Christian Domínguez aconseja a Mario Irivarren a luchar por una reconciliación con Onelia Molina: “Si hay amor, lucha por la relación”

Christian Domínguez aconseja a Mario Irivarren a luchar por una reconciliación con Onelia Molina.

Las recientes imágenes de un juego televisivo entre Onelia Molina y Mario Irivarren continúan generando la especulación en torno a una posible reconciliación entre ambos, y pese a que Molina ha evitado confirmar una intención real de retomar la relación, el tema ha ganado fuerza dentro y fuera de la pantalla. El debate se ha extendido a figuras como Christian Domínguez, quien compartió su experiencia personal.

Christian Domínguez aplaudió la “complicidad” vista entre Mario Irivarren y Onelia Molina en el reality ‘Esto es Guerra’, recordando a su vez su propia historia con Karla Tarazona, marcada por una reconciliación tras una separación de cerca de una década.

“Él (Mario) debe de recordar esa frase de ‘nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde’, pues a veces uno reacciona muy tarde. Es mejor darse cuenta rápido de que la has fregado y, si tienes amor, pues luchar por la relación. En mi caso fueron diez años”, afirmó Domínguez.

Además, recomendó a Irivarren que “no pierda el tiempo” y haga lo posible para reparar la situación, si aún hay sentimientos.

Recordemos que Domínguez y Tarazona iniciaron su relación en octubre de 2013 y duró aproximadamente tres años. Ambos sostuvieron luego otras relaciones: él fue vinculado con figuras como Isabel Acevedo y Pamela Franco, mientras que ella se casó con Rafael Fernández.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman su relación: “Nuestro futuro hoy es estar juntos”. (Video: Instagram)

Al escuchar la reflexión de su pareja, Tarazona preguntó: “¿A los cuántos años te diste cuenta que te arrepentiste?”. Domínguez respondió evasivo: “No te voy a decir en pantalla, tú lo sabes. Pude haberme dado cuenta a los pocos años, pero obviamente ya te había perdido”.

La cercanía entre Onelia Molina y Mario Irivarren reaviva los rumores de reconciliación

El origen de este interés mediático surge tras la emisión del reto “nariz con nariz” en ‘Esto es Guerra’, donde Onelia Molina y Mario Irivarren compartieron un momento de gran cercanía, aunque no llegó a concretarse un beso. Las imágenes generaron especulaciones y numerosos comentarios entre la audiencia y conductoras de programas de espectáculos.

Posteriormente, Onelia Molina ofreció declaraciones en ‘América Espectáculos’, enfatizando que la escena emitida era simplemente una parte más de la dinámica del reality y no representaba un acercamiento real fuera de las cámaras.

“Obviamente después de tanto tiempo me da nervios (tener cerca a Mario), pero bueno, es algo que se dio y ya. No quiero hablar mucho de mi vida, quiero cuidarme y cuidar mi imagen un poco. La gente comenta mucho y se ve afectada mi familia”, declaró la modelo.

En cuanto a una posible reconciliación, Molina dejó en claro: “No sé (si podría retomar la relación), porque eso es algo que no sucede. No lo he pensado”. La influencer subrayó una vez más la presión emocional que provocan los comentarios públicos: “La gente comenta mucho y se ve afectada mi familia”.

Onelia Molina se pronuncia sobre juego con Mario Irivarren en 'Esto es Guerra'. Video: América Espectáculos / TikTok @ameg_pe

Pese a no confirmar una reconciliación, admitió que la convivencia diaria en el programa hace que ambos estén constantemente juntos: “Todos los días nos vemos aquí, así que creo que no está saliendo nada de lo normal”.

Las críticas a la supuesta reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina

En ‘América Hoy’, Janet Barboza criticó la supuesta incongruencia de Molina entre su discurso público y su comportamiento en el set, asegurando: “Yo veo a una Onelia coqueta, una Onelia dispuesta y veo a un Mario más bien puesto en su sitio, reacio a entrar un poquito en el juego”.

Barboza también recordó que Onelia había asegurado previamente que no volvería con un ex, cerrando así cualquier posibilidad de reconciliación ante cámaras. Por su parte, Ethel Pozo defendió a la modelo: “Nadie sabe lo de nadie. Pero además todos nos hemos caído. Cada uno aprende de sus caídas. Es cierto, observamos, no juzgamos”, buscando matizar el debate.

Las críticas también llegar de parte de Magaly Medina, quien es conocida por su estilo crítico al abordar la vida privada de los personajes de la farándula local. En su programa ‘Magaly TV: La Firme’, Medina sugirió que la producción de ‘Esto es Guerra’ estaría detrás de la “reconciliación televisada” de los participantes, priorizando la historia romántica por encima de la competencia.

“Esas naricitas coquetonas y morbosas, porque claro, es la historia de amor lo que propone ‘Esto es Guerra’ como esencia de su programa”. Subrayó además que la cercanía mostrada podría formar parte de la estrategia de la producción para atraer audiencia: “Esto es el cuento de un amiste televisado, porque eso va a terminar siendo, creo yo”.

Magaly Medina insinúa reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren: “Esto es un amiste televisado”. Video: Magaly TV La Firme.

En paralelo, Medina analizó la actitud de ambos durante el reto, afirmando que el nerviosismo exhibido indica la persistencia de sentimientos no resueltos. “Si a ti no te interesa alguien, te pones serio. No te pones nervioso ni a coquetear con la persona”.

Para respaldar sus impresiones, el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ consultó a la especialista en lenguaje corporal Alessandra Baressi, quien interpretó que tanto Onelia como Mario exhibían señales de disposición a una posible reconciliación.

Onelia se pronuncia sobre vínculo con Mario, mientras que él prefiere el silencio

Onelia Molina fue abordada nuevamente por ‘América Hoy’, donde reiteró su deseo de dejar de hablar sobre su vida privada. A pesar de esto, reconoció que la cercanía con su expareja resulta algo natural tras compartir dos años juntos: “Obviamente yo creo que es natural, yo soy un ser humano. Y es alguien con quien he compartido dos años de mi vida”.

Molina no dudó en resaltar las cualidades de Irivarren: “Siempre voy a hablar maravillas de él. Es un gran chico. Es un gran hombre. No tengo nada malo que decir de él”, lo que avivó aún más las interpretaciones de una posible reconciliación.

En cuanto a su situación emocional actual, declaró: “Estoy tranquila, estoy sanando y enfocada en mis estudios, en mi profesión, en mis pacientes y en mi familia”. Sin embargo, describió la dinámica en el set como algo que “está fluyendo”, sin precisar si existe o no una intención de unir nuevamente sus caminos sentimentales.

Magaly critica la actitud de Irivarren ante la prensa: “Ahora se las da de digno”. Video: Magaly TV La Firme.

Por su parte, Mario Irivarren se mostró incómodo ante las insistentes preguntas de reporteros de ‘Magaly TV La Firme’, actitud que para Medina evidencia el peso de las críticas públicas y el difícil manejo de su imagen.

“La cara de ofendido que tiene cuando mi reportero lo encuentra... ¿Por qué su ofensa? ¿Cuál es su ofensa? ¿Que es un hombre complicado? ¿Que la novia lo haya dejado porque la puso en evidencia y la humilló públicamente?”, expresó la periodista.