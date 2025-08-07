Día del Nutricionista Peruano: qué ocurre en una consulta nutricional

El nutricionista mide el peso, la talla, el índice de masa corporal (IMC), el perímetro de cintura y otras medidas corporales del paciente (Freepik)

Cada vez más personas en el Perú reconocen la importancia de llevar una alimentación saludable para prevenir enfermedades, mejorar su bienestar y alcanzar una mejor calidad de vida. Según el Ministerio de Salud (Minsa), más del 50% de los peruanos presenta exceso de peso, y un gran porcentaje sufre de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y dislipidemias, muchas de las cuales están directamente relacionadas con una alimentación inadecuada. En este contexto, las consultas con nutricionistas se han vuelto más comunes y valoradas por la población.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha informado que el número de atenciones en sus servicios de nutrición ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente tras la pandemia, cuando muchas personas comenzaron a prestar mayor atención a su salud integral. Sin embargo, a pesar del creciente interés por la nutrición, muchas personas aún desconocen qué se hace exactamente durante una consulta con un nutricionista. El Día del Nutricionista Peruano, que se celebra cada 6 de agosto, es una excelente oportunidad para valorar la labor de estos profesionales y despejar dudas sobre su rol en el cuidado de la salud.

¿Qué ocurre en una consulta nutricional?

El nutricionista también brinda información para que el paciente aprenda a planificar menús e identificar alimentos saludables (Freepik)

Una consulta nutricional va mucho más allá de recibir una dieta. Es un espacio personalizado donde el nutricionista evalúa la salud general de la persona, en base a herramientas como el índice de masa corporal y la composición corporal, para brindar herramientas que mejoren su alimentación y estilo de vida.

Durante la primera consulta, el especialista realiza una evaluación completa que incluye:

Historia clínica y alimentaria : se revisa el estado de salud del paciente, antecedentes médicos, medicamentos que toma, síntomas, y también se indaga sobre sus hábitos alimenticios, horarios, preferencias y restricciones.

Evaluación antropométrica : el nutricionista mide el peso, la talla, el índice de masa corporal (IMC), el perímetro de cintura y otras medidas corporales para tener un panorama del estado nutricional del paciente.

Diagnóstico nutricional : con los datos obtenidos, se determina si la persona presenta sobrepeso, desnutrición, obesidad, retención de líquidos u otros problemas relacionados con la alimentación.

Plan de alimentación personalizado : se elabora una guía alimentaria adaptada a los objetivos del paciente (bajar de peso, controlar una enfermedad, aumentar masa muscular, etc.), considerando su ritmo de vida, gustos y posibilidades económicas.

Educación nutricional: el nutricionista también brinda información para que el paciente aprenda a leer etiquetas, planificar menús, identificar alimentos saludables y evitar mitos o dietas extremas.

En las consultas de seguimiento, se evalúan los avances, se ajusta el plan si es necesario y se refuerzan los conocimientos para lograr un cambio de hábitos sostenible.

¿Por qué es importante asistir a una consulta nutricional?

Asistir a una consulta nutricional es una decisión que puede cambiar positivamente la vida de una persona. No se trata solo de bajar o subir de peso, sino de mejorar la relación con los alimentos, prevenir enfermedades y sentirse mejor física y emocionalmente.

También es recomendable acudir a un nutricionista si deseas mejorar tu alimentación en general (Freepik)

Los nutricionistas no recetan dietas restrictivas, sino que acompañan al paciente en un proceso de cambio que respete su individualidad, sus emociones y sus necesidades. Además, ayudan a combatir la desinformación que existe en redes sociales sobre dietas milagrosas o productos “detox” que muchas veces ponen en riesgo la salud.

¿En qué casos es necesario asistir a una consulta nutricional?

Cualquier persona puede beneficiarse de una consulta nutricional, pero existen situaciones en las que se vuelve especialmente necesaria:

Personas con sobrepeso, obesidad o desnutrición

Pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, problemas renales o gastrointestinales

Mujeres embarazadas o en etapa de lactancia

Niños y adolescentes en etapa de crecimiento

Adultos mayores que requieren una alimentación específica según su condición de salud

Deportistas o personas activas que necesitan planes nutricionales para mejorar su rendimiento

Personas con trastornos alimentarios como anorexia, bulimia o trastorno por atracón

También es recomendable acudir a un nutricionista si deseas mejorar tu alimentación en general, aprender a comer más sano o prevenir enfermedades a largo plazo.