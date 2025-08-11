Perú

Murió Miguel Uribe: políticos peruanos reaccionan al deceso del senador y candidato presidencial

El deceso se produjo alrededor de las 1:56 a.m., según los médicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Miguel Uribe Turbay murió en
Miguel Uribe Turbay murió en Bogotá durante la madrugada del 11 de agosto luego de dos meses de incansable lucha.

Miguel Uribe Turbay murió en Bogotá durante la madrugada del 11 de agosto luego de dos meses de incansable lucha. El senador colombiano había sido víctima de un atentado cuando lideraba un acto político con motivo de su candidatura a la presidencia de la República y desde entonces su estado de salud fue crítico. La noticia de su deceso fue confirmada por su esposa y ha motivado una ola de reacciones en toda la región.

En Perú, las reacciones demoraron en llegar y una de las primeras fue la del representante del Partido Aprista Peruano Jorge del Castillo. Desde su cuenta de X dijo que su agrupación política lamenta la muerte del senador. “Nuestras condolencias a su esposa que tanto luchó por salvarlo. Al pueblo colombiano que perdió a un líder”, escribió.

Lideresa de Fuerza Popular se
Lideresa de Fuerza Popular se pronunció tras la muerte del senador Miguel Uribe.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Que su familia encuentre consuelo y que su memoria perdure como ejemplo de servicio a su país. A quienes usan la violencia para intimidar, les decimos: ¡No vencerán! La fe y el compromiso con la libertad siempre serán más fuertes que el miedo”, escribió la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.

Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, se sumó a los pronunciamientos con una publicación en la que recalcó que “la violencia nunca será el camino para ningún cambio”. La defensora de las políticas impulsadas por Alberto Fujimori durante la más reciente dictadura envió sus condolencias a la familia Uribe.

Líderes internacionales reaccionan

Colombia ha despertado con la lamentable noticia de la muerte del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y las reacciones de las principales figuras de la política local y regional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros en resaltar que “el mal lo destruye todo” para indicar que la muerte del senador se equipara a la muerte de “la esperanza”. “Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

A través de su cuenta
A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe - crédito Luisa González/REUTERS/Prensa Miguel Uribe

En la misma línea se encuentra el pronunciamiento del exmandatario Iván Duque. “El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente (...) El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”, escribió.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio dijo haber recibido con tristeza la noticia del deceso. En su publicación difundida a través de redes sociales señaló que el país norteamericano muestra su solidaridad con la familia y el pueblo colombiano en este periodo de luto y de reclamo por justicia para los responsables de la muerte del político.

Temas Relacionados

Miguel UribeMurió Miguel UribeColombiaperu-politica

Últimas Noticias

Dina Boluarte iba a cobrar un cuarto de millón de soles por demanda a Reniec, pero Poder Judicial le cerró el paso

El Poder Judicial frenó el pago de más de S/239,000 a la presidenta, derivado de una demanda laboral contra Reniec, hasta que se resuelva la casación. El MEF negó haber presionado para que el desembolso se priorice

Dina Boluarte iba a cobrar

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima hoy 11 de agosto 2025

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la ciudad peruana

Conoce dónde están las gasolineras

Esmeralda Sánchez arrasó en la premiación de la Copa Panamericana de Vóley 2025 tras dominar las estadísticas

La líbero peruana recibió tres galardones individuales por su destacado rendimiento, convirtiéndose en una de las figuras principales durante la ceremonia de clausura del torneo continental

Esmeralda Sánchez arrasó en la

Día del Café Peruano: Lima tendrá un gran festival con ingreso libre y miles de cappuccinos gratis

El evento Festival Cafesazo Peruano, que se hará en el distrito de Pueblo Libre, reunirá a numerosas personas amantes de esta bebida este sábado 23 y domingo 24 de agosto

Día del Café Peruano: Lima

¿Quién ganó el pozo de más de 33 millones de La Tinka este domingo 10 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

El sorteo de La Tinka dejó millones en juego este 10 de agosto. Consulta si el pozo reventó o sigue acumulándose. ¿Eres uno de los afortunados?

¿Quién ganó el pozo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Le clavó un hierro en el ojo a un hombre y dos años más tarde volvió al club del barrio: quedó detenido por el crimen

Aportes del judaísmo al Derecho Constitucional

Luego de rechazar el acuerdo con La Libertad Avanza, María Eugenia Vidal contó a quién votará en CABA

Lanzan una campaña gratuita para la detección de una enfermedad inflamatoria subdiagnosticada

Cómo el deshielo acelerado de un glaciar transforma la biodiversidad marina y afecta la pesca en Groenlandia

INFOBAE AMÉRICA
Disney y Universal se enfrentan

Disney y Universal se enfrentan a Midjourney por el uso de IA en imágenes de Star Wars, Marvel y Los Simpson

La sorprendente solución energética que esconde la maleza invasora en Australia

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intevenir en casamientos con menores de edad

Brasil en el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania: Putin llamó a Lula mientras Kiev sigue sin nombrar embajador en Brasilia

TELESHOW
Entre batallas y grandes voces,

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

El repentino viaje de Wanda Nara a México para un proyecto especial: “La felicidad que tengo”

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”