Alejandra Baigorria explota contra Said Palao, lo manda al sillón y sus cuñadas interceden: “¡Váyanse, pues!”

"Said va a dormir en el sillón": Alejandra Baigorria protagoniza tensa discusión en su serie familiar. Captura: TikTok

La armonía de los recién casados Alejandra Baigorria y Said Palao se vio interrumpida por un momento de tensión que se volvió viral, luego de que se difundiera un nuevo episodio de la miniserie familiar Los Palao, donde quedó al descubierto una fuerte discusión entre la pareja.

Lo que comenzó como una salida aparentemente sencilla, terminó en un conflicto inesperado que incluyó la intervención de las hermanas Palao y una contundente reacción por parte de la empresaria conocida como la rubia de Gamarra.

Todo empezó cuando Said Palao organizó una actividad especial para grabar contenido junto a su esposa. Sin embargo, la sorpresa no fue bien recibida. Lejos de lo que Alejandra esperaba, el destino elegido por Said fue un cementerio. La empresaria no ocultó su incomodidad y estalló al ver que su esposo no había considerado sus sentimientos en una situación que la afectaba emocionalmente.

“Yo le he dicho varias veces que esas cosas no me gustan. Él sabe cómo soy. Yo lo puedo acompañar en muchas cosas, pero en eso no. Me da miedo, soy sensible, me puedo desmayar ahí mismo”, expresó Alejandra Baigorria, visiblemente molesta, al encontrarse frente al camposanto.

En ese contexto, Said, consciente del error que había cometido, intentó calmar la situación. Pero no lo hizo solo. Buscando una forma de remediar el conflicto, recurrió a sus hermanas, con la esperanza de que pudieran mediar y hacer que Alejandra reconsiderara su postura.

No obstante, el gesto no fue bien recibido. Al ver acercarse a sus cuñadas con la intención de persuadirla, la empresaria reaccionó de forma tajante y sin rodeos. “¡Váyanse, pues!”, exclamó.

“Said sabe que no me gustan estas cosas. Ya le he dicho que no, no hay forma. Él me dijo que íbamos a comer algo en familia, no que terminaríamos acá. Yo no entiendo por qué me hace esto. Hoy día, que lo sepa, Said va a dormir en el sillón”.

La escena dejó sorprendidas a las hermanas Palao, quienes, a pesar de su buena intención, no lograron aplacar la molestia de su cuñada. Aun así, como se muestra en la miniserie, intentaron animar a su hermano bromeando sobre las consecuencias que tendría esa noche: el sofá sería su lugar de descanso forzoso.

Este incidente se suma a las situaciones cotidianas que la pareja viene mostrando desde el estreno de su serie, en la que no ocultan los desacuerdos propios de la convivencia matrimonial. Aunque muchos usuarios en redes aplaudieron la transparencia con la que exponen su relación, otros también han comentado que Said debería ser más empático con los temores de su esposa.

Papá de Said Palao le pidió nieto

Más adelante, el programa mostró un momento familiar con un tono más ligero, cuando el papá de Alejandra Baigorria, el señor Sergio Alcalá, aprovechó los rumores que circulan sobre un posible embarazo para bromear con su hija y su yerno. En medio de risas y frente a las cámaras, Sergio miró a Alejandra y le dijo:

“Tienes que cuidarte la pancita”, insinuando que podría estar esperando un bebé. No obstante, ella se apresuró a negarlo: “No, no estoy embarazada, no inventen”.

Sin dejar pasar la oportunidad de hacer reír, el padre de Alejandra miró a Said con picardía y soltó: “¿Qué? ¿Said no funciona?”, lo que generó carcajadas entre todos los presentes, incluida la propia Alejandra, quien se encargó de dejar claro que su esposo sí “funciona”, pero que por el momento, no tienen planes de convertirse en padres.

La escena cerró el episodio con un tono de reconciliación y humor, aunque quedó claro que la discusión inicial entre Alejandra y Said no fue un simple guion, sino una expresión auténtica de los roces que pueden surgir incluso en las relaciones más sólidas.

Lejos de esconder los momentos difíciles, Alejandra Baigorria y Said Palao han optado por mostrarse reales ante su audiencia. Y aunque no todo es perfecto en su vida matrimonial, su franqueza parece conectar cada vez más con sus seguidores, quienes valoran esa mezcla de amor, desacuerdos y reconciliación que caracteriza a cualquier pareja.

La pregunta que queda en el aire tras el capítulo es: ¿logrará Said volver a la cama o tendrá que seguir durmiendo en el sillón por un tiempo más? Por lo pronto, la rubia de Gamarra ha dejado claro que hay límites que no está dispuesta a negociar, ni siquiera por amor.

