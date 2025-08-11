Murió Miguel Uribe: políticos peruanos reaccionan al deceso del senador y candidato presidencial

Miguel Uribe Turbay murió en Bogotá durante la madrugada del 11 de agosto luego de dos meses de incansable lucha.

Miguel Uribe Turbay murió en Bogotá durante la madrugada del 11 de agosto luego de dos meses de incansable lucha. El senador colombiano había sido víctima de un atentado cuando lideraba un acto político con motivo de su candidatura a la presidencia de la República y desde entonces su estado de salud fue crítico. La noticia de su deceso fue confirmada por su esposa y ha motivado una ola de reacciones en toda la región.

En Perú, las reacciones demoraron en llegar y una de las primeras fue la del representante del Partido Aprista Peruano Jorge del Castillo. Desde su cuenta de X dijo que su agrupación política lamenta la muerte del senador. “Nuestras condolencias a su esposa que tanto luchó por salvarlo. Al pueblo colombiano que perdió a un líder”, escribió.

Lideresa de Fuerza Popular se pronunció tras la muerte del senador Miguel Uribe.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Que su familia encuentre consuelo y que su memoria perdure como ejemplo de servicio a su país. A quienes usan la violencia para intimidar, les decimos: ¡No vencerán! La fe y el compromiso con la libertad siempre serán más fuertes que el miedo”, escribió la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.

Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, se sumó a los pronunciamientos con una publicación en la que recalcó que “la violencia nunca será el camino para ningún cambio”. La defensora de las políticas impulsadas por Alberto Fujimori durante la más reciente dictadura envió sus condolencias a la familia Uribe.

Líderes internacionales reaccionan

Colombia ha despertado con la lamentable noticia de la muerte del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y las reacciones de las principales figuras de la política local y regional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros en resaltar que “el mal lo destruye todo” para indicar que la muerte del senador se equipara a la muerte de “la esperanza”. “Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

En la misma línea se encuentra el pronunciamiento del exmandatario Iván Duque. “El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente (...) El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”, escribió.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio dijo haber recibido con tristeza la noticia del deceso. En su publicación difundida a través de redes sociales señaló que el país norteamericano muestra su solidaridad con la familia y el pueblo colombiano en este periodo de luto y de reclamo por justicia para los responsables de la muerte del político.