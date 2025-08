Cuál es el color favorito de las personas menos inteligentes, según la psicología

Investigaciones vinculan las preferencias cromáticas con rasgos de personalidad y rendimiento cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de investigaciones en el campo de la psicología del color han revelado que los colores que más atraen a una persona pueden estar relacionados con ciertos rasgos de personalidad, estados emocionales e incluso con sus niveles de inteligencia y creatividad. Según un conjunto de estudios realizados en entornos universitarios y clínicos, se ha detectado una correlación entre la preferencia por el color naranja y una menor capacidad cognitiva en áreas como resolución de problemas, pensamiento lógico y memoria de trabajo.

Esta conclusión surge del análisis de datos recogidos en experimentos donde los participantes completaron pruebas de inteligencia como el WAIS-IV (Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos) y test proyectivos, junto con cuestionarios sobre preferencias cromáticas. Aquellos que mostraban una inclinación marcada hacia el color naranja tendían a obtener puntajes más bajos en métricas relacionadas al razonamiento abstracto y la flexibilidad cognitiva.

El naranja y su simbología emocional

El naranja, compuesto por una mezcla de rojo y amarillo, es percibido como un color enérgico, entusiasta y sociable. Es frecuentemente utilizado en marketing y diseño para atraer la atención, estimular el apetito y provocar emociones positivas. Sin embargo, los expertos advierten que también puede estar asociado a rasgos como la impulsividad, la falta de introspección y la superficialidad emocional.

La psicóloga del color Karen Haller, autora del libro The Little Book of Colour, señala que si bien el naranja puede promover sensaciones de calidez y apertura, una preferencia excesiva por este color, especialmente en adultos, puede reflejar un deseo de gratificación inmediata y una baja tolerancia a la frustración. Estas características, según estudios en psicología evolutiva, se relacionan con pobres habilidades de autorregulación cognitiva.

El color naranja se asocia con impulsividad, gratificación inmediata y menor capacidad para el pensamiento lógico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios relevantes sobre color e inteligencia

Una investigación publicada en la revista Current Psychology (2018) examinó las relaciones entre los colores favoritos de más de 800 estudiantes universitarios y sus puntuaciones en pruebas estandarizadas de inteligencia fluida y cristalizada. El hallazgo fue que quienes preferían colores como el azul o el verde tendían a tener mejores habilidades analíticas y mayor pensamiento estratégico, mientras que aquellos que elegían el naranja como su color principal mostraban dificultades en el razonamiento complejo y menor desempeño académico.

Por su parte, un estudio conducido por la Universidad de Rochester (EE.UU.) analizó la percepción pública del color naranja y concluyó que muchas personas lo asocian con lo kitsch, lo barato o lo infantil, lo cual podría explicar en parte por qué algunos expertos lo vinculan con niveles más bajos de sofisticación mental.

La polémica detrás de estas afirmaciones

Cabe señalar que esta línea de investigación no está exenta de controversia. Varios psicólogos y sociólogos advierten que vincular la preferencia por un color con la inteligencia puede resultar reduccionista y hasta discriminatorio, especialmente si se interpretan estos hallazgos sin contexto.

El psicólogo social Daniel Wegner sostiene que las elecciones cromáticas pueden verse influenciadas por muchos factores culturales, contextuales y personales, como el entorno familiar, la exposición al arte o incluso el clima del lugar donde una persona creció. Por tanto, atribuir la elección del color naranja a una falta de inteligencia podría ignorar otras variables importantes.

Estudios en psicología del color revelan que quienes eligen el naranja suelen obtener puntajes bajos en pruebas de inteligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existen contradicciones: mientras algunas investigaciones lo vinculan con una menor capacidad analítica, otras sugieren que el naranja puede estar asociado con personas altamente creativas pero menos orientadas a la lógica tradicional, como artistas, diseñadores o comunicadores.

¿Color e inteligencia están realmente relacionados?

En resumen, aunque varios estudios han encontrado una asociación estadística entre la preferencia por el color naranja y un menor rendimiento en pruebas de inteligencia, estos resultados no deben interpretarse como una regla rígida. La relación entre estética personal e inteligencia es compleja, y sigue siendo objeto de debate entre expertos.

Lo que parece claro es que los colores que elegimos pueden decir algo sobre nuestro mundo interno, pero no determinan por sí solos nuestra capacidad intelectual. Como en muchos aspectos del comportamiento humano, se trata de un fenómeno multifactorial, en el que intervienen tanto predisposiciones biológicas como influencias culturales.