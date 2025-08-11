Perú

Suheyn Cipriani expone indignantes mensajes de César Vega durante su embarazo: “No la amo y menos a su barriga”

La modelo hizo públicos los mensajes que recibió del salsero César Vega durante su embarazo, donde él expresó rechazo hacia ella y hacia el hijo que esperaban, además de pedirle que abortara.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Suheyn Cipriani expone los indignante mensajes de César Vega. Panamericana TV

La modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani ha dejado al descubierto una serie de mensajes y episodios vividos durante su relación con el cantante de salsa César Vega. Las revelaciones salieron a la luz en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde detalló no solo los maltratos físicos que sufrió, sino también los crueles comentarios vía chat que recibió mientras atravesaba su embarazo.

Durante el espacio televisivo, Cipriani recordó los momentos en que la convivencia con el artista se volvió insostenible. En una de las conversaciones expuestas, la madre de Vega pide al cantante dejar de discutir con la modelo a raíz de las constantes quejas de los vecinos. Él responde de manera tajante: “Le dije que se largue y se fue..qué triste debe ser tampoco la amo y menos a su barriga”.

En lugar de cuestionar a su hijo por su comportamiento, la mandre de César Vega tuvo una inesperada respuesta. “Que se vaya entonces, pero ya dejen de estar peleando los dos. Todo el edificio se está quejando”, escribió.

Suheyn Cipriani revela que César
Suheyn Cipriani revela que César Vega intentó atacar a su padre con un cuchillo en un momento de furia. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Estos mensajes forman parte de la pregunta número ocho en el programa, cuando el conductor cuestionó a Suheyn sobre si César Vega le pidió abortar. Ella confirmó con detalle el episodio. “Me dijo que me tome una pastilla del día siguiente porque ya no quería un hijo. Se me acabó el mundo. No entendía nada. Ahí no sabía que estaba embarazada. Cuando él me dice que tome la pastilla, me puse a llorar. Me tomé la pastilla, pero pasaron tres semanas y fue por las puras, ya había quedado embarazada. Desde ahí empezó un episodio espantoso”, recordó.

Según lo narrado en el programa, su situación se agravó cuando recibió el rechazo de quien en un inicio le había propuesto tener un hijo juntos.

Cipriani también reveló los motivos que la llevaron a registrar en video los episodios de agresión que sufrió, principalmente porque la madre de Vega no le creía. “Ahí es donde empieza a jalonearme y empecé a grabar porque mentía mucho. Yo se lo mandaba a su mamá para que vea. Ella justificaba mucho el tema de su alcoholismo”, explicó.

Suheyn Cipriani expone terribles mensajes
Suheyn Cipriani expone terribles mensajes de César Vega.

La exreina de belleza contó que el comportamiento incluyó manipulación, presión para abortar y una reacción violenta frente a la negativa de Cipriani de permanecer a su lado.

Las revelaciones de Cipriani han generado un fuerte impacto en la opinión pública, ya que no solo implican acusaciones directas de maltrato físico y psicológico, sino que además exponen conversaciones y evidencias que comprometen la versión de Vega.

Todas las revelaciones de violencia
Todas las revelaciones de violencia de Suheyn Cipriani en manos de César Vega en ‘El Valor de la Verdad’

¿Quién es Suheyn Cipriani?

Suheyn Cipriani es una modelo y estudiante universitaria nacida en Lima, que a sus 28 años destaca en la escena del modelaje en Perú. Inició su carrera profesional a los 17 años al participar en el Elite Model Look Perú 2014, donde compartió escenario con otros talentos jóvenes, aunque el título en esa edición fue para la arequipeña Elsa Rondón.

En 2019, Cipriani representó a Lima en el Miss Perú, logrando llegar al Top 10 y obteniendo el premio al Mejor Cuerpo, mientras la corona principal quedó en manos de Anyella Grados. Ese mismo año, alcanzó una meta internacional al ganar el certamen Miss Eco Internacional en El Cairo, Egipto. En esa competencia venció a la representante de Filipinas, Maureen Montagne, y recibió la corona de Cynthia Magpatoc Thomalla, Miss Eco Internacional 2018. Sin embargo, su reinado se vio interrumpido en mayo de 2020, cuando le retiraron la corona por incumplir la regla que prohíbe el embarazo de las reinas durante su mandato.

En 2023, Suheyn Cipriani regresó a la competencia como retadora en Miss Perú, logrando el puesto de primera finalista. Se convirtió en la primera madre que participa en este certamen nacional, marcando un precedente.

En febrero de 2025, dio a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con el salsero César Vega, a quien terminó denunciando por violencia familiar.

César Vega, el sonero con
César Vega, el sonero con antecedentes de violencia denunciado por Suheyn Cipriani

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.

