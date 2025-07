Perú es clave: The Telegraph lo ubicó entre los 10 mejores países del planeta para hacer turismo

Alexandra Méndez, ‘La Chama’, aviva la polémica sobre Macarena Gastaldo y Gianluca Lapadula previo a ‘EVDLV’: “Llevan tiempo en encerronas” La popular influencer venezolana no se guardó nada y dejó entrever que la relación entre la modelo y el futbolista viene de tiempo atrás, aumentando la intriga antes del esperado episodio de ‘El Valor de la Verdad’

Gratificación de julio 2025 por Fiestas Patrias: estos son los requisitos para recibir el pago La gratificación debe abonarse durante la primera quincena del mes. Este plazo es de cumplimiento obligatorio para los empleadores, quienes no tienen la posibilidad de pactar otras fechas con los empleados, ni de manera individual ni colectiva