar un contenedor exclusivo para el transporte de alimentos, limpio y que tenga aislamiento del exterior”, precisa el documento.

El Carné de Sanidad, también conocido como carné de salud, es un documento emitido por las municipalidades que certifica el estado de salud y las condiciones de higiene de una persona o empresa dedicada a la manipulación y/o venta de alimentos de consumo humano, ya sea en servicios públicos o privados. Su obtención implica exámenes médicos y pruebas que garantizan que el portador no presenta enfermedades que puedan transmitirse a través de los alimentos.

La propuesta legislativa se enmarca en la necesidad de contar con estándares unificados para el sector, con el fin de proteger a los consumidores y reforzar las prácticas seguras en la cadena de reparto de comida en el país.

El trámite del Carné de Sanidad se realiza en las municipalidades distritales. (Foto: Ministerio de Salud)

¿Qué necesito para sacar mi Carné de Sanidad?

El trámite del Carné de Sanidad se realiza en las municipalidades distritales. El solicitante debe acudir con su documento de identidad (DNI)y, en algunos casos, una foto tamaño carné.

El procedimiento incluye evaluaciones médicas, como exámenes de laboratorio y revisión clínica, para descartar enfermedades transmisibles. Algunas municipalidades exigen capacitaciones sobre manipulación de alimentos antes de la entrega.

El pago varía según el distrito y se efectúa en caja municipal o bancos autorizados. Una vez aprobados los exámenes, el carné se entrega en un plazo que puede ir de uno a cinco días hábiles, según cada jurisdicción.