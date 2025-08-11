María Pía Copello sorprende al convertirse en JLo durante animada parodia en popular cebichería limeña

La presentadora sorprendió a todos al sumarse a la coreografía viral inspirada en el Super Bowl 2020, mostrando una energía contagiosa y pasos precisos que conquistaron tanto a los comensales como a los usuarios de redes sociales (Instagram)

La presentadora de televisión María Pía Copello volvió a captar la atención de sus seguidores al sumarse a una divertida dinámica en un conocido restaurante limeño famoso por sus coreografías virales.

Esta vez, la conductora asumió el reto de recrear la recordada presentación de Jennifer Lopez junto a J Balvin en el Super Bowl 2020, acompañada por el entusiasta elenco de bailarines que conforman el equipo del local.

Con pasos bien ejecutados y mucha actitud, el video rápidamente generó reacciones positivas en redes sociales, donde figuras del espectáculo y cibernautas elogiaron la energía y simpatía de la también excompañera de Timoneo.

Una parodia con sabor limeño

La conductora María Pía Copello aceptó el reto de sumarse a una coreografía inspirada en el show de JLo y J Balvin, junto al entusiasta equipo de una cebichería limeña que arrasa con sus videos en plataformas digitales. (Instagram)

En medio del ambiente festivo que caracteriza a la reconocida cebichería, María Pía Copello aceptó sumarse a una de las coreografías que han convertido al local en un fenómeno digital.

La propuesta consistía en recrear la puesta en escena que Jennifer Lopez presentó junto a J Balvin en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020, un número cargado de ritmo y energía que exigía coordinación y entrega.

Con la guía del equipo de bailarines del restaurante, la presentadora se integró a la rutina, adaptándose a cada movimiento con soltura. El resultado no solo quedó registrado en video, sino que se convirtió en una pieza viral que acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

Precisión y entusiasmo en cada paso

La presentadora sorprendió con pasos firmes y coordinados, fusionando la energía del espectáculo de JLo con la calidez del baile grupal en la cebichería, generando comentarios positivos en redes sociale (Instagram)

El registro audiovisual muestra cómo Copello, luciendo una gran sonrisa y vistiendo acorde a la ocasión, se desplaza por el espacio junto a los trabajadores del local, quienes ya son conocidos por sus impecables interpretaciones.

La sincronización del grupo y la manera en que la conductora asumió su papel llamaron la atención de los usuarios. Cada movimiento fue ejecutado con precisión, logrando transmitir la misma energía que la presentación original.

La escena recordó a muchos el despliegue visual y musical del show de Miami, pero con el toque cercano y humorístico que caracteriza a las iniciativas del restaurante.

Reacciones en redes y del medio artístico

Con frases llenas de gratitud y emoción, María Pía Copello describió su experiencia bailando con el equipo de la cebichería, recibiendo mensajes de apoyo y admiración por su entrega y actitud en la grabación. (Instagram)

Tras la publicación, los comentarios positivos no se hicieron esperar. Cibernautas destacaron la capacidad de la presentadora para desenvolverse en el baile, mientras que colegas de la farándula local aplaudieron la propuesta.

“Ha sido una experiencia preciosa estar al lado de todo este equipo!!!! Gracias Mariano por haber sido el mejor profe!!! Quedó increíble!!! 💃💃💃💃 ya viene el detŕas... me pasó de todo!!!”, escribió Copello en el mismo post, revelando la buena conexión que tuvo con los integrantes del elenco.

La frase “me pasó de todo” dejó entrever que la grabación estuvo llena de anécdotas y momentos espontáneos que aportaron frescura al producto final.

Una dinámica que conecta con el público

El formato que mezcla baile, figuras reconocidas y un escenario popular se consolidó con María Pía Copello, quien sumó frescura y visibilidad a una dinámica que ya es parte de la identidad del local. (Instagram)

La cebichería, conocida por integrar a sus trabajadores en coreografías pensadas para redes sociales, ha convertido esta práctica en una herramienta para conectar con sus clientes y ampliar su alcance digital.

Al sumar a figuras reconocidas, el impacto crece, y en esta ocasión, la presencia de María Pía Copello reforzó esa fórmula. La combinación de un tema icónico, un elenco carismático y la participación de una personalidad televisiva resultó en un contenido atractivo para múltiples públicos.

La experiencia evidenció que, más allá de la gastronomía, el entretenimiento también puede ser un ingrediente clave para mantener viva la atención del público en un contexto cada vez más competitivo.