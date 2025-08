Miembro de FF.AA. es extorsionado y dejan un explosivo en su negocio en Los Olivos

Miembro de Fuerzas Armadas es extorsionado y dejan un explosivo en su negocio en Los Olivos - Buenos Días Perú

Un atentado extorsivo ocurrido en el distrito de Los Olivos, Lima, tuvo como víctima a un miembro de las Fuerzas Armadas. Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en una cevichería de propiedad del militar, quien había recibido amenazas por parte de un grupo conocido como “Los Injertos del Cono Norte”. Este caso evidencia que ni siquiera los integrantes de las instituciones armadas están exentos de ser blanco de las mafias que operan en la capital.

Atentado en la madrugada

Durante la madrugada, una cámara de seguridad registró la llegada de un sujeto a la cevichería ubicada en Los Olivos. El individuo se acercó disimuladamente a la puerta del local, dejó el artefacto explosivo y se retiró de inmediato. Segundos después, el detonante explotó, provocando daños significativos en la puerta metálica, los vidrios del interior y parte del suelo de concreto. Las imágenes muestran el impacto de la detonación, que dobló la estructura y levantó una nube de polvo.

Extorsionan a miembro de las Fuerzas Armadas - Buenos Días Perú

El propietario, vestido con su uniforme de camuflaje, inspeccionó los destrozos conmocionado. Había abierto el local tras la pandemia con esfuerzo y, pese a pertenecer a las fuerzas del orden, reconoció que el fenómeno de la extorsión afecta a toda la zona. “Era solo cuestión de tiempo de que me llegue porque estaba llegando a todo el mundo, a todos en el Cono Norte, Ancón, Los Olivos, Puente Piedra, Comas, San Martín. Lamentablemente iba a llegar y llegó”, expresó el militar.

Amenazas previas y exigencia de dinero

El afectado relató que recibió amenazas directas desde dos semanas antes del atentado. Los mensajes y llamadas provenían de una organización delincuencial que firmaba como “Los injertos del norte” o atribuía las intimidaciones a un sujeto conocido como “Monstruo del cono norte”. Las exigencias eran claras: querían dinero, pero el monto específico lo conoce la policía, según manifestó el propio agraviado.

Tras la explosión, los extorsionadores dejaron una carta manuscrita dirigida no solo a la cevichería, sino también a otros negocios de la zona. El mensaje advertía: “Este aviso va para la cevichería Causa y Mar y para todos los negocios de los Olivos. Si no se alinean ya conmigo, empezaré a matarlos todos los días. Atentamente, Randy”.

Extorsionan a miembro de las Fuerzas Armadas - Buenos Días Perú

Ola de extorsiones en Lima Norte

Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, precisó que semanalmente recibe entre tres y cuatro denuncias de extorsión contra comercios del distrito. Advirtió que la cifra podría ser mayor, ya que muchos empresarios prefieren no denunciar por temor a represalias. El funcionario resaltó que la problemática es creciente y afecta a distintos rubros, desde bodegas hasta peluquerías, muchas veces antes incluso de inaugurar sus negocios.

Castillo instó a las autoridades nacionales a implementar el llamado “plan celador”, que busca reforzar la presencia policial en las calles para enfrentar la criminalidad. “Por lo menos yo a la semana recibo tres o cuatro denuncias de comercios en Los Olivos amenazados, extorsionados, intimidados. Muchos no denuncian por miedo”, puntualizó.

Falta de resultados del gobierno

La crisis de inseguridad afecta de forma particular a los distritos del norte de Lima. Según estadísticas, Lima, Piura y La Libertad lideran el número de denuncias por extorsión. El fenómeno se extiende a comerciantes, restaurantes, barberías y diversos establecimientos en todo el país.

La reciente rotación en la cartera del Interior, con la llegada del general Carlos Malaver, no ha revertido hasta ahora la ola de extorsiones y atentados. Especialistas y vecinos consideran que los planes estatales no están dando resultados frente a la magnitud y audacia de las bandas criminales, que ya no distinguen a sus víctimas y actúan de manera cada vez más violenta.