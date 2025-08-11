Perú

Renzo Reggiardo sobre posible candidatura de López Aliaga: “Lo que él decida, yo estaré a su lado”

El teniente alcalde de Lima descartó que el burgomaestre haya incurrido en campaña anticipada y aseguró que las actividades cuestionadas se realizaron fuera de actos oficiales y sin infringir la ley electoral

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

El teniente alcalde de Lima aseguró que la gestión municipal continúa con normalidad pese a las especulaciones. X: Canal N

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, manifestó su respaldo absoluto a Rafael López Aliaga en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial. Afirmó que su apoyo se mantendrá firme, tanto si el alcalde decide continuar en su puesto como si opta por dejarlo para competir en las elecciones.

En declaraciones a Canal N, Reggiardo aclaró que no ha conversado directamente con López Aliaga sobre el tema, aunque aseguró que la labor en la comuna capitalina continúa según lo planificado. Indicó que su responsabilidad como encargado de Seguridad Ciudadana lo mantiene concentrado en la ejecución de proyectos, operativos y mejoras que fueron trazados desde el inicio de la gestión.

“Es una decisión exclusiva del alcalde”

El teniente alcalde recalcó que la determinación de renunciar para participar en una contienda electoral es una decisión que solo corresponde a López Aliaga. “Lo que él decida, yo seguiré a su lado, respaldándolo donde considere estar. Es su decisión renunciar o permanecer en el cargo”, señaló.

Renzo Reggiardo podría ser sancionado
Renzo Reggiardo podría ser sancionado si se confirma que vulneró neutralidad electoral. Foto: Facebook Rafael López Aliaga

Afirmó que mientras no exista un anuncio oficial, el equipo municipal continuará avanzando en obras y programas comprometidos con los vecinos. Reggiardo destacó que, pese a la coyuntura política, no se han detenido las iniciativas de infraestructura, ordenamiento del tránsito y reforzamiento de la seguridad en distintas zonas de Lima.

Respuesta a cuestionamientos del JNE

Sobre las observaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a presunta campaña anticipada, Reggiardo sostuvo que no provienen de un pronunciamiento del pleno, sino de reportes elaborados por fiscalizadores.

“Rafael no es candidato, por lo tanto no está incumpliendo nada”, afirmó. Detalló que en los viajes del alcalde al interior del país, las actividades no se han realizado en calidad de autoridad municipal y que, para ello, dejó el despacho encargado a su nombre.

“No hay actos que vulneren el marco electoral”

El MTC respondió a Rafael
El MTC respondió a Rafael López Aliaga y aclaró que el caso de la Vía Expresa Sur no implica una multa inmediata, sino el inicio de un proceso administrativo sancionador contra la Municipalidad de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

El funcionario reiteró que las apariciones públicas del alcalde no constituyen actos oficiales y que, por lo tanto, no infringen la legislación electoral vigente. “Hasta el momento no hemos recibido sanciones ni notificaciones, lo que demuestra que no hay una base legal sólida para acusar una infracción”, agregó.

Sostuvo que los informes de los fiscalizadores pueden obedecer a interpretaciones erróneas del marco normativo, ya que la legislación establece límites y prohibiciones específicos para los candidatos oficiales, condición que López Aliaga aún no tiene.

Debate sobre la campaña anticipada

En el ámbito político, la figura de la campaña electoral adelantada ha generado controversia en los últimos años. La Ley Orgánica de Elecciones contempla sanciones para autoridades que utilicen recursos públicos con fines proselitistas antes del inicio oficial de la campaña. Sin embargo, las opiniones difieren sobre qué constituye exactamente una infracción, lo que ha llevado a que casos como el de López Aliaga se discutan en instancias administrativas y políticas.

Rafael López Aliaga prometió durante
Rafael López Aliaga prometió durante su campaña hacia la alcaldía de Lima que el municipio iba a adquirir 10 mil motos para fortalecer el patrullaje - crédito Andina

En este contexto, Reggiardo insistió en que ninguna de las actividades observadas ha implicado el uso de recursos municipales para fines electorales y que todo se ha realizado respetando los procedimientos legales. Remarcó que su prioridad y la de su equipo es mantener la gestión activa y sin interrupciones.

Enfoque en la gestión municipal

El teniente alcalde reafirmó que la Municipalidad de Lima continuará ejecutando su plan de trabajo, con énfasis en mejorar la seguridad ciudadana, ampliar el patrullaje y fortalecer la coordinación con la Policía Nacional. También mencionó que existen proyectos de recuperación de espacios públicos y de modernización de la infraestructura vial en marcha.

“Más allá de las decisiones políticas que pueda tomar el alcalde, nuestra labor es cumplir con la agenda de gestión que nos hemos propuesto y responder a las demandas de los vecinos”, puntualizó.

